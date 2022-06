H Μίλι Μπόμπι Μπράουν είναι πλέον ενήλικη και πολύ ερωτευμένη

Κλείσιμο

Δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνεσαι σταρ στα 13 σου. Αν δεν έχεις γερές βάσεις από την οικογένειά σου και μια μάνα-κέρβερο να διαλέγει για τις δημόσιες εμφανίσεις σου τα ρούχα που ταιριάζουν στην ηλικία σου, μπορεί να καταλήξεις να κλαις την πρόωρα χαμένη σου αθωότητα σε κάποιο κέντρο αποτοξίνωσης παρέα με τα άλλα πρώην παιδιά-θαύματα - από την Ντριου Μπάριμορ και τον Μακόλεϊ Κάλκιν μέχρι την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Τζάστιν Μπίμπερ η λίστα είναι ανεξάντλητη. Μίλι Μπόμπι Μπράουν μεγαλώνει μάλλον με υγεία, παρότι από μικρό παιδί ζει μέσα στα αεροπλάνα που την ταξιδεύουν από σετ σε σετ και καμιά φορά ξεχνάει ποιο είναι το πραγματικό της όνομα, αφού συνεχώς υποδύεται κάποια άλλη.Στα 18 της (τα έκλεισε με τυμπανοκρουσίες τον Φεβρουάριο) μετράει στο ενεργητικό της περισσότερες από μια ντουζίνα συμμετοχές σε ταινίες και σειρές. Ο πρώτος της ρόλος ήταν η Αλίκη στη μίνι σειρά «Once upon a time in Wonderland», το 2013, όταν εκείνη ήταν 9 ετών. Το μεγάλο μπαμ, όμως, ως γνωστόν, το έκανε τέσσερα χρόνια αργότερα ως Ιλέβεν στην κολληματική σειρά του Netflix «Stranger Things». Η Μίλι υποδύθηκε υποδειγματικά την απροσάρμοστη μικρή με το ξυρισμένο κεφάλι και τις αλλόκοτες δυνάμεις και έγινε η νέα μικρή αγαπημένη του star system.Σύμφωνα με κάποιους από τους 50 εκατ. φαν της -αν υποθέσουμε ότι είναι μόνο τόσοι όσοι και οι ακόλουθοί της στο Instagram - η Μπράουν μοιάζει τόσο πολύ με την Κάρι Φίσερ, που θα μπορούσε να υποδυθεί την πριγκίπισσα Λέα στα νιάτα της αν γυριζόταν το αντίστοιχο πρίκουελ του «Πολέμου των Αστρων». Αν και η Μίλι δεν το σχολίασε ποτέ με λόγια, στο Halloween του 2018 είχε ντυθεί πριγκίπισσα Λέα, για να κάνει το χατίρι στους θαυμαστές της, έστω και σε αποκριάτικη version.Τη φήμη που κέρδισε ως Ιλέβεν την εξαργύρωσε ως Μάντισον στις ταινίες «Γκοτζίλα ΙΙΙ: Ο Βασιλιάς των Τεράτων» (2019) και «Γκοτζίλα Vs Κονγκ» (2021) και ως Ινόλα Χολμς στην ομώνυμη νετφλιξική ταινία του 2020 - που ετοιμάζεται για σίκουελ. Αυτές τις μέρες την ξαναβλέπουμε στον ρόλο που την αγαπήσαμε στον πολυαναμενόμενο τέταρτο κύκλο του «Stranger Things», ενώ η ακούραστη Μπράουν κάνει τώρα γυρίσματα για την ταινία «Damsel».Μεταξύ γυρισμάτων και συνεντεύξεων, η Μίλι βρίσκει και λίγο χρόνο για να ανεβάζει στο Instagram φωτογραφίες, που τυχαίνει να είναι γιος του Τζον Μπον Τζόβι και εξίσου ωραίος με τον πατέρα του στα νιάτα του. Εκτός από ταλαντούχα, τη λες και καλόγουστη.





