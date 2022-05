Χαβάη: Το εξωτικό απάγκιο των κροίσων

O Mr FB Μαρκ Ζάκερμπεργκ και η σύζυγός του Πρισίλα Τσαν Ο ιδρυτής της Amazon.com Τζεφ Μπέζος και η σύντροφός του Λόρεν Σάντσες

Στο συλλογικό ασυνείδητο η Χαβάη είναι ταυτισμένη με την. Ηλιοφάνεια που μετατρέπει σε λαϊκό κεκτημένο το προνόμιο των σέρφερ στο μαύρισμα, αθλοπαιδιές στο κύμα, ατελείωτες αμμώδεις παραλίες, οργιώδης βλάστηση, ντόπιοι που έχουν υιοθετήσει ως στολή εργασίας το πλατύτερο χαμόγελό τους, δημιουργικά κοκτέιλ και fusion γαστρονομία είναι τα εκ των ων ουκ άνευ συστατικά της πιο κοντινής στον παράδεισο απόδρασης που μπορεί να χαρίσει κανείς στον εαυτό του. Η Χαβάη, δηλαδή το αρχιπέλαγος των 137 ηφαιστειογενών νησιών που εκτείνεται σε ακτίνα 2.400 χιλιομέτρων, έγινε τις δύο τελευταίες δεκαετίες ξακουστή και για τον διασημότερο πολίτη της.Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα , που είναι γέννημα θρέμμα της, ειδικά μετά το τέλος των δύο θητειών του στο πρώτο σπίτι της Αμερικής απαθανατίστηκε ουκ ολίγες φορές στο χωριό του, καβάλα στη σανίδα του να σκίζει τον Ειρηνικό εξασκούμενος στο stand up paddling - ελληνιστί όρθια σανιδοκωπηλασία. Μάλιστα, πριν από δύο μήνες ο Ομπάμα εντοπίστηκε από τους παπαράτσι στη νήσο Γουαϊμανάλο, όπου επέλεξε να δημιουργήσει μια φαραωνικών διαστάσεων κατοικία, στην οποία εικάζεται πως θα περάσει τα χρόνια της σύνταξής του μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ. Το εξοχικό του πρώην προεδρικού ζεύγους ανεγείρεται στην έκταση που αγόρασαν το 2015 αντί 8 εκατ. δολαρίων, όπως εικάζεται, ενώ η επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη του Μπαράκ δεν είναι αναίμακτη, μια και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής έχουν διατυπώσει ενστάσεις για πολεοδομικές ατασθαλίες που πληγώνουν ανεπανόρθωτα την ακτογραμμή του νησιού.Οι Ομπάμα, πάντως, δεν είναι οι μόνοι που φαίνεται πως ανακαλύπτουν από την αρχή την ομορφιά του φυσικού τοπίου της Χαβάης. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και η σύζυγός του Πρισίλα Τσαν μόλις τον Δεκέμβριο του 2021 αποφάσισαν να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους στο νησί Καουάι, αγοράζοντας μερικά ακόμα μέτρα γης προς 17 εκατ. δολάρια και αθροίζοντας συνολικά περιουσία έκτασης 6 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον ευλογημένο από τη φύση και τον Θεό τόπο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιδρυτή του Facebook, o Ζάκερμπεργκ συνεχίζει ακαταπόνητα την προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα συγκρότημα κατοικιών φιλικό προς το περιβάλλον, που δεν θα προσβάλλει το φυσικό τοπίο, θα σέβεται τη χλωρίδα και την πανίδα αλλά και τους ιθαγενείς κατοίκους του νησιού.Οι ντόπιοι βέβαια τον κατηγορούν ότι καταπάτησε μέρος των ιδιοκτησιών τους ενώ ο τοίχος δύο μέτρων με τον οποίο αποφάσισε να προστατεύσει την περιουσία του από την αδιακρισία των ξένων απέκοψε την ελεύθερη πρόσβαση προς μια δημοφιλή και προνομιακή παραλία του νησιού. Το όνομα του νεοαποικιοκράτη δεν άργησε να του βγει - βέβαια με μερικές δωρεές δεκάδων εκατομμυρίων σε κοινωφελή ιδρύματα και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης άμβλυνε τις εντυπώσεις.Ο Mr FB κατέχει τη φήμη του ανθρώπου που έδωσε το σύνθημα για μαζική εισβολή στη Χαβάη των πλουσιότερων και των πιο ισχυρών αφεντικών της Silicon Valley. Στο Μάουι, για παράδειγμα, έχει στήσει την εξοχική έπαυλή του ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος από την ημέρα που χώρισε από τη Μακένζι Σκοτ και συνδέθηκε με τη δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσες έχει αποφασίσει να ρουφά το μεδούλι της (καλής) ζωής μέχρι τελευταίας ρανίδας. Η περιουσία του στη Χαβάη τον έκανε μεν φτωχότερο κατά 78 εκατ. δολάρια, όμως ταυτόχρονα τον κατέστησε γείτονα της Oπρα Γουίνφρεϊ, η οποία ορκίζεται στις ομορφιές του νησιού, όπου έχει δημιουργήσει ένα αρχετυπικό αμερικανικό ράντσο, στο οποίο πολλάκις έχει φωτογραφηθεί παραφουσκώντας σαν το παγόνι.Το 2012 ο Λάρι Ελισον, συνιδρυτής της εταιρείας Oracle, επένδυσε ένα σεβαστό μέρος από το βιος του στο νησί Λανάι, αγοράζοντας το μεγαλύτερο μέρος του - συγκεκριμένα, το 98%. Εκεί όπου κάποτε υπήρχαν μόνο παρθένα φύση και μια παρηκμασμένη ξενοδοχειακή μονάδα, πλέον έχει φυτρώσει το «Sensei Lanai, Α Four Seasons Resort», δηλαδή η παραθεριστική ονείρωξη του μέσου δισεκατομμυριούχου. Η συνολική επένδυση κόστισε στον Ελισον περί το 1 δισ. δολάρια, αλλά φαίνεται πως δεν θα αργήσει να την αποσβέσει.Ο ιδρυτής της Dell Μάικλ Ντελ, πάλι, εξαγόρασε το ξενοδοχείο «Four Seasons», αλλά και το «Hualalai Resort» στο ομώνυμο νησί, ενώ ξόδεψε άλλα 75 εκατ. δολάρια για να δημιουργήσει και τον ιδιωτικό παράδεισό του. Από την εξίσωση των μυστών του χαβανέζικου ευ ζην δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος όμως προτιμά την εφήμερη φύση των πραγμάτων, όπως τουλάχιστον μαρτυρά η επιλογή του να μην αγοράσει γη, αλλά να καταλύει στο «Hilton Waikoloa Village», παρότι μάλιστα ο ίδιος είναι ο βασικός μέτοχος της αλυσίδας Four Seasons. Δισεκατομμυριούχοι, τι να πεις;Τη φυλή των εξωφρενικά εύπορων ανθρώπων επί χαβανέζικου εδάφους συμπληρώνουν ο Πιερ Ομιντιάρ, ιδρυτής του eBay, ο οποίος έχει και συναισθηματικούς δεσμούς με τον τόπο, αφού πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του εκεί, ο ιδρυτής των Starbucks Χάουαρντ Σουλτς, καθώς και ο μεγαλοεπενδυτής Μαρκ Μπένιοφ, που κυκλοφορεί στο νησί με όσο πιο φλοράλ στολή εργασίας μπορεί και έχει ονομάσει τον σκύλο του Κόα, δηλαδή μαχητή στα χαβανέζικα. Εννοείται ότι μέλη της οικογένειας Ροκφέλερ εξακολουθούν να ορκίζονται στο χαβανέζικο ευ ζην, συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε ο γιος του Τζον Ροκφέλερ, Λόρενς, το 1965 με τη δημιουργία του εμβληματικού «Mauna Kea Beach Hotel».Και μπορεί σε κάποιους τα τετραγωνικά χιλιόμετρα του νησιωτικού συμπλέγματος να μοιάζουν λίγα για να χωρέσουν τα υπερμεγέθη εγώ των Aμερικανών κροίσων, ωστόσο φαίνεται ότι όλοι οι καλοί -και οι ζάπλουτοι- χωράνε. Ακόμα κι αν χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να περάσουν το κατώφλι του περίφημου γκολφ κλαμπ του Μεγάλου Νησιού, το οποίο έχει ανώτατο όριο μελών τα 100, ή για να απολαύσουν μαθήματα σερφ με τους καλύτερους προπονητές. Ακόμα και στον επίγειο παράδεισο το χρήμα λειτουργεί ως πασπαρτού.