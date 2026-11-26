Με διαφορετικές ταχύτητες θα περάσει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς το πακέτο μόνιμων παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Οι πρώτες ενισχύσεις καταβάλλονται μέχρι το τέλος του 2026, οι αλλαγές στην παρακράτηση φόρου εμφανίζονται στις αποδοχές του Ιανουαρίου, ενώ άλλες ελαφρύνσεις θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις των επόμενων ετών.Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολίτες περιλαμβάνονται στις ομάδες που ωφελούνται. Συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, αγρότες, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε άμεσες πληρωμές, μικρότερες επιβαρύνσεις ή νέα κίνητρα αποταμίευσης.Το τελικό όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και την επαγγελματική δραστηριότητα. Ορισμένοι δικαιούχοι μπορούν να συνδυάσουν περισσότερες παρεμβάσεις, όμως η εφαρμογή τους δεν ξεκινά ταυτόχρονα.Οι πληρωμές πριν από την αλλαγή του χρόνουΈως τις 30 Νοεμβρίου προβλέπεται η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους και δικαιούχους ευάλωτων κατηγοριών. Η πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς αίτηση, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και χωρίς κρατήσεις.Για τις προβλεπόμενες κατηγορίες συνταξιούχων γήρατος και θανάτου εφαρμόζονται ηλικιακές προϋποθέσεις, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Όποιος καλύπτεται από περισσότερες κατηγορίες λαμβάνει μία ενίσχυση.