Δωρεάν καυσόξυλα στην Αττική: Οι 6 περιοχές με προγράμματα διάθεσης – Ποιοι τα δικαιούνται
Δωρεάν καυσόξυλα στην Αττική: Οι 6 περιοχές με προγράμματα διάθεσης – Ποιοι τα δικαιούνται
Ποιες περιοχές συμμετέχουν, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πόση ξυλεία προβλέπεται και ποιες προθεσμίες πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες
UPD:
Τη δυνατότητα να καλύψουν μέρος των αναγκών θέρμανσης του χειμώνα χωρίς να επιβαρυνθούν με το κόστος αγοράς καυσόξυλων έχουν νοικοκυριά σε αρκετές περιοχές της Αττικής, μέσα από ειδικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε συνεργασία με δήμους και δασικές υπηρεσίες.
Τα σχετικά προγράμματα προβλέπουν δωρεάν διάθεση ή συλλογή ξυλείας, με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τις ποσότητες, τους δικαιούχους και τον τρόπο παραλαβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δυνατότητα απευθύνεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους μιας περιοχής, ενώ αλλού προτεραιότητα έχουν νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέξουν ιδιαίτερα τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού οι διαδικασίες διαφέρουν μεταξύ των δήμων.
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Τα σχετικά προγράμματα προβλέπουν δωρεάν διάθεση ή συλλογή ξυλείας, με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τις ποσότητες, τους δικαιούχους και τον τρόπο παραλαβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δυνατότητα απευθύνεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους μιας περιοχής, ενώ αλλού προτεραιότητα έχουν νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέξουν ιδιαίτερα τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού οι διαδικασίες διαφέρουν μεταξύ των δήμων.
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UPD:
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