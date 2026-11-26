Από το frugals στο modernisers: Πώς οι ισχυροί της ΕΕ θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία των ευρωπαϊκών κονδυλίων
Από το frugals στο modernisers: Πώς οι ισχυροί της ΕΕ θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία των ευρωπαϊκών κονδυλίων
Η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλοι καθαροί συνεισφορείς πιέζουν για μικρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό - Ζητούν μεγαλύτερο βάρος σε άμυνα και καινοτομία - Τι αλλάζει στην κατανομή των πόρων για το 2028–2034
Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν συνόψισε σε δύο λέξεις τη θέση της χώρας του πριν από την έκτακτη σύνοδο των Βρυξελλών στις 26 και 27 Νοεμβρίου. Ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε, πρέπει «να εκσυγχρονιστεί και να μικρύνει». Η πρώτη λέξη αφορά το πού θα πηγαίνουν τα χρήματα. Η δεύτερη, το πόσα θα βάζουν οι κυβερνήσεις στο κοινό ταμείο.
Οι χώρες που έγιναν γνωστές ως frugals, δηλαδή «φειδωλές», προτιμούν πλέον να αποκαλούνται modernisers (εκσυγχρονιστές).
Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και άλλοι καθαροί συνεισφορείς θέλουν να περιορίσουν το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται για τα ταμεία τους ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ.
«Ο νέος προϋπολογισμός απαιτεί από την Γερμανία να αυξήσει τη συνεισφορά της κατά αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτά τα χρήματα, απλά, δεν τα έχουμε» εξήγησε στο newmoney πηγή της γερμανικής κυβέρνησης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι χώρες που έγιναν γνωστές ως frugals, δηλαδή «φειδωλές», προτιμούν πλέον να αποκαλούνται modernisers (εκσυγχρονιστές).
Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και άλλοι καθαροί συνεισφορείς θέλουν να περιορίσουν το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται για τα ταμεία τους ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ.
«Ο νέος προϋπολογισμός απαιτεί από την Γερμανία να αυξήσει τη συνεισφορά της κατά αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτά τα χρήματα, απλά, δεν τα έχουμε» εξήγησε στο newmoney πηγή της γερμανικής κυβέρνησης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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