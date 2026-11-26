Την υψηλότερη επιβάρυνση από το κόστος στέγασης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, τα οποία αναδεικνύουν τις σημαντικές ανισότητες στην προσιτότητα της κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών.Ειδικότερα, το 35% του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατευθύνθηκε το 2025 σε δαπάνες στέγασης, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 19%.Στον αντίποδα, η Κύπρος εμφανίζει τη χαμηλότερη επιβάρυνση στην ΕΕ, με μόλις 11%, γεγονός που αποτυπώνει το μεγάλο χάσμα μεταξύ των κρατών-μελών ως προς το μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού που απαιτείται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.Τα στοιχεία παρουσιάζονται στη νέα διαδραστική έκδοση της Eurostat με τίτλο «Housing in Europe – 2026», η οποία εξετάζει το κόστος κατοικίας, τις συνθήκες διαβίωσης, την ιδιοκτησία ακινήτων και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής αγοράς στέγασης.