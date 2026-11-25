Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ο Ντέιβιντ και ο Λάρι Έλισον απέκτησαν τον έλεγχο ορισμένων από τα πλέον περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ, περνώντας από τη συμμετοχή στην παραγωγή των ταινιών «Επικίνδυνες Αποστολές» στην ιδιοκτησία του Χάρι Πότερ, του Σούπερμαν, του CBS και του CNN.Ωστόσο, η εντυπωσιακή κατάκτηση του Χόλιγουντ από τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Oracle και τον γιο του είχε βαρύ τίμημα.Για να ολοκληρώσουν τις εξαγορές της Paramount και της Warner Bros Discovery, οι Έλισον συσσώρευσαν ένα βουνό χρέους, επιβαρύνοντας τις ενοποιημένες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας με περίπου 87 δισ. δολάρια, ένα πρωτοφανές βάρος για τα σημερινά δεδομένα του Χόλιγουντ.Οι υποχρεώσεις αυτές θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την ευχέρεια κινήσεων του Ντέιβιντ Έλισον, καθώς επιχειρεί να προσελκύσει δημιουργικά ταλέντα και να ανταγωνιστεί αντιπάλους με τεράστια οικονομική επιφάνεια, όπως το Netflix, η Disney και το YouTube της Google, γράφουν οι Financial Times.Στο Λος Άντζελες, πιστωτές, νυν και πρώην διευθυντικά στελέχη, καθώς και ανταγωνιστές, περιμένουν με ανυπομονησία να διαπιστώσουν πώς η οικογένεια Έλισον και ο στενός συνεργάτης της στη Skydance, Γινόν Κρέιζ, θα διαχειριστούν το βάρος του δανεισμού και κατά πόσο αυτό θα δοκιμάσει τα όρια της οικογενειακής περιουσίας.Το χρέος πιθανότατα θα επιβάλει βαθιές περικοπές στην ενοποιημένη εταιρεία, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για λάθη, ιδιαίτερα μετά τις απογοητευτικές εισπράξεις των κινηματογραφικών αιθουσών το 2026 και με δεδομένο ότι το πρόγραμμα κυκλοφοριών του επόμενου έτους στηρίζεται σε συνέχειες ορισμένων από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές σειρές των στούντιο.