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Νομίζω ότι δεν χρειάζονται και πολλά, ούτε ερωτήματα, ούτε και περαιτέρω ανάλυση ή εμβάθυνση. Άλλωστε, οι φωτογραφίες και τα βίντεο μιλάνε από μόνα τους, «ο κόσμος το ’χει τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι», που λένε. Από την Αθήνα μέχρι την Αλεξανδρούπολη η πλειοψηφία των δημόσιων σχολικών κτηρίων προκαλεί θλίψη και οργή. Και οι δικαιολογίες μιας κυβέρνησης εφτά ετών -κανονικής, όπως είναι αυτή εδώ- ούτε υπάρχουν ούτε και χρειάζονται. Άκουσα πολλά γι’ αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο μόλις άρχισε, γιατί οι εικόνες ντροπής, τα σπασμένα, διαλυμένα και βρώμικα κτήρια είναι χιλιάδες και εικάζω ότι όσο ο κόσμος τα βλέπει τόσο θα προσθέτει… τις εμπειρίες του από το σχολείο που πάει το παιδί του. Ρώτησα, για παράδειγμα, γιατί δεν εντάχθηκαν εξαρχής οι ανακαινίσεις των σχολείων στο «θείο δώρο» του Ταμείου Ανάκαμψης των 36 δισ. ευρώ, που προέκυψε για τη χώρα την περίοδο της πανδημίας. Πήρα μια απάντηση του τύπου ότι «δεν ήταν επιλέξιμη δαπάνη» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλος αρμόδιος μου είπε ότι φταίει η Κεραμέως ως υπουργός Παιδείας (τότε) που δεν επέμεινε, άλλος κυβερνητικός παράγων μου είπε ότι «τα είχε βάλει μέσα τα σχολεία η Κεραμέως αλλά δεν τα ήθελε ο Σκυλακάκης γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσουν στο χρονικό όριο που έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτό, το ότι δεν θα τελείωναν τώρα, ας πούμε, που ήταν το χρονικό όριο του «Ελλάδα 2.0», αληθές είναι γιατί σίγουρα θα ήταν δύσκολο να ανακαινιστούν 12.000 κτήρια. Εντάξει, στο κάτω κάτω ας ενέτασσαν στο Ταμείο Ανάκαμψης τα χειρότερα χρέπια που τα βλέπεις και ντρέπεσαι για τη χώρα σου. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για κάποιες αστείες δικαιολογίες που δύσκολα στέκουν ακόμα και όταν τις λένε μεταξύ τους, ούτε και πείθουν ακόμα και τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της κυβέρνησης. Αν με ρωτάτε γιατί δεν λες τίποτα για το αν φταίνε γι’ αυτήν την ολιγωρία στο Μαξίμου, απαντώ: αυτονόητα, στο τέλος της ημέρας για όλα έχει την ευθύνη το κεντρικό σύστημα. Και για τα καλά και για τα στραβά. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, δεν βρέθηκε κάποιος κυβερνητικός αξιωματούχος να εξηγήσει στους Ευρωπαίους εταίρους ότι στους σοβάδες που πέφτουν στα σχολεία δεν κρεμιούνται διαδραστικοί πίνακες που χρηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης με 150 εκατ. ευρώ; Ούτε να πάρει δέκα φωτογραφίες από τις τουρκικές τουαλέτες στα σχολεία να τις δείξει σε κάποιον Ευρωπαίο, πείθοντάς τον ότι η Ελλάδα στο θέμα αυτό είναι μία τριτοκοσμική χώρα; Ας έδιναν, στην τελική, ως δωρεά λίγα εκατομμύρια από όσα δισ. ευρώ πήραν οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας τζάμπα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά ποιοι πήραν τα περισσότερα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και για ποιους «αναπτυξιακούς» σκοπούς;Ας κάνουν κάτι έστω τώρα…-Κάπου στον δρόμο λοιπόν της διακυβέρνησης, το φθινόπωρο του 2023 ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακαίνισης «Μαριέττα Γιαννάκου» με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και με χορηγίες από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες (όλο μαζί περί τα 600 εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα να έχουν ανακαινιστεί μόλις το 5% των σχολικών κτηρίων, περίπου 650 από τα 12.500. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, ούτε και σηκώνει κουβέντα. Η θητεία δεν τελείωσε, οι υπουργοί (περιλαμβανομένης της αρμόδιας κυρίας Ζαχαράκη) κάνουν προεκλογικές βόλτες και παίρνουν τηλέφωνα τα media για όμορφα παραπολιτικά σχόλια και ουδείς έως σήμερα γνωρίζει γιατί πρέπει να ξαναψηφίσει την κυβέρνηση, εκτός από το αυτονόητο «γιατί οι αντίπαλοι του Μητσοτάκη είναι παιδική χαρά». Ας κάτσουν λοιπόν κάτω να δουλέψουν και να τρέξουν τις ανακαινίσεις ξεκινώντας από τα πιο διαλυμένα σχολεία, εύκολο είναι, αν δεν τα ξέρει η κυρία Ζαχαράκη θα της τα δείξουμε εμείς. Όταν γράφεις τα καλά -και είναι πολλά όσα έγιναν και γίνονται- πρέπει να γράφεις και τα στραβά, όσα δεν γίνονται και αφορούν τον απλό πολίτη. Αυτό κάνουμε, το αυτονόητο.Δήμαρχοι-συντελεστές-Και αφού πιάσαμε τα στραβά, να επισημάνω και κάτι ακόμα. Διάβασα χθες στο προσωπικό σημείωμα του Μητσοτάκη την αναφορά του ότι το κράτος, δηλαδή η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα στους συντελεστές δόμησης που δεν θα εγκρίνουν ή θα ζητήσουν οι δήμοι. Όποιος ζει στην Ελλάδα ξέρει ότι οι περισσότεροι δήμαρχοι είναι επιρρεπείς ειδικά στο τοπικό ρουσφέτι και εν γένει στην εξυπηρέτηση συμφερόντων της μικρής κοινωνίας στην οποία ζουν και εκλέγονται. Αλήθεια τώρα, ποιος εμπιστεύεται θέματα περιβάλλοντος και πολεοδομίας στον εκάστοτε δήμαρχο και τα μικρά ή μεγάλα τοπικά συμφέροντά του; Νομίζω ότι οι συντελεστές δόμησης είναι αυστηρά δουλειά του κράτους, ειδικά σε μια χώρα που έχει παράδοση στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Θέλετε παραδείγματα;Ο Προϋπολογισμός, το Υπουργικό και ο σταυρός-Ο Μητσοτάκης μεσοβδόμαδα συγκαλεί το Υπουργικό, το προτελευταίο της χρονιάς, με στόχο να δείξει ότι μπορεί να πλησιάζουμε στο τέλος του έτους και γενικά να μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες, όμως η δουλειά συνεχίζεται, τα νομοσχέδια μπαίνουν κ.λπ. κ.λπ. Για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας βέβαια, οι περισσότεροι το έχουν ήδη ρίξει στη μάχη του σταυρού και οργανώνονται ενόψει της κάλπης όπως μπορούν, καθώς από τον Ιανουάριο και μετά ξεκινά η μάχη της πίτας που σε χρονιά εκλογών είναι σκληρή και αδυσώπητη. Επίσης, όλοι οι σοβαροί παίκτες κάνουν μετρήσεις για να δουν τι παίζεται, από ποια θέση ξεκινούν αυτοί και οι αντίπαλοί τους. Γενικώς, οι μεγάλες σφαγές θα γίνουν στα Βόρεια, στα Νότια και μετά στην Α΄ Αθηνών. Όλοι περιμένουν φυσικά να δουν και ποια θα είναι η (δεδομένη) έκπληξη του προϋπολογισμού, την οποία ο Μητσοτάκης δεν θέλει να κάψει, αλλά είναι προφανές ότι οι παραδόσεις των τελευταίων ετών θα τηρηθούν στο ακέραιο.Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-Μπορεί στα καθ’ ημάς να ακούγεται μάλλον μακρινό, όμως για τον Μητσοτάκη η μάχη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τα έτη 2028-2034 είναι εξαιρετικά σημαντική, ώστε η χώρα μας να μη χάσει πόρους από τα Ταμεία Συνοχής και την ΚΑΠ. Είναι προφανές ότι οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες θα «κουρευτούν» και ήδη η συμβιβαστική πρόταση που φέρνει στο τραπέζι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, περιλαμβάνει σημαντικό «ψαλίδι», αλλά για τους Βόρειους που πληρώνουν ακόμα δεν είναι αρκετό. Στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει ξανά έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, αλλά όπως σας έχω γράψει η μεγάλη μάχη θα δοθεί τον Δεκέμβριο, οπότε η Τακτική Σύνοδος των Βρυξελλών θα κρατήσει πολύ και μπορεί να φτάσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε μπλέξιμο. Οι Γερμανοί και οι φίλοι τους δεν θέλουν να πληρώνουν μόνο αυτοί και όλοι θέλουν να τελειώνουν πριν από το γύρισμα του χρόνου, καθώς μετά ο Μακρόν δεν θα μπορεί να πάρει καμία σοβαρή απόφαση και μπορεί να μπλέξουν με τη Λεπέν από τον Μάιο και μετά.Ο Χατζηδάκης και το «φθηνό» του σήμερα-Στη Σπάρτη βρέθηκε το Σάββατο ο Κωστής Χατζηδάκης, όντας κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση μνήμης για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Η ομιλία είχε προσωπικές αναμνήσεις, καθώς οι δυο τους γνωρίζονταν από τα χρόνια της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ και είχαν συνυπηρετήσει δυόμισι χρόνια στην Ευρωβουλή. Είχε όμως και μια πολιτική αιχμή. Μιλώντας για τη στάση του Βαρβιτσιώτη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, ο αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι έβαζε πάνω απ’ όλα τους θεσμούς και το εθνικό συμφέρον. Και από εκεί πέρασε στο σήμερα, στη σημερινή Βουλή, όπου, όπως είπε, τα πράγματα γίνονται «ολοένα και περισσότερο φθηνά», με περισσότερη τοξικότητα και εχθροπάθεια. «Είναι τελείως διαφορετικό να έχει κανείς ξεκάθαρες απόψεις από το να γίνεται λαϊκιστής και να συμβάλλει σε έναν εμφύλιο πετροπόλεμο ο οποίος βλάπτει την πατρίδα μας», ανέφερε. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αντιπρόεδρος -με μια σειρά κινήσεων- χτίζει προφίλ.Σαμαράς-Καραμανλής