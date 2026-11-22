Κι αν οι εξωγήινοι βρίσκονται εκεί που δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ να κοιτάξουμε;

Αν υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη, ίσως να μη βρίσκεται σε κόσμους που μοιάζουν με τον δικό μας