Από το θωρηκτό Αβέρωφ στα drones: Οι γνωστές και άγνωστες ιστορίες για τις δωρεές εκατομμυρίων στις Ενοπλες Δυνάμεις
Από το θωρηκτό Αβέρωφ στα drones: Οι γνωστές και άγνωστες ιστορίες για τις δωρεές εκατομμυρίων στις Ενοπλες Δυνάμεις
Από τις χρυσές δραχμές του Γεωργίου Αβέρωφ μέχρι τα drones και τις σύγχρονες στρατιωτικές υποδομές – Η διαχρονική προσφορά εφοπλιστών, επιχειρηματιών και ιδρυμάτων στην εθνική άμυνα
Στο μακρινό 1909, στα ναυπηγεία του Λιβόρνο της Ιταλίας, ένα πολεμικό πλοίο που προοριζόταν αρχικά για το ιταλικό Ναυτικό έμελλε να αλλάξει την πορεία της ελληνικής ιστορίας. Και αυτό γιατί η απόκτησή του από την Ελλάδα δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα μιας σημαντικής κυβερνητικής απόφασης, αλλά και της τελευταίας επιθυμίας ενός Έλληνα επιχειρηματία που είχε δημιουργήσει μια τεράστια περιουσία στην Αίγυπτο.
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