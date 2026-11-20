Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου: Η αυτοκρατορία της Τιτάν, η ανεκτίμητη συλλογή και η ιστορική πισίνα
Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου: Η αυτοκρατορία της Τιτάν, η ανεκτίμητη συλλογή και η ιστορική πισίνα
Είναι σπάνιες αλλά χαρακτηριστικές περιπτώσεις ισχυρών του χρήματος που το αντιμετώπισαν όχι ως μέσο επίδειξης πλούτου η κοινωνικής ανέλιξης και επιβεβαίωσης, αλλά για την επίτευξη ενός ανώτερου σκοπού
UPD:
Αν και βιομήχανος- «συνιδιοκτήτης» ενός κολοσσού με διεθνή παρουσία ο Παύλος Κανελλόπουλος, από τους δημιουργούς της μεγαλειώδους πορείας της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν, όπως και η παντοτινή συνοδοιπόρος του στη ζωή και στο όνειρο Αλεξάνδρα, δεν αποτέλεσαν κλασσικούς εκπροσώπους του λεγόμενου «old money» και της αθηναϊκής μεγαλοαστικής τάξης.
Το πέρασμά τους από τη ζωή δεν αρκέστηκε ποτέ στα φώτα της εφήμερης δημοσιότητας, αλλά σφραγίστηκε από το πάθος για τη μοναδική συλλογή τους με αρχαία και βυζαντινά αντικείμενα ανυπολόγιστης αξίας, την οποία κληρονόμησαν στην ελληνική κοινωνία ως μια, εθνικής σημασίας, προσφορά στην πατρίδα. Ένα εσωτερικό όραμα δεκαετιών που εξελίχθηκε σε πράξη και λαμπρύνει μέχρι και σήμερα την πολιτισμική κληρονομιά μας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το πέρασμά τους από τη ζωή δεν αρκέστηκε ποτέ στα φώτα της εφήμερης δημοσιότητας, αλλά σφραγίστηκε από το πάθος για τη μοναδική συλλογή τους με αρχαία και βυζαντινά αντικείμενα ανυπολόγιστης αξίας, την οποία κληρονόμησαν στην ελληνική κοινωνία ως μια, εθνικής σημασίας, προσφορά στην πατρίδα. Ένα εσωτερικό όραμα δεκαετιών που εξελίχθηκε σε πράξη και λαμπρύνει μέχρι και σήμερα την πολιτισμική κληρονομιά μας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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