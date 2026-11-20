Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου: Η αυτοκρατορία της Τιτάν, η ανεκτίμητη συλλογή και η ιστορική πισίνα

Είναι σπάνιες αλλά χαρακτηριστικές περιπτώσεις ισχυρών του χρήματος που το αντιμετώπισαν όχι ως μέσο επίδειξης πλούτου η κοινωνικής ανέλιξης και επιβεβαίωσης, αλλά για την επίτευξη ενός ανώτερου σκοπού