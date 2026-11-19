Κλωνοποίηση: Πώς ακριβώς “επιστρέφει” το κατοικίδιο που χάσατε
Κλωνοποίηση: Πώς ακριβώς “επιστρέφει” το κατοικίδιο που χάσατε
Eίναι πολλοί εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 50.000 δολάρια για να κλωνοποιήσουν το σκύλο ή τη γάτα που έχασαν
Όταν πέθανε η Σαμάνθα, η σκυλίτσα που είχε συντροφεύσει την Μπάρμπρα Στρέιζαντ επί 14 χρόνια, η ηθοποιός δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί την απώλεια. Ήθελε, όπως η ίδια εξήγησε, να κρατήσει κοντά της κάτι από εκείνη. Έτσι, το 2017 έστειλε δείγμα DNA της Σαμάνθα σε εργαστήριο της εταιρείας ViaGen Pets, στο Τέξας. Λίγο καιρό αργότερα είχε κοντά της δύο κουτάβια, τη Μις Βάιολετ και τη Μις Σκάρλετ, γενετικά αντίγραφα της σκυλίτσας που είχε χάσει.
Η Στρέιζαντ δεν ήταν η πρώτη που στράφηκε στην κλωνοποίηση ενός αγαπημένου ζώου, αλλά η δημόσια αποκάλυψη της επιλογής της έφερε μια ασυνήθιστη υπηρεσία στο προσκήνιο. Σήμερα, η δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος ένα γενετικό αντίγραφο του σκύλου ή της γάτας του έχει εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται από μεγάλες εταιρείες. Ανάμεσα στους διάσημους που έχουν επιλέξει να κλωνοποιήσουν τα κατοικίδιά τους βρίσκονται ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι, ο οποίος απέκτησε γενετικό αντίγραφο της σκυλίτσας του Λούα, και η Paris Hilton, η οποία προχώρησε στην κλωνοποίηση του τσιουάουά της. Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, που κλωνοποίησε τον αγαπημένο του σκύλο αποκτώντας πέντε κουτάβια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η Στρέιζαντ δεν ήταν η πρώτη που στράφηκε στην κλωνοποίηση ενός αγαπημένου ζώου, αλλά η δημόσια αποκάλυψη της επιλογής της έφερε μια ασυνήθιστη υπηρεσία στο προσκήνιο. Σήμερα, η δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος ένα γενετικό αντίγραφο του σκύλου ή της γάτας του έχει εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται από μεγάλες εταιρείες. Ανάμεσα στους διάσημους που έχουν επιλέξει να κλωνοποιήσουν τα κατοικίδιά τους βρίσκονται ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι, ο οποίος απέκτησε γενετικό αντίγραφο της σκυλίτσας του Λούα, και η Paris Hilton, η οποία προχώρησε στην κλωνοποίηση του τσιουάουά της. Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, που κλωνοποίησε τον αγαπημένο του σκύλο αποκτώντας πέντε κουτάβια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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