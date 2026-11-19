Πωλήσεις ρεκόρ για το κιτ των πρώτων 72 ωρών
Πωλήσεις ρεκόρ για το κιτ των πρώτων 72 ωρών
Το ραδιόφωνο που φορτίζει με ηλιακή ενέργεια ή χειροκίνητα, εξαντλήθηκε σε μόλις μία ημέρα
Στο υπόγειο, τοποθετημένα ανά κατηγορία, βρίσκονται είδη πρώτης ανάγκης: τρόφιμα μακράς διαρκείας, κονσέρβες, ζυμαρικά, μπάρες, νερό, καθώς και φακοί, ραδιοφώνα, κουβέρτες. Ο,τι μπορεί να χρειαστεί, με λίγα λόγια, στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης κρίσης. Είτε πρόκειται για φυσική καταστροφή, είτε για πυρηνικό πόλεμο, είτε για… μετεωρίτη που προσγειώνεται απροειδοποίητα, πολλοί είναι όσοι εδώ και χρόνια ετοιμάζονται για το χειρότερο δυνατό σενάριο.
Μέχρι πρότινος, αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνταν γραφικοί. Ωστόσο, μετά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την ανάγκη αυτάρκειας για τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης, η συγκέντρωση βασικών προμηθειών δεν μοιάζει πλέον με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μέχρι πρότινος, αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνταν γραφικοί. Ωστόσο, μετά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την ανάγκη αυτάρκειας για τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης, η συγκέντρωση βασικών προμηθειών δεν μοιάζει πλέον με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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