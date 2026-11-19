Μπέττυ Μαγγίρα: Η star της διπλανής πόρτας που όλοι διεκδικούν στην TV - Από την Ξάνθη, τον στραβισμό, στα καλλιστεία, το θέατρο και το GNTM
Μπέττυ Μαγγίρα: Η star της διπλανής πόρτας που όλοι διεκδικούν στην TV - Από την Ξάνθη, τον στραβισμό, στα καλλιστεία, το θέατρο και το GNTM
Δεν είναι τίποτα τυχαίο ούτε στην ζωή αλλά ούτε και στην καριέρα της
UPD:
Από μικρό παιδί ξεπερνούσε τα εμπόδια, προσπαθούσε και κυνηγούσε τον στόχο της. Οχι αναίμακτα, αλλά ούτε και σε βαθμό ματαίωσης. Κάτι έχανε, κάτι την απογοήτευε αλλά πάντα στην διαδρομή ερχόταν κάτι που ισορροπούσε την δυσκολία, τη απώλεια. Ισως σε όλο αυτό να βοήθησε και η προσωπική επιλογή της να αποβάλει το κακό από τη ζωή της από πολύ μικρή ηλικία.
Γιατί η Μπέττυ Μαγγίρα δεν γεννήθηκε δύο μέτρα, με ανάγλυφους κοιλιακούς, φωνή καμπάνα και αναλογίες μοντέλου. Αν θέλουμε να το δούμε τρυφερά, σε μία παραμυθένια διάσταση, ίσως ήταν και το “ασχημόπαπο που έγινε κύκνος”. Ετσι το περιγράφει και η ίδια… «Όταν ήμουν μικρή, είχα στραβισμό. Το ένα μου μάτι ήταν εδώ και το άλλο εκεί. Μου έκλειναν το μάτι το καλό για να δυναμώσει το άλλο και να κεντράρει. Φορούσα γυαλιά, ήμουν πάρα πολύ αδύνατη. Με φώναζαν Αιθιοπία, Μπετόβεν. Το μυαλό μου για να αντέξει, να ξεπεράσει αυτό που ζούσα, το έχει διαγράψει, δηλαδή έχω ένα κενό μνήμης, από Α’ έως και την Δ’ δημοτικού, φαντάσου τι άκουγα. Το έχει αποβάλει η μνήμη μου».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Γιατί η Μπέττυ Μαγγίρα δεν γεννήθηκε δύο μέτρα, με ανάγλυφους κοιλιακούς, φωνή καμπάνα και αναλογίες μοντέλου. Αν θέλουμε να το δούμε τρυφερά, σε μία παραμυθένια διάσταση, ίσως ήταν και το “ασχημόπαπο που έγινε κύκνος”. Ετσι το περιγράφει και η ίδια… «Όταν ήμουν μικρή, είχα στραβισμό. Το ένα μου μάτι ήταν εδώ και το άλλο εκεί. Μου έκλειναν το μάτι το καλό για να δυναμώσει το άλλο και να κεντράρει. Φορούσα γυαλιά, ήμουν πάρα πολύ αδύνατη. Με φώναζαν Αιθιοπία, Μπετόβεν. Το μυαλό μου για να αντέξει, να ξεπεράσει αυτό που ζούσα, το έχει διαγράψει, δηλαδή έχω ένα κενό μνήμης, από Α’ έως και την Δ’ δημοτικού, φαντάσου τι άκουγα. Το έχει αποβάλει η μνήμη μου».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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