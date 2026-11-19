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Από τη στιγμή που ξεκινά εξορμήσεις βεβαίως… το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, που έλεγε και ο αείμνηστος Ανδρέας, τώρα αν θα είναι χείμαρρος ή ξεροπόταμος θα το δούμε σύντομα, στις μετρήσεις πάντως εμφανίζεται -σχεδόν σε όλες- γύρω στο 4%, άντε να πάει και 5%. Στη Φθιώτιδα έχει ήδη δύο τοπικούς συμπαίκτες: τον νυν δήμαρχο Λαμιέων και άλλοτε ιδιοκτήτη της τοπικής ομάδας Πανουργιά Παπαϊωάννου και τον πρώην βουλευτή και δήμαρχο Νίκο Σταυρογιάννη. Θα πάει και από τη Λάρισα, όπου την οργανωτική προετοιμασία του κόμματος κάνει ο πρώην νομάρχης Λουκάς Κατσαρός, ενώ «τρέχει» και ο άλλοτε πολιτευτής της ΝΔ και των ΑΝΕΛ Γιώργος Αδαμούλης. Στη Λάρισα εξελίσσεται μια συζήτηση και για τον πρώην αντιπεριφερειάρχη του Κώστα Αγοραστού, Σάκη Παιδή, ο οποίος είχε κατέβει με τη ΝΔ αλλά δεν βγήκε βουλευτής και διατηρεί ταυτόχρονη επικοινωνία με τον Σαμαρά και με στελέχη της ΝΔ παζαρεύοντας. Όσο για τους αγρότες, είχε ακουστεί το όνομα του αγροτοσυνδικαλιστή Σωκράτη Αλειφτήρα που ήταν μέχρι πρότινος στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρίως γιατί ο ίδιος διατηρεί προσωπική επαφή με τον Σαμαρά, καθώς ο πατέρας του ήταν στέλεχος της ΠΟΛΑΝ. Γενικώς, ο Σαμαράς θα κάνει ένα πλήρες πρόγραμμα περιοδείας: παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, αγρότες βεβαίως, αλλά θα σκανάρει και υποψηφίους και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα καταλήξει το ΣΚ. Εκεί που θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα ο Σαμαράς θα είναι στην επιλογή του επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας γιατί οι μνηστήρες είναι πολλοί και η έδρα μια. Τελευταία μου είπε κάποιος σχετικός ότι έχει αρχίσει ο στρατηγός Φλώρος να πιέζει τον Μητσοτάκη να τον διαβεβαιώσει ότι θα είναι σε εκλόγιμη θέση του γαλάζιου ψηφοδελτίου, αλλιώς υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές και δη στην Καλαμάτα.Το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες και οι πληρωμές-Πάμε τώρα στα σοβαρά της καθημερινότητας καθώς πλησιάζει ο Δεκέμβριος, ξεκινά και το ετήσιο δράμα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Φέτος υπάρχει και πάλι η αγωνία για τις πληρωμές μέσω της ΑΑΔΕ, αν και όπως σας έχω γράψει όλοι οι αρμόδιοι δεσμεύονται σε όλους τους τόνους ότι θα πληρωθούν οι προκαταβολές στις 30 Νοεμβρίου και όσοι δεν προλάβουν να κάνουν αιτήσεις, θα πάνε με τα περυσινά δικαιολογητικά και θα πληρωθούν ως το τέλος του έτους. Οι αγρότες με τη σειρά τους περιμένουν να δουν αν θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις για τις πληρωμές και αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση τους στο Συντονιστικό που θα κάνουν στις 6 Δεκεμβρίου στη Λάρισα. Μαθαίνω πάντως ότι ο Μητσοτάκης τους έχει ζητήσει να κάνουν ένα ραντεβού στην Αθήνα πριν βγουν στους δρόμους, κάτι που μπορεί να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα. Το κόλπο της κυβέρνησης που σας αποκάλυψα προ ημερών είναι ότι στοχεύει, με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ που πλέον θα είναι λειτουργική, να πληρώσει την προκαταβολή του 2027 ήδη από την άνοιξη, πριν από τις εκλογές. Από την άλλη, οι αγρότες που έχουν θέμα ρευστότητας, γιατί παίρνουν πολύ χαμηλές τιμές για τα προϊόντα τους, θα ζητήσουν λεφτά για αναπλήρωση εισοδήματος πέρα από την ευρωπαϊκή ενίσχυση που ούτως ή άλλως λαμβάνουν. Από την κυβέρνηση έχουν ήδη πάρει την απάντηση ότι ευρωπαϊκά λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά θα δουν τι μπορεί να γίνει με εθνικούς πόρους.Έκανε καψόνι ο Δένδιας;-Η Πελοπόννησος… δεν ήρθε τελικά πιο κοντά στον κόσμο, όπως ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης που είχαν προετοιμάσει για τις 9 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Elite city Resort στην Καλαμάτα η Fraport και όμιλοι Κωνσταντακόπουλου και Κοπελούζου για την ανάληψη ως παραχωρησιούχοι της διαχείρισης του αεροδρομίου. Σύμφωνα πληροφορίες η τελετή είχε προετοιμαστεί, ακόμη και οι λεπτομέρειες είχαν διευθετηθεί, αλλά τελευταία στιγμή η εκδήλωση αναβλήθηκε «για λόγους τεχνικής φύσεως που συνδέονται με την ολοκλήρωση των απαραίτητων τυπικών διαδικασιών της συναλλαγής», όπως ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας. Οι τεχνικοί λόγοι, πάντα κατά πληροφορίες, είναι ο υπουργός Ν. Δένδιας ο οποίος ως έγκριτος (και μάχιμος) δικηγόρος εντόπισε κάποιο τυπικό θέμα στο κείμενο της σύμβασης και δεν υπέγραψε όπως οι συναρμόδιοι υπουργοί το σχετικό κείμενο, οι οποίοι είτε δεν το εντόπισαν, είτε δεν το θεώρησαν ικανό λόγο να χαλάσουν το γεγονός. Έκτοτε νέα ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί αλλά το θέμα θεωρείται τυπικό, άρα το έργο θα προχωρήσει. Τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι έγινε κάποιο στρατιωτικό καψόνι…Νέα ονόματα στη ΝΔ-Ξαναγυρνάω στην ονοματολογία, τις επόμενες μέρες θα βγουν και νέα ονόματα υποψηφίων της ΝΔ κυρίως σε περιφέρειες του Λεκανοπεδίου και στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται για πολύ βαριές περιπτώσεις, αλλά για έναν συνδυασμό νέων ονομάτων και πολιτευτών του 2023. Να σας πω ότι στην Α΄ Θεσσαλονίκης κλείδωσε οριστικά ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ενώ δεδομένα στην Α΄ θα είναι και η Αφροδίτη Νέστορα που δεν θα περιληφθεί στο Επικρατείας. Για τη Β΄ Θεσσαλονίκης προορίζεται ο αντιστράτηγος της Αστυνομίας και νυν περιφερειακός σύμβουλος Κωνσταντίνος Ανεστίδης.Η Τζάκρη θέλει ΠΑΣΟΚ (και ως συνεργαζόμενη)-Δεν έχουν ακόμα καταλαγιάσει οι αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ από τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη (ή, αλλιώς, το καυλαντίζον ΠΑΣΟΚ) και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο τι θα κάνει η ιέρεια της Πέλλας, η Θεοδώρα Τζάκρη. Για να μην έχετε απορίες, η Τζάκρη το δήλωσε χθες (ραδιόφωνο Alpha) ότι θέλει να είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Πέλλα ως συνεργαζόμενη, οπότε πλέον η πρωτοβουλία περνά στον αρχηγό Νίκο που δεν νομίζω ότι θα της το αρνηθεί. Βέβαια, στην Πέλλα θα γίνει άγριο ματς, καθώς για να πολιτευτεί ενδιαφέρεται ο μέχρι πρότινος γραμματέας της τοπικής Νομαρχιακής Παντελής Μάρκου που δεν θέλει να βλέπει την Τζάκρη, η οποία όμως κουβαλάει «πακέτο» σταυρών στη συγκεκριμένη περιφέρεια, όπου το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να βγάλει βουλευτή.Νέος παίκτης για την Pizza Fan-Κινητικότητα καταγράφεται στον άξονα της Pizza Fan μετά την επαναλειτουργία των καταστημάτων και μάλιστα με άκρως ικανοποιητικό τζίρο, κάτι που αποδεικνύει τη δεσπόζουσα θέση που έχει στην αγορά το εν λόγω brand. Τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση ως προς τα στοιχεία της εταιρείας και των συνεργαζόμενων καταστημάτων, ώστε να ωριμάσει και η συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Δεν χρησιμοποιώ τυχαία τον πληθυντικό: εκτός από το δεδομένο ενδιαφέρον του Βλάση Γεωργάτου της «Γρηγόρης», στο γραφείο του δικηγόρου Μιχάλη Μαρκουλάκου -που χειρίζεται την υπόθεση εκ μέρους του προφυλακισμένου Κωνσταντίνου Αντάρα- έχει φτάσει και το ζωηρό ενδιαφέρον ενός private fund που δεν δραστηριοποιείται στον χώρο του τροφίμου και βλέπει ευκαιρία στο δίκτυο της Pizza Fan.Ξυπολυτάς και συντελεστές δόμησης