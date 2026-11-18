Το styling του Πολυτεχνείου, τα «καυλαντίζοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ» και η Κασιμάτη, το επενδυτικό προφίλ του Τσάφου, έμεινε στα χαρτιά το 6άστερο της Banyan Tree
Το styling του Πολυτεχνείου, τα «καυλαντίζοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ» και η Κασιμάτη, το επενδυτικό προφίλ του Τσάφου, έμεινε στα χαρτιά το 6άστερο της Banyan Tree
Χαίρετε, λοιπόν χθες είχαμε την παραδοσιακή πορεία του Πολυτεχνείου, λίγα εθιμικά σπασιματάκια στο κέντρο της πόλης από τις κλασικές παρουσίες
Παρατήρησα τις στιλιστικές διαφορές μεταξύ του μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και εκείνου του δικού μας ανθρώπου του Αλέξη. Καλέ, τι διαφορά… η νύχτα με τη μέρα, ο Αλέξης φωτεινός με ωραίο digital ρολόι (θα προτιμούσα ένα σπορ Panerai για την περίπτωση), η Κουφονικολάκου υπερβαμμένη αλλά όμορφη και χαριτωμένη οφείλω να πω, και δίπλα τους η τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου με total black leather look. Τώρα για τις φάτσες του ΠΑΣΟΚ μη ρωτάτε, συγγνώμη αλλά μου φάνηκαν -ως συνήθως- βαρετές.
Τα «καυλαντίζοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ» και η Κασιμάτη-Μιας και πιάσαμε το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Σωκράτης Ξυνίδης σε ανάρτησή του αναρωτιέται «τι σχέση έχουμε με την κυρία Κασιμάτη;» παραθέτοντας παλαιότερες αναρτήσεις της Νίνας Κασιμάτη που «επέστρεψε στο σπίτι της», όπως δήλωσε στη συνάντηση με τον Ανδρουλάκη. Η βουλευτής της Β΄ Πειραιά, που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ το 2010 για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, έσουρνε τα εξ αμάξης στο πρώην κόμμα της, στο οποίο επέστρεψε: Το ΠΑΣΟΚ είναι παρακμιακό με... καυλαντίζοντα στελέχη, είναι ακροδεξιό, είναι μαύρο, είναι black block της ακροδεξιάς, είναι μιαρό, είναι μόρφωμα, ο Γιωργάκης (ο Παπανδρέου) αλώνιζε επειδή τον στήριζε η νομενκλατούρα, ήταν μερικοί από τους χαρακτηρισμούς της για το κόμμα από το οποίο προήλθε. Και φυσικά το περίφημο tweet που είχε κάνει με αφορμή την τραγωδία στον Μαραθώνιο της Βοστόνης με 3 νεκρούς το 2013: «Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον ''Μαραθώνα'' της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν» έγραψε τότε προκαλώντας σάλο, αφού φωτογράφιζε τον Γιώργο Παπανδρέου. Οπότε δικαίως αναρωτιέται ο Ξυνίδης τι σχέση έχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μαζί της και καταλήγει αιχμηρά: «Ρωτήστε τον κ. Ανδρουλάκη που ελπίζω να μην καυλαντίζεται...».
Με 13 υπουργούς στην Κύπρο-Με δεδομένο ότι οι εργασίες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ συνεχίζονται και θα συνεχιστούν χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, η σημερινή παρουσία του Κ.Μ στη Λευκωσία για τη Διακυβερνητική Ελλάδας-Κύπρου έχει σημασία για το αναγκαίο μήνυμα συντονισμού των δύο χωρών. Η επίσκεψη θα είναι αυθημερόν, ενώ μαζί με τον Μητσοτάκη ταξιδεύουν και 13 υπουργοί και συγκεκριμένα, ο Γεραπετρίτης, η Ζαχαράκη, ο Χρυσοχοΐδης, Σκέρτσος, Φλωρίδης, Μενδώνη, Μιχαηλίδου, Κεφαλογιάννη, Παπαστεργίου και Τουρνάς, οι υφυπουργοί Θεμιστοκλέους, Καραγκούνης και Γκίκας και η γενική γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη.
Από το Βερολίνο στην Ηλιούπολη-Το πρόγραμμα του Μητσοτάκη πάντως περιλαμβάνει και άλλο ταξίδι και μάλιστα πάλι αυθημερόν, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης θα βρεθεί στο Βερολίνο για τη Διάσκεψη των Προθύμων για την Ουκρανία. Το gathering είναι μεγάλο, παρών θα είναι ο Ζελένσκι και αναμένονται πάνω από 30 ηγέτες στη γερμανική Καγκελαρία. Επίσης στο Βερολίνο θα πάνε και οι απεσταλμένοι του Τραμπ Κούσνερ και Γουίτκοφ που κάνουν επαφές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας όλο αυτό το διάστημα. Πάντως, μετά την επιστροφή του από το Βερολίνο, ο Μητσοτάκης θα γυρίσει και στην πεζή πραγματικότητα, καθώς την Παρασκευή έχει να πάει περιοδεία στην Ηλιούπολη.
Η μακρά Σύνοδος του Δεκεμβρίου-Μιας και είμαι στα του Μητσοτάκη, να σας πω ότι η τακτική Σύνοδος Κορυφής του Δεκεμβρίου -που αναμένεται να έχει ως βασικό θέμα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό- θα είναι μακρά, πολύ μακρά. Η ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες έχει ενημερώσει το Μαξίμου να πάρουν... έξτρα ρούχα, καθώς εκτός της Πέμπτης και της Παρασκευής, μπορεί να χρειαστεί να μείνουν και το Σαββατοκύριακο, όπως είχε γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς Γαλλία και Γερμανία για διαφορετικούς λόγους θέλουν η συμφωνία να κλείσει φέτος και να μην πάρει παράταση για του χρόνου, οπότε θα μπλέξουμε και με το αποτέλεσμα των γαλλικών προεδρικών εκλογών της άνοιξης.
Τσάφος, η ExxonMobil και τα μυστικά του αμερικανικού χαρτοφυλακίου-Μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το επενδυτικό προφίλ του Νίκου Τσάφου δίνει το Πόθεν Έσχες του υφυπουργού Ενέργειας, που βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα με αφορμή τις τοποθετήσεις του σε τίτλους της ExxonMobil. Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι επρόκειτο για ομόλογα και όχι για μετοχές, τα οποία είχε αποκτήσει το 2017 και πούλησε λίγο μετά την υπουργοποίησή του. Πέρα όμως από τη συγκεκριμένη επένδυση, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης αποκαλύπτει ένα αρκετά ευρύτερο χαρτοφυλάκιο, με τοποθετήσεις σε γνωστούς αμερικανικούς ομίλους, κρατικούς τίτλους και αμοιβαία κεφάλαια, που παρουσιάζει ενδιαφέρον και ως προς τις επενδυτικές επιλογές του σημερινού υφυπουργού. Πέραν της ExxonMobil, στη δήλωση εμφανίζονται επίσης ομόλογα της Exelon Generation, με αποτίμηση 9.968 δολαρίων, εταιρείας με δραστηριότητα στην ηλεκτροπαραγωγή και ιδιαίτερα στην πυρηνική ενέργεια, καθώς και της Tennessee Valley Authority, αξίας 8.579 δολαρίων, του αμερικανικού ομοσπονδιακού οργανισμού ηλεκτρικής ενέργειας. Την εικόνα συμπληρώνουν ομόλογα της Boeing, του γνωστού αεροναυπηγικού και αμυντικού κολοσσού, και της AT&T, ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους των ΗΠΑ. Τα ομόλογα της ExxonMobil εμφανίζονται με αποτίμηση 11.614 δολαρίων, ποσό που επιβεβαιώνει και τη σχετική αναφορά του υφυπουργού. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, ωστόσο, βρίσκεται σε αμοιβαία κεφάλαια Vanguard και Nuveen, συνολικής αποτίμησης περίπου 271.000 δολαρίων, και σε αμερικανικούς κρατικούς τίτλους, αξίας περίπου 161.000 δολαρίων. Συνολικά, το δηλωμένο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών προϊόντων, μαζί με ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, προσεγγίζει τα 515.000 δολάρια. Η σύνθεσή του παραπέμπει σε μια επενδυτική προσέγγιση με διασπορά κινδύνου και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, που συνδυάζει τη σχετική ασφάλεια των κρατικών ομολόγων με τις αποδόσεις των εταιρικών τίτλων και τις προοπτικές των χρηματιστηριακών αγορών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων. Μια στρατηγική που, τουλάχιστον με βάση τη συγκεκριμένη δήλωση, δείχνει να δίνει βάρος στην ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ανάπτυξης των επενδύσεων. Ο αμερικανικός χαρακτήρας του χαρτοφυλακίου δεν προκαλεί πάντως έκπληξη, αν ανατρέξει κανείς στην επαγγελματική διαδρομή του σημερινού υφυπουργού. Ο Τσάφος πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου επί μία δεκαετία και πλέον δραστηριοποιήθηκε ως σύμβουλος στην αγορά φυσικού αερίου, συνεργαζόμενος με ενεργειακούς κολοσσούς όπως η ExxonMobil, η Chevron, η Shell, η Total και η Eni. Στη συνέχεια εργάστηκε στο γνωστό think tank CSIS της Ουάσιγκτον, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2022 για να αναλάβει αρχικά τη θέση του συμβούλου του πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας και, από τον Μάρτιο του 2025, τη θέση του υφυπουργού Ενέργειας. Τώρα, αν αρχίσουμε την ανάλυση γιατί είχε ομόλογα εταιρειών που άπτονται του πολιτικού αντικειμένου του, θα πρέπει να πάμε μακριά τη βαλίτσα. Με την ίδια λογική, όλοι οι υπουργοί πιθανώς να έχουν κάποια σχέση με επενδύσεις, μετοχές ή ομόλογα. Αλήθεια τώρα, στην Ελλάδα που όλοι διαπλέκονται, μην πω νταραβερίζονται με όλους, τα ομόλογα του Τσάφου μάς πείραξαν;
Η Eurobank, το ράλι 16,98% της Fibank και τα σενάρια για δημόσια πρόταση-Ισχυρό ράλι 16,98% σημείωσε χθες η μετοχή της Fibank στο Χρηματιστήριο της Σόφιας, υπό το κλίμα που διαμόρφωσαν οι πληροφορίες για πιθανή εξαγορά της βουλγαρικής τράπεζας από τον όμιλο της Eurobank. Η μετοχή της First Investment Bank AD (Fibank – FIB) έκλεισε στα 6,20 ευρώ, καταγράφοντας κέρδη 16,98% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο των 5,30 ευρώ. Η συνεδρίαση συνοδεύτηκε από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς διακινήθηκαν συνολικά 241.496 μετοχές. Αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικός όγκος συναλλαγών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των 6 ευρώ, ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στα 6,20 ευρώ.
Το στοίχημα της μετοχικής σύνθεσης-Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετοχική σύνθεση της Fibank, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό οι όροι και η έκβαση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με τη Eurobank. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιο ακριβώς ποσοστό της τράπεζας θα αποκτήσει ο ελληνικός όμιλος και από ποιους μετόχους. Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν υποχρεώσεις για τη Eurobank βάσει της βουλγαρικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ανάλογα με το ποσοστό που θα αποκτηθεί και τα δικαιώματα ψήφου που θα συγκεντρωθούν, ενδέχεται να προκύψει υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης προς τους υπόλοιπους μετόχους. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει και τον δρόμο για τη διαγραφή της μετοχής από το Χρηματιστήριο της Σόφιας, εφόσον συντρέξουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είχαν αποτύχει το 2024. Στο νέο σενάριο, ως πιθανός αγοραστής εμφανίζεται η Postbank, η κατά 100% θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, η οποία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της χώρας.
Οι μέτοχοι της Fibank και ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος της Allwyn-Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τη μετοχική σύνθεση, οι δύο βασικοί μέτοχοι της τράπεζας, Tseko Minev και Ivaylo Mutafchiev, διατηρούν από κοινού ποσοστό άνω του 64%, ενώ σημαντική συμμετοχή έχει και η Bulgarian Development Bank. Η κατανομή εμφανίζεται ως εξής: Tseko Minev: 32,17%, Ivaylo Mutafchiev: 32,16%, Bulgarian Development Bank: 18,16% και λοιποί μέτοχοι: 17,51%. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μεταβολή στη συμμετοχή της Valea Foundation, που συνδέεται με τον Τσέχο επιχειρηματία Κάρελ Κόμαρεκ, γνωστό στην ελληνική αγορά, καθώς είναι ο βασικός μέτοχος της Allwyn. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, το ποσοστό της είχε υποχωρήσει από 7,87% σε 4,03%. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται στο 17,51%.
Banyan Tree και το 6άστερο στην Αιτωλοακαρνανία που καθυστερεί μερικά χρόνια-«Το Varko Bay θα είναι το πρώτο υπερπολυτελές θέρετρο της Banyan Tree στην Ευρώπη», δήλωναν προ πενταετίας οι επιτελείς της ολλανδικών συμφερόντων RND Greece για το έργο σε 181 στρέμματα στο Βαρκό της Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας, σε μία περιοχή εκτός της… πεπατημένης. Το Προεδρικό Διάταγμα για το έργο που είχε χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση με ένα αρχικό ύψος 107 εκατ. ευρώ και αργότερα ανέβηκε στα 180 εκατ. ευρώ, δημοσιεύτηκε το 2023. Ωστόσο μέχρι σήμερα ούτε φωνή ούτε ακρόαση από τους Ολλανδούς επενδυτές που προσπαθούν να το πουλήσουν, χωρίς όμως την αναμενόμενη ανταπόκριση λόγω (κυρίως) τιμής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Για το έργο έχει υπάρξει ήδη εδώ και χρόνια συμφωνία ώστε να ενταχθεί κάτω από το πολυτελές brand της Banyan Tree και την Accor. Χθες στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου Resort & Residential -R&R Forum στο Καβούρι, ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος της Banyan Tree για την Ελλάδα, την Αδριατική και την Κύπρο, Νικόλας Καφετζιδάκης, ανέφερε ότι ο όμιλος δεν έχει εγκαταλείψει το project και «τελεί εν αναμονή». Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, το έργο ενώ δόθηκε ως στρατηγική επένδυση δεν προχωράει στην επόμενη φάση, διότι ο Ολλανδός ιδιοκτήτης αναζητεί, όχι operator, αλλά νέο γενναιόδωρο αγοραστή.
Η νέα σελίδα της Χαΐτογλου-Μια ακόμη σημαντική σελίδα στη μακρά προσπάθεια χρηματοοικονομικής εξυγίανσης της Αφοί Χαΐτογλου, της ιστορικής βιομηχανίας πίσω από τον Μακεδονικό Χαλβά, γράφεται με τη νέα συμφωνία αναχρηματοδότησης του δανεισμού της. Όπως αποκαλύπτει ο τελευταίος ισολογισμός, τον περασμένο Ιούνιο η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως 83,5 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ρευστότητάς της. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, το ενέχυρο επί των μετοχών που περιγράφονται στην οικονομική έκθεση επεκτάθηκε από το 80% στο 100%, με τις πιστώτριες τράπεζες να διατηρούν δικαίωμα συναίνεσης για τη μεταβίβασή τους. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για μια οικογενειακή βιομηχανία που δοκιμάστηκε σκληρά στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις της προηγούμενης περιόδου, σε συνδυασμό με την κάμψη των πωλήσεων και τις πιέσεις στις εξαγωγές, είχαν αφήσει πίσω τους δανεισμό που έφθασε περίπου τα 140-150 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε πολυετείς διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και διαδοχικές αναδιαρθρώσεις. Σήμερα η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Το 2025 ο όμιλος εμφάνισε πωλήσεις και λοιπά συνήθη έσοδα 104,9 εκατ. ευρώ, EBITDA 15,1 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά κατά 11,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο ορκωτός διατυπώνει επιφύλαξη για τη μη απομείωση συμμετοχών της μητρικής κατά περίπου 9,6 εκατ. ευρώ. Και ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο η διοίκηση παρουσίαζε τη δυναμική των εξαγωγών, με παρουσία σε 59 χώρες και στόχο να φθάσουν στο 70% των πωλήσεων έως το 2030, ο νέος ισολογισμός αποκαλύπτει κάμψη τζίρου στο πρώτο εξάμηνο του 2026, λόγω δασμών και μεταβολών στην κατανάλωση. Το στοίχημα, επομένως, για την οικογένεια Χαΐτογλου είναι να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική που ξανακέρδισε και να ολοκληρώσει την οικονομική εξυγίανση μιας επιχείρησης που πλησιάζει πλέον τα 103 χρόνια ζωής.
Η Jumbo και η Action-Στο ΓΕΜΗ καταχωρήθηκε η Action Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ, μοναδικό εταίρο την ολλανδική Action Holding B.V. και έδρα τη Φιλελλήνων 26. Στην ίδια διεύθυνση στεγάζεται η δικηγορική εταιρεία «Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι» και ο Γ. Γραμματίδης είναι μέχρι στιγμής ο εκπρόσωπος των Ολλανδών στην Αθήνα. Διαχειριστής ορίστηκε ο Philippe Levisse, περιφερειακός διευθυντής Νότιας Ευρώπης, που έφτασε το ιταλικό δίκτυο στα 216 καταστήματα. Η Action έχει να παρουσιάσει πάνω από 3.500 καταστήματα σε 16 χώρες και πωλήσεις 10μήνου 14,26 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα όμως ξεκινά από το μηδέν. Αποθηκευτικούς χώρους δεν διαθέτει. Το κέντρο διανομής των 54.000 τ.μ. που σχεδιάζει βρίσκεται κοντά στο Βουκουρέστι. Τα καταστήματά της έχουν 800-950 τ.μ., όταν ένα Jumbo ξεπερνά κατά μέσο όρο τα 9.000 τ.μ. Η σύγκριση με έναν Όμιλο που διαθέτει 53 καταστήματα στην Ελλάδα, (90 συνολικά) και πωλήσεις δισεκατομμυρίου, αδικεί την ACTION. Ο ίδιος ο Βακάκης έχει δηλώσει ότι δεν τη θεωρεί ευθέως ανταγωνιστή. Χρονοδιάγραμμα και αριθμός καταστημάτων δεν έχουν ανακοινωθεί. Έδρα σε δικηγορικό γραφείο βρίσκεται σε μία ημέρα. Τα ράφια γεμίζουν όμως από αποθήκες. Η JUMBO διαθέτει σήμερα αποθήκες 1 εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων.
Η ΔΕΗ και το επενδυτικό στοίχημα του τέταρτου τριμήνου-Η μετοχή της ΔΕΗ έχασε τη Δευτέρα περίπου -2,5%, καθώς η αγορά περίμενε τα αποτελέσματα 9μήνου. Χθες, ανέβηκε στα 22,68 ευρώ (+1,07%) αλλά τελικά παρασύρθηκε από το γενικότερο κλίμα και έκλεισε στα €22,5 (+0,27%). Αυτό που μεσολάβησε κι έκανε τη διαφορά ήταν η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές. Το 3ο τρίμηνο ήταν πραγματικά πιο αδύναμο, με EBITDA €573 εκατ. από 674 εκατ. πέρυσι. Η διοίκηση προειδοποίησε ότι η πίεση στα περιθώρια κέρδους θα διατηρηθεί έως το πρώτο εξάμηνο του 2027. Αυτό όμως που έκανε εντύπωση ήταν το επενδυτικό σχέδιο. Οι επενδύσεις της ΔΕΗ έφτασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, αυξημένες +34%, με το 87% σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα. Ο στόχος της χρονιάς είναι 4 έως 4,5 δισ. Άρα το 4ο τρίμηνο πρέπει να απορροφήσει 1,4 έως 1,9 δισ., όταν το 3ο, το ισχυρότερο ως τώρα από πλευράς επενδύσεων, έφτασε τα 1,15 δισ. Ο Γιώργος Στάσσης είπε ότι οι κινήσεις έχουν δρομολογηθεί και ότι έως το τέλος του έτους προστίθενται 700-800 MW. Είναι ρυθμός που υπηρετεί ένα φιλόδοξο σχέδιο 24 δισ. έως το 2030. Με καθαρό χρέος 1,9 φορές τα EBITDA και όριο το 3,5, ο ισολογισμός το αντέχει. Για το 2027, ο πήχης μπήκε στα 2,8 δισ. EBITDA (+17%), κέρδη άνω των 800 εκατ. και μέρισμα €1 από €0,80. Morgan Stanley και JP Morgan διατηρούν σύσταση overweight, με τιμές-στόχους 27,50 και 25 ευρώ. Η AXIA-Alpha Finance μένει στην «αγορά», με στόχο €29,10. Ο επόμενος καταλύτης είναι η οριστική συμφωνία με την Amazon Web Services για το data center των 300 MW στην Κοζάνη που αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Η Amazon έχει δικαίωμα πρώτης επιλογής για επέκταση στο 1 GW έως το τέλος Μαΐου.
Η ΕΥΔΑΠ η φήμη για επιστροφή κεφαλαίου και η ΕΥΑΘ-Σε μια υποτονική συνεδρίαση όπως η χθεσινή, η αγορά θυμήθηκε ξανά τα «νερά». Η ΕΥΔΑΠ άγγιξε ενδοσυνεδριακά τα 14,10 ευρώ και έκλεισε στα 13,96 (+1,9%), με κεφαλαιοποίηση €1,49 δισ., ισοφαρίζοντας το υψηλό έτους σε επίπεδο κλεισίματος. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η ενδοσυνεδριακή της εικόνα, καθώς αναρριχήθηκε έως τα 14,28 ευρώ, πλησιάζοντας σε απόσταση βολής το ιστορικό υψηλό των 14,72 ευρώ, που είχε καταγραφεί πριν από 26 χρόνια και συγκεκριμένα στις 9 Μαρτίου του 2000. Η ΕΥΑΘ ακολούθησε στα €4,6 (+1,2%), με αποτίμηση €167,8 εκατ. Η Αθήνα αποτιμάται σχεδόν 9 φορές όσο η Θεσσαλονίκη, ενώ στο πρώτο εξάμηνο είχε 4,3 φορές τον τζίρο της, 203,2 εκατ. ευρώ έναντι 47,4 εκατ. Η διαφορά εξηγείται από τα νέα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ που ισχύουν από την Πρωτοχρονιά και έχουν ήδη γυρίσει τις ζημίες €5,6 εκατ. σε κέρδη €17,1 εκατ., με EBITDA €42,6 εκατ. Το επενδυτικό πρόγραμμα ανέβηκε στα 2,8 δισ. και ο νόμος 5325/2026 της ανοίγει τα δημοτικά δίκτυα εκτός Λεκανοπεδίου. Επιπλέον όλων αυτών υπάρχει και ο νέος συνεταίρος - μέτοχος. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπήκε τον Μάρτιο αγοράζοντας το 10% από τον Τζον Πόλσον και έφτασε ήδη στο 12,76% με συνολική δαπάνη 138 εκατ. Στη σημερινή τιμή το πακέτο αποτιμάται κοντά στα €190 εκατ. Στα χρηματιστηριακά γραφεία κυκλοφορεί η φήμη για επιστροφή κεφαλαίου. Επισήμως, η διοίκηση λέει ότι εξετάζει τη μερισματική πολιτική με εξωτερικό σύμβουλο. Η ΕΥΑΘ έχει τα δικά της επιχειρήματα: ταμείο 45,2 εκατ. ευρώ, πάνω από το ένα τέταρτο της κεφαλαιοποίησής της, μηδενικό δανεισμό, εγκεκριμένα τιμολόγια από τον Ιούνιο, πλάνο 359 εκατ. έως το 2029 και επέκταση σε όλη τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Τα κέρδη εξαμήνου, όμως, υποχώρησαν στα 2,6 εκατ. από 3,3 εκατ. Οι ταμιευτήρες της Αττικής είχαν στις 4 Νοεμβρίου 573,8 εκατ. κυβικά μέτρα, 54% περισσότερα από πέρυσι, αλλά περίπου τα μισά του 2019.
Και άλλη εταιρεία από Στέγγο-Η οικογένεια Στέγγου φαίνεται ότι έχει βάλει μπροστά «μηχανή παραγωγής» νέων εταιρειών. Έτσι, χθες ο Γιώργος Στέγγος έστησε ακόμη μια, τη “Skywalker Αξιοποίηση Ακινήτων Μ.Α.Ε.” , με έδρα φυσικά στο «στρατηγείο» της Τεχνικής Ολυμπιακής στον Άλιμο. Στον σκοπό της περιλαμβάνονται η διαχείριση ακίνητης περιουσίας και οι κατασκευαστικές εργασίες για διαφόρων ειδών κτήρια. Το, διόλου ευκαταφρόνητο, αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.070.000 ευρώ και έχει καταβληθεί από την «ομογάλακτη» Premier Capital Investment Greece, την οποία εκπροσωπεί ο Γιώργος Στέγγος. Ο ίδιος αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ ο Λάμπρος Πρωτονοτάριος Αναπληρωτής Πρόεδρος και ο Μιχαήλ Κατραμάδος μέλος.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επιστροφή πάνω από τα 43 ευρώ με ώθηση από τη Santander-Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη μετοχή να ενισχύεται την Τρίτη κατά 3,66% και να επιστρέφει πάνω από το όριο των 43 ευρώ για πρώτη φορά από τις αρχές Οκτωβρίου. Καταλύτης για την ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτέλεσε (για μια ακόμη φορά) η νέα έκθεση της Santander, η οποία αναβάθμισε την τιμή στόχο στα 64 ευρώ, από 62 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «outperform» (υπεραπόδοση). Η ισπανική τράπεζα εκτιμά ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανόδου, στηριζόμενη στις προοπτικές κερδοφορίας του ομίλου, στο ισχυρό ανεκτέλεστο κατασκευαστικών έργων και στην αυξανόμενη συνεισφορά των παραχωρήσεων. Η χθεσινή άνοδος αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς προηγείται της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, που είναι προγραμματισμένη για σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Πίσω από το ρεκόρ-«Είναι ρεκόρ», έγραψε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του για τις εξαγωγές του 9μήνου που ξεπέρασαν τα 41,86 δισ. ευρώ, αυξημένες 15,9%, και 7,8% χωρίς τα πετρελαιοειδή. Πίσω από αυτό το ρεκόρ υπάρχει (και) ένας μικρός κλάδος Δημοσίων Υπαλλήλων που σπάνια εμφανίζεται στη δημοσιότητα. Είναι οι διπλωματικοί υπάλληλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι ΟΕΥ. Το δίκτυό τους αριθμεί περίπου 60 Γραφεία σε πρεσβείες και προξενεία. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει εξοπλίσει τα γραφεία ΟΕΥ με εργαλεία όπως ένα πρόγραμμα 760 δράσεων σε 70 χώρες για το 2026, μια πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων MyOEYlive με τις επιχειρήσεις και μια πιστοποίηση ISO 9001 που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Ο κλάδος όμως συρρικνώνεται. Σήμερα μετρά περίπου 170 στελέχη, σχεδόν όλα απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Όσοι γνωρίζουν τα πράγματα από μέσα υπολογίζουν ότι από το 2008 έχουν διοριστεί λιγότεροι από 60, δηλαδή 3-4 τον χρόνο. Με αυτόν τον ρυθμό οι αποχωρήσεις δεν αναπληρώνονται. Όταν ο κλάδος εντάχθηκε στο ΥΠΕΞ, το 2002, 9 στους 10 υπηρετούσαν σε αγορές του εξωτερικού. Σήμερα υπηρετούν λίγο περισσότεροι από τους μισούς, γιατί τα κενά της Κεντρικής Υπηρεσίας καλύπτονται από τους ίδιους ανθρώπους. Το πρόβλημα δεν έχει κομματικό χρώμα. Διατρέχει δύο δεκαετίες, μνημόνια και παγώματα προσλήψεων, και καμία ηγεσία δεν το δημιούργησε μόνη της.
Η Moody’s αξιολογεί τις εξαγορές της PeopleCert-Πέρασε ένας χρόνος από τον Οκτώβριο του 2025, όταν η PeopleCert του Βύρωνα Νικολαΐδη εξαγόρασε τις εμπορικές δραστηριότητες του City & Guilds, ενός πασίγνωστου βρετανικού εκπαιδευτικού οργανισμού, με ιστορία από το 1878. Η συμφωνία πρόσθεσε περίπου 160 εκατ. λίρες ετήσια έσοδα και χρηματοδοτήθηκε με 150 εκατ. ευρώ από τη Eurobank και ίδια διαθέσιμα. Ακολούθησε η έκδοση ενός ομολόγου 300 εκατ. ευρώ, με προσφορές €1,28 δισ. από περίπου 80 θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαγορών αυτού του μεγέθους, κρίνονται συνήθως στον 2ο χρόνο και με 2 βασικά κριτήρια: πόσο γρήγορα ενσωματώνεται ο νέος οργανισμός και πόσο γρήγορα πέφτει ο δανεισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στις επόμενες μέρες, η Moody’s θα δημοσιεύσει τη δική της αξιολόγηση κι απ’ ό,τι φαίνεται αυτή θα είναι η πρώτη ανεξάρτητη εξωτερική επικύρωση ότι το στοίχημα του Λονδίνου βγαίνει. Η αξιολόγηση της Moody’s θα έρθει σε χρήσιμη στιγμή, αφού ο όμιλος έχει ήδη μιλήσει για νέες εξαγορές στις ΗΠΑ.
Ο Πειραιάς και ο εσωτερικός ανταγωνισμός στην COSCO-Το λιμάνι του Πειραιά ανεβάζει ταχύτητα και ξαναμπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση φορτίων από τις μεγάλες ναυτιλιακές γραμμές. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 6,3% τον Οκτώβριο και κατά 11,4% στο τρίτο τρίμηνο, ενώ στο δεκάμηνο έφτασε τα 3,416 εκατ. TEUs, με άνοδο 2,1%. Οι αριθμοί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σταδιακή επιστροφή πλοίων στη διαδρομή μέσω Σουέζ αρχίζει να αλλάζει ξανά τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Για την COSCO, ωστόσο, το ζήτημα έχει και μια δεύτερη, επιχειρηματική ανάγνωση. Ο κινεζικός όμιλος διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο 38 τερματικών σταθμών και επενδυτικό προϋπολογισμό 756 εκατ. δολαρίων για το 2026. Ο Πειραιάς καλείται, επομένως, να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο φορτίων μέσα σε ένα δίκτυο όπου ο όμιλος έχει πολλές εναλλακτικές. Το παρασκήνιο των επόμενων μηνών θα παιχτεί στις αποφάσεις των μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών για τα δρομολόγια και τις μεταφορτώσεις. Εκεί θα κριθεί αν η σημερινή ανάκαμψη θα μεταφραστεί σε μόνιμη ενίσχυση του Πειραιά. Γιατί άλλο πράγμα είναι να επιστρέφουν τα κοντέινερ και άλλο να εξασφαλίζεις ότι θα συνεχίσουν να περνούν από το λιμάνι.
Το νέο επενδυτικό σχέδιο της οικογένειας Μ. Λάτση μέσω Nasdaq-Από τα δύο παλαιότερα containerships σε έναν διευρυμένο στόλο με προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου. Αυτό είναι το επιχειρηματικό στοίχημα της οικογένειας Μαριάννας Λάτση, που αξιοποιεί την εισηγμένη στο Nasdaq Euroholdings για να αποκτήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα στη συγκεκριμένη αγορά. Τον Δεκέμβριο αναμένεται η παραλαβή του δεύτερου MR tanker, του Hellas Fighter, μεταφορικής ικανότητας 50.000 dwt, το οποίο θα προστεθεί στο Hellas Avatar. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις επόμενες αγορές πλοίων. Ο διευθύνων σύμβουλος Αριστείδης Πίττας έχει ήδη προαναγγείλει σημαντική επέκταση του στόλου, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα ενισχύουν τον σχεδιασμό, με καθαρά κέρδη 3,4 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο, έναντι 1,5 εκατ. πέρυσι, και έσοδα 8,3 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, τα δύο containerships παραμένουν στην εταιρεία, συνεισφέροντας έσοδα από τις ναυλώσεις τους. Με την οικογένεια Λάτση στο τιμόνι και την οικογένεια Πίττα στη θέση του δεύτερου μεγαλύτερου μετόχου, η Euroholdings δείχνει ότι τα δύο MR αποτελούν την αφετηρία ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου.
Η Nvidia μετά τον Χουάνγκ-Οι αναλυτές από χθες το βράδυ, έχουν πέσει πάνω από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Nvidia προσπαθώντας να προβλέψουν το μέλλον (της και μας). Αυτό όμως που έχει πραγματικά τεράστια σημασία είναι το γεγονός ότι ένας κολοσσός -$4 τρισεκατομμυρίων- διοικούνταν σαν μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Ο Χουάνγκ είχε περίπου 60 στελέχη να αναφέρονται απευθείας σε εκείνον. Η κόρη του Μάντισον λειτουργούσε στην πράξη ως επιτελάρχης του και ο γαμπρός του Νίκο Κάπρεζ έγινε αντιπρόεδρος. Πρώην εργαζόμενος μίλησε για «βασιλική οικογένεια». Η Nvidia υποχρεώνεται τώρα να διοικείται ως «δημόσια εταιρεία», ως εισηγμένη. Το Δ.Σ. της Nvidia συνέστησε χθες μόνιμη Επιτροπή Εποπτείας Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών. Προεδρεύει η Σουζάν Νόρα Τζόνσον, πρώην αντιπρόεδρος της Goldman Sachs. Οι ομάδες εθνικής ασφάλειας και εμπορικής συμμόρφωσης θα αναφέρονται απευθείας σε αυτήν, η επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον ανά τρίμηνο και θα προσλάβει ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. «Καλή ιδέα», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Μανίλα. Η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει το κενό. Η μετοχή έχασε περίπου $1,7 τρισ. από τις αρχές Οκτωβρίου. Ο ιδρυτής της κρατά μετοχές αξίας περίπου 132 δισ. δολαρίων.
Αξίζει να αγοράζεις Gucci όταν η τιμή της πέφτει;-Για μια δεκαετία, η πολυτέλεια είχε έναν κανόνα. Οι τιμές μόνο ανεβαίνουν. Η Gucci έσπασε τον κανόνα χωρίς τυμπανοκρουσίες, σιωπηλά και διακριτικά. Η τσάντα Padlock Crystal Small, τον Ιούλιο πωλούνταν στη Γαλλία 3.500 ευρώ. Σήμερα, κοστίζει πλέον 2.450 ευρώ, δηλαδή 30% λιγότερο όπως κατέγραψε ο αναλυτής του Οίκου Bernstein, Λούκα Σόλκα. Αθλητικά υποδήματα των 800 ευρώ έπεσαν στα 560-595 ευρώ. Στην Κίνα, η tote Mercato πήγε από τα 25.500 στα 20.000 γουάν. Η Kering δεν μιλά για εκπτώσεις αλλά για επανασχεδιασμό της τιμολογιακής της κλίμακας. Ο CEO Λούκα ντε Μέο, που ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2025 από την αυτοκινητοβιομηχανία, παραδέχθηκε τον Ιούλιο ότι ο όμιλος δοκίμασε τα όρια ανοχής του πελάτη και ότι το πλήγμα στους όγκους πωλήσεων ήταν βαρύ. Καταγράφηκαν 13 συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης. Στο 3ο τρίμηνο, η Gucci είχε έσοδα 1,29 δισ. ευρώ, μειωμένα 6% σε συγκρίσιμη βάση, με τα καταστήματα στο -9%. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Louis Vuitton, που δίνει πάνω από τα μισά λειτουργικά κέρδη της LVMH. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι πωλήσεις της υποχώρησαν περίπου 8% στο τρίμηνο. Πέρυσι, η CFO Σεσίλ Καμπανίς απέκλειε κάθε συζήτηση με τη φράση «δεν είμαστε Coca-Cola». Φέτος, το φθινόπωρο, είπε στους επενδυτές ότι η διοίκηση συζήτησε ακόμη και δραστικά μέτρα, όπως μειώσεις τιμών. Απόφαση δεν έχει ανακοινωθεί. Το πρόβλημα φαίνεται πως είναι η μεσαία τάξη. Κατά την Bernstein, Gucci και Louis Vuitton αντλούν πάνω από τα μισά έσοδά τους από πελάτες που ξοδεύουν 2.000-3.000 δολάρια τον χρόνο. Σύμφωνα με τους Bain και Altagamma, η πελατειακή βάση της πολυτέλειας συρρικνώθηκε από περίπου 400 εκατ. ανθρώπους το 2022 σε 340 εκατ. το 2025. Στην κορυφή, η εικόνα είναι αντίστροφη αφού το 0,2% των πελατών δίνει το 24% των πωλήσεων. Η Hermès αύξησε τις πωλήσεις δερμάτινων +10,8% στο τρίμηνο, προαναγγέλλοντας νέα αύξηση τιμών για το 2027. Η αναλύτρια της Barclays Καρόλ Ματζό έθεσε το ερώτημα που κανείς στο Παρίσι δεν θέλει να ακούσει. Αξίζει να αγοράζεις Gucci όταν η τιμή της πέφτει;
Το τέλος του φθηνού κινητού-Η Xiaomi παρουσίασε χθες στο Παρίσι τα καινούργια της μοντέλα 18 Pro και 18 Pro Max, με διπλή κάμερα Leica των 200MP και μια δεύτερη οθόνη στην πλάτη. Η τιμή καταλόγου του κορυφαίου μοντέλου είναι 1.899 ευρώ. Η βασική έκδοση της προηγούμενης σειράς είχε έρθει στην Ευρώπη με 999 ευρώ. Στην άλλη άκρη του καταλόγου, το φθηνότερο smartphone της εταιρείας κοστίζει πλέον 199 ευρώ. Η Xiaomi δεν είναι εξαίρεση. Το 3ο τρίμηνο η μέση τιμή πώλησης smartphone παγκοσμίως έφτασε στο ρεκόρ των 442 δολαρίων, αυξημένη +27% σε έναν χρόνο. Οι αποστολές έπεσαν -19%, αλλά τα έσοδα του κλάδου ανέβηκαν +3%, στα 114 δισ. δολάρια. Η IDC μέτρησε 255,3 εκατ. συσκευές, 22% λιγότερες, το χειρότερο τρίμηνο που έχει καταγράψει. Η αιτία βρίσκεται στις μνήμες. Τα data centers της τεχνητής νοημοσύνης απορροφούν την παραγωγή και το κόστος DRAM και NAND έχει αυξηθεί πάνω από +300% σ’ έναν χρόνο, σύμφωνα με την IDC. Το πλήγμα είναι βαρύτερο στα φθηνά τηλέφωνα. Το κόστος υλικών για ένα μοντέλο εισαγωγής ανέβηκε περίπου +70%. Κερδισμένοι είναι όσοι πουλούσαν ήδη ακριβά. Η Apple συγκέντρωσε το 50% των παγκόσμιων εσόδων από smartphones, με μέση τιμή iPhone στα 1.031 δολάρια. Η Samsung ανέβασε τη μέση τιμή της κατά 21%, στα 367 δολάρια και τα έσοδά της 14%. Οι κινεζικές μάρκες, με μικρότερα περιθώρια κέρδους, πιέζονται περισσότερο. Τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα σύντομα. Η Counterpoint περιμένει νέες αυξήσεις έως το 2027 και η IDC ακριβότερες μνήμες τουλάχιστον έως το 2028. «Η εποχή του φθηνού smartphone τελείωσε», έγραψε η IDC τον Αύγουστο. Η τεχνητή νοημοσύνη υποσχέθηκε εξυπνότερα τηλέφωνα. Προς το παρόν, τα έκανε ακριβότερα.
Πηγή: www.newmoney.gr
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