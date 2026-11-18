Τα «καυλαντίζοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ» και η Κασιμάτη

Με 13 υπουργούς στην Κύπρο

Από το Βερολίνο στην Ηλιούπολη

Η μακρά Σύνοδος του Δεκεμβρίου

Τσάφος, η ExxonMobil και τα μυστικά του αμερικανικού χαρτοφυλακίου

Η Eurobank, το ράλι 16,98% της Fibank και τα σενάρια για δημόσια πρόταση

Το στοίχημα της μετοχικής σύνθεσης

Κλείσιμο

Οι μέτοχοι της Fibank και ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος της Allwyn

Banyan Tree και το 6άστερο στην Αιτωλοακαρνανία που καθυστερεί μερικά χρόνια

Η νέα σελίδα της Χαΐτογλου

Η Jumbo και η Action

Παρατήρησα τις στιλιστικές διαφορές μεταξύ του μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και εκείνου του δικού μας ανθρώπου του Αλέξη. Καλέ, τι διαφορά… η νύχτα με τη μέρα, ο Αλέξης φωτεινός με ωραίο digital ρολόι (θα προτιμούσα ένα σπορ Panerai για την περίπτωση), η Κουφονικολάκου υπερβαμμένη αλλά όμορφη και χαριτωμένη οφείλω να πω, και δίπλα τους η τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου με total black leather look. Τώρα για τις φάτσες του ΠΑΣΟΚ μη ρωτάτε, συγγνώμη αλλά μου φάνηκαν -ως συνήθως- βαρετές.-Μιας και πιάσαμε το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Σωκράτης Ξυνίδης σε ανάρτησή του αναρωτιέται «τι σχέση έχουμε με την κυρία Κασιμάτη;» παραθέτοντας παλαιότερες αναρτήσεις της Νίνας Κασιμάτη που «επέστρεψε στο σπίτι της», όπως δήλωσε στη συνάντηση με τον Ανδρουλάκη. Η βουλευτής της Β΄ Πειραιά, που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ το 2010 για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, έσουρνε τα εξ αμάξης στο πρώην κόμμα της, στο οποίο επέστρεψε: Το ΠΑΣΟΚ είναι παρακμιακό με... καυλαντίζοντα στελέχη, είναι ακροδεξιό, είναι μαύρο, είναι black block της ακροδεξιάς, είναι μιαρό, είναι μόρφωμα, ο Γιωργάκης (ο Παπανδρέου) αλώνιζε επειδή τον στήριζε η νομενκλατούρα, ήταν μερικοί από τους χαρακτηρισμούς της για το κόμμα από το οποίο προήλθε. Και φυσικά το περίφημο tweet που είχε κάνει με αφορμή την τραγωδία στον Μαραθώνιο της Βοστόνης με 3 νεκρούς το 2013: «Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον ''Μαραθώνα'' της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν» έγραψε τότε προκαλώντας σάλο, αφού φωτογράφιζε τον Γιώργο Παπανδρέου. Οπότε δικαίως αναρωτιέται ο Ξυνίδης τι σχέση έχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μαζί της και καταλήγει αιχμηρά: «Ρωτήστε τον κ. Ανδρουλάκη που ελπίζω να μην καυλαντίζεται...».-Με δεδομένο ότι οι εργασίες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ συνεχίζονται και θα συνεχιστούν χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, η σημερινή παρουσία του Κ.Μ στη Λευκωσία για τη Διακυβερνητική Ελλάδας-Κύπρου έχει σημασία για το αναγκαίο μήνυμα συντονισμού των δύο χωρών. Η επίσκεψη θα είναι αυθημερόν, ενώ μαζί με τον Μητσοτάκη ταξιδεύουν και 13 υπουργοί και συγκεκριμένα, ο Γεραπετρίτης, η Ζαχαράκη, ο Χρυσοχοΐδης, Σκέρτσος, Φλωρίδης, Μενδώνη, Μιχαηλίδου, Κεφαλογιάννη, Παπαστεργίου και Τουρνάς, οι υφυπουργοί Θεμιστοκλέους, Καραγκούνης και Γκίκας και η γενική γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη.-Το πρόγραμμα του Μητσοτάκη πάντως περιλαμβάνει και άλλο ταξίδι και μάλιστα πάλι αυθημερόν, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης θα βρεθεί στο Βερολίνο για τη Διάσκεψη των Προθύμων για την Ουκρανία. Το gathering είναι μεγάλο, παρών θα είναι ο Ζελένσκι και αναμένονται πάνω από 30 ηγέτες στη γερμανική Καγκελαρία. Επίσης στο Βερολίνο θα πάνε και οι απεσταλμένοι του Τραμπ Κούσνερ και Γουίτκοφ που κάνουν επαφές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας όλο αυτό το διάστημα. Πάντως, μετά την επιστροφή του από το Βερολίνο, ο Μητσοτάκης θα γυρίσει και στην πεζή πραγματικότητα, καθώς την Παρασκευή έχει να πάει περιοδεία στην Ηλιούπολη.-Μιας και είμαι στα του Μητσοτάκη, να σας πω ότι η τακτική Σύνοδος Κορυφής του Δεκεμβρίου -που αναμένεται να έχει ως βασικό θέμα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό- θα είναι μακρά, πολύ μακρά. Η ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες έχει ενημερώσει το Μαξίμου να πάρουν... έξτρα ρούχα, καθώς εκτός της Πέμπτης και της Παρασκευής, μπορεί να χρειαστεί να μείνουν και το Σαββατοκύριακο, όπως είχε γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς Γαλλία και Γερμανία για διαφορετικούς λόγους θέλουν η συμφωνία να κλείσει φέτος και να μην πάρει παράταση για του χρόνου, οπότε θα μπλέξουμε και με το αποτέλεσμα των γαλλικών προεδρικών εκλογών της άνοιξης.-Μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το επενδυτικό προφίλ του Νίκου Τσάφου δίνει το Πόθεν Έσχες του υφυπουργού Ενέργειας, που βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα με αφορμή τις τοποθετήσεις του σε τίτλους της ExxonMobil. Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι επρόκειτο για ομόλογα και όχι για μετοχές, τα οποία είχε αποκτήσει το 2017 και πούλησε λίγο μετά την υπουργοποίησή του. Πέρα όμως από τη συγκεκριμένη επένδυση, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης αποκαλύπτει ένα αρκετά ευρύτερο χαρτοφυλάκιο, με τοποθετήσεις σε γνωστούς αμερικανικούς ομίλους, κρατικούς τίτλους και αμοιβαία κεφάλαια, που παρουσιάζει ενδιαφέρον και ως προς τις επενδυτικές επιλογές του σημερινού υφυπουργού. Πέραν της ExxonMobil, στη δήλωση εμφανίζονται επίσης ομόλογα της Exelon Generation, με αποτίμηση 9.968 δολαρίων, εταιρείας με δραστηριότητα στην ηλεκτροπαραγωγή και ιδιαίτερα στην πυρηνική ενέργεια, καθώς και της Tennessee Valley Authority, αξίας 8.579 δολαρίων, του αμερικανικού ομοσπονδιακού οργανισμού ηλεκτρικής ενέργειας. Την εικόνα συμπληρώνουν ομόλογα της Boeing, του γνωστού αεροναυπηγικού και αμυντικού κολοσσού, και της AT&T, ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους των ΗΠΑ. Τα ομόλογα της ExxonMobil εμφανίζονται με αποτίμηση 11.614 δολαρίων, ποσό που επιβεβαιώνει και τη σχετική αναφορά του υφυπουργού. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, ωστόσο, βρίσκεται σε αμοιβαία κεφάλαια Vanguard και Nuveen, συνολικής αποτίμησης περίπου 271.000 δολαρίων, και σε αμερικανικούς κρατικούς τίτλους, αξίας περίπου 161.000 δολαρίων. Συνολικά, το δηλωμένο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών προϊόντων, μαζί με ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, προσεγγίζει τα 515.000 δολάρια. Η σύνθεσή του παραπέμπει σε μια επενδυτική προσέγγιση με διασπορά κινδύνου και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, που συνδυάζει τη σχετική ασφάλεια των κρατικών ομολόγων με τις αποδόσεις των εταιρικών τίτλων και τις προοπτικές των χρηματιστηριακών αγορών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων. Μια στρατηγική που, τουλάχιστον με βάση τη συγκεκριμένη δήλωση, δείχνει να δίνει βάρος στην ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ανάπτυξης των επενδύσεων. Ο αμερικανικός χαρακτήρας του χαρτοφυλακίου δεν προκαλεί πάντως έκπληξη, αν ανατρέξει κανείς στην επαγγελματική διαδρομή του σημερινού υφυπουργού. Ο Τσάφος πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου επί μία δεκαετία και πλέον δραστηριοποιήθηκε ως σύμβουλος στην αγορά φυσικού αερίου, συνεργαζόμενος με ενεργειακούς κολοσσούς όπως η ExxonMobil, η Chevron, η Shell, η Total και η Eni. Στη συνέχεια εργάστηκε στο γνωστό think tank CSIS της Ουάσιγκτον, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2022 για να αναλάβει αρχικά τη θέση του συμβούλου του πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας και, από τον Μάρτιο του 2025, τη θέση του υφυπουργού Ενέργειας. Τώρα, αν αρχίσουμε την ανάλυση γιατί είχε ομόλογα εταιρειών που άπτονται του πολιτικού αντικειμένου του, θα πρέπει να πάμε μακριά τη βαλίτσα. Με την ίδια λογική, όλοι οι υπουργοί πιθανώς να έχουν κάποια σχέση με επενδύσεις, μετοχές ή ομόλογα. Αλήθεια τώρα, στην Ελλάδα που όλοι διαπλέκονται, μην πω νταραβερίζονται με όλους, τα ομόλογα του Τσάφου μάς πείραξαν;-Ισχυρό ράλι 16,98% σημείωσε χθες η μετοχή της Fibank στο Χρηματιστήριο της Σόφιας, υπό το κλίμα που διαμόρφωσαν οι πληροφορίες για πιθανή εξαγορά της βουλγαρικής τράπεζας από τον όμιλο της Eurobank. Η μετοχή της First Investment Bank AD (Fibank – FIB) έκλεισε στα 6,20 ευρώ, καταγράφοντας κέρδη 16,98% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο των 5,30 ευρώ. Η συνεδρίαση συνοδεύτηκε από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς διακινήθηκαν συνολικά 241.496 μετοχές. Αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικός όγκος συναλλαγών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των 6 ευρώ, ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στα 6,20 ευρώ.-Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετοχική σύνθεση της Fibank, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό οι όροι και η έκβαση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με τη Eurobank. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιο ακριβώς ποσοστό της τράπεζας θα αποκτήσει ο ελληνικός όμιλος και από ποιους μετόχους. Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν υποχρεώσεις για τη Eurobank βάσει της βουλγαρικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ανάλογα με το ποσοστό που θα αποκτηθεί και τα δικαιώματα ψήφου που θα συγκεντρωθούν, ενδέχεται να προκύψει υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης προς τους υπόλοιπους μετόχους. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει και τον δρόμο για τη διαγραφή της μετοχής από το Χρηματιστήριο της Σόφιας, εφόσον συντρέξουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είχαν αποτύχει το 2024. Στο νέο σενάριο, ως πιθανός αγοραστής εμφανίζεται η Postbank, η κατά 100% θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, η οποία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της χώρας.-Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τη μετοχική σύνθεση, οι δύο βασικοί μέτοχοι της τράπεζας, Tseko Minev και Ivaylo Mutafchiev, διατηρούν από κοινού ποσοστό άνω του 64%, ενώ σημαντική συμμετοχή έχει και η Bulgarian Development Bank. Η κατανομή εμφανίζεται ως εξής: Tseko Minev: 32,17%, Ivaylo Mutafchiev: 32,16%, Bulgarian Development Bank: 18,16% και λοιποί μέτοχοι: 17,51%. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μεταβολή στη συμμετοχή της Valea Foundation, που συνδέεται με τον Τσέχο επιχειρηματία Κάρελ Κόμαρεκ, γνωστό στην ελληνική αγορά, καθώς είναι ο βασικός μέτοχος της Allwyn. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, το ποσοστό της είχε υποχωρήσει από 7,87% σε 4,03%. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται στο 17,51%.-«Το Varko Bay θα είναι το πρώτο υπερπολυτελές θέρετρο της Banyan Tree στην Ευρώπη», δήλωναν προ πενταετίας οι επιτελείς της ολλανδικών συμφερόντων RND Greece για το έργο σε 181 στρέμματα στο Βαρκό της Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας, σε μία περιοχή εκτός της… πεπατημένης. Το Προεδρικό Διάταγμα για το έργο που είχε χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση με ένα αρχικό ύψος 107 εκατ. ευρώ και αργότερα ανέβηκε στα 180 εκατ. ευρώ, δημοσιεύτηκε το 2023. Ωστόσο μέχρι σήμερα ούτε φωνή ούτε ακρόαση από τους Ολλανδούς επενδυτές που προσπαθούν να το πουλήσουν, χωρίς όμως την αναμενόμενη ανταπόκριση λόγω (κυρίως) τιμής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Για το έργο έχει υπάρξει ήδη εδώ και χρόνια συμφωνία ώστε να ενταχθεί κάτω από το πολυτελές brand της Banyan Tree και την Accor. Χθες στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου Resort & Residential -R&R Forum στο Καβούρι, ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος της Banyan Tree για την Ελλάδα, την Αδριατική και την Κύπρο, Νικόλας Καφετζιδάκης, ανέφερε ότι ο όμιλος δεν έχει εγκαταλείψει το project και «τελεί εν αναμονή». Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, το έργο ενώ δόθηκε ως στρατηγική επένδυση δεν προχωράει στην επόμενη φάση, διότι ο Ολλανδός ιδιοκτήτης αναζητεί, όχι operator, αλλά νέο γενναιόδωρο αγοραστή.-Μια ακόμη σημαντική σελίδα στη μακρά προσπάθεια χρηματοοικονομικής εξυγίανσης της Αφοί Χαΐτογλου, της ιστορικής βιομηχανίας πίσω από τον Μακεδονικό Χαλβά, γράφεται με τη νέα συμφωνία αναχρηματοδότησης του δανεισμού της. Όπως αποκαλύπτει ο τελευταίος ισολογισμός, τον περασμένο Ιούνιο η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως 83,5 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ρευστότητάς της. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, το ενέχυρο επί των μετοχών που περιγράφονται στην οικονομική έκθεση επεκτάθηκε από το 80% στο 100%, με τις πιστώτριες τράπεζες να διατηρούν δικαίωμα συναίνεσης για τη μεταβίβασή τους. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για μια οικογενειακή βιομηχανία που δοκιμάστηκε σκληρά στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις της προηγούμενης περιόδου, σε συνδυασμό με την κάμψη των πωλήσεων και τις πιέσεις στις εξαγωγές, είχαν αφήσει πίσω τους δανεισμό που έφθασε περίπου τα 140-150 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε πολυετείς διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και διαδοχικές αναδιαρθρώσεις. Σήμερα η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Το 2025 ο όμιλος εμφάνισε πωλήσεις και λοιπά συνήθη έσοδα 104,9 εκατ. ευρώ, EBITDA 15,1 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά κατά 11,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο ορκωτός διατυπώνει επιφύλαξη για τη μη απομείωση συμμετοχών της μητρικής κατά περίπου 9,6 εκατ. ευρώ. Και ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο η διοίκηση παρουσίαζε τη δυναμική των εξαγωγών, με παρουσία σε 59 χώρες και στόχο να φθάσουν στο 70% των πωλήσεων έως το 2030, ο νέος ισολογισμός αποκαλύπτει κάμψη τζίρου στο πρώτο εξάμηνο του 2026, λόγω δασμών και μεταβολών στην κατανάλωση. Το στοίχημα, επομένως, για την οικογένεια Χαΐτογλου είναι να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική που ξανακέρδισε και να ολοκληρώσει την οικονομική εξυγίανση μιας επιχείρησης που πλησιάζει πλέον τα 103 χρόνια ζωής.-Στο ΓΕΜΗ καταχωρήθηκε η Action Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ, μοναδικό εταίρο την ολλανδική Action Holding B.V. και έδρα τη Φιλελλήνων 26. Στην ίδια διεύθυνση στεγάζεται η δικηγορική εταιρεία «Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι» και ο Γ. Γραμματίδης είναι μέχρι στιγμής ο εκπρόσωπος των Ολλανδών στην Αθήνα. Διαχειριστής ορίστηκε ο Philippe Levisse, περιφερειακός διευθυντής Νότιας Ευρώπης, που έφτασε το ιταλικό δίκτυο στα 216 καταστήματα. Η Action έχει να παρουσιάσει πάνω από 3.500 καταστήματα σε 16 χώρες και πωλήσεις 10μήνου 14,26 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα όμως ξεκινά από το μηδέν. Αποθηκευτικούς χώρους δεν διαθέτει. Το κέντρο διανομής των 54.000 τ.μ. που σχεδιάζει βρίσκεται κοντά στο Βουκουρέστι. Τα καταστήματά της έχουν 800-950 τ.μ., όταν ένα Jumbo ξεπερνά κατά μέσο όρο τα 9.000 τ.μ. Η σύγκριση με έναν Όμιλο που διαθέτει 53 καταστήματα στην Ελλάδα, (90 συνολικά) και πωλήσεις δισεκατομμυρίου, αδικεί την ACTION. Ο ίδιος ο Βακάκης έχει δηλώσει ότι δεν τη θεωρεί ευθέως ανταγωνιστή. Χρονοδιάγραμμα και αριθμός καταστημάτων δεν έχουν ανακοινωθεί. Έδρα σε δικηγορικό γραφείο βρίσκεται σε μία ημέρα. Τα ράφια γεμίζουν όμως από αποθήκες. Η JUMBO διαθέτει σήμερα αποθήκες 1 εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων.