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Άλμα 22 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη των. Το ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο καταλαμβάνει τη 13η θέση για το 2026, έναντι της 35ης το 2024, ενώ διατηρεί τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στον τομέα τηςΗ νέα έκθεσηκαι η, αναδεικνύει τον Πειραιά/Αθήνα ως το ισχυρότερο κέντρο πλοιοκτησίας διεθνώς, με την αξία του στόλου που ελέγχεται από τηνΠρόκειται για επίδοση που αποτυπώνει την οικονομική βαρύτητα των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων ναυτιλιακών κέντρων εντείνεται και επεκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή πλοιοκτησία.Η μελέτη εξετάζει 50 πόλεις σεστη συνολική κατάταξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτυγχάνεται απέναντι σε διεθνή κέντρα με ισχυρές λιμενικές υποδομές, ανεπτυγμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία.Στην επιμέρους κατάταξη, ο Πειραιάς/Αθήνα διατηρεί τη δεύτερη θέση, μπροστά από τη Σαγκάη, το Τόκιο και το Ιμαμπάρι της Ιαπωνίας.Η συγκεκριμένη κατάταξη αποτυπώνει τη δύναμη της πλοιοκτησίας και της διαχείρισης στόλων, δύο δραστηριότητες στις οποίες η ελληνική ναυτιλία διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο.συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται διεθνώς στα δεξαμενόπλοια, στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, στα containerships και στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων.δημιουργεί παράλληλα ένα εκτεταμένο δίκτυο ναυλομεσιτών, τεχνικών συμβούλων, ασφαλιστικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και επιχειρήσεων που υποστηρίζουν την καθημερινή λειτουργία του στόλου.Το, η οποία συνδυάζει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα με ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του κόσμου, διεθνείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ισχυρή τεχνολογική υποδομή.Ο Πειραιάς/Αθήνα στηρίζει την ανταγωνιστικότητά του κυρίως στη συγκέντρωση πλοιοκτητικών συμφερόντων και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές πλοίων και ναύλων.