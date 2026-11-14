Τα στρατιωτικά ρούχα που έγιναν μόδα
Τα στρατιωτικά ρούχα που έγιναν μόδα
Από τα χαρακώματα και τα πιλοτήρια στις πασαρέλες των μεγάλων οίκων μόδας. Πώς τα στρατιωτικά ρούχα έγιναν διαχρονικά κομμάτια της σύγχρονης γκαρνταρόμπας
UPD:
Στη συλλογή του ανεξάρτητου οίκου μόδας Sacai για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026, η σχεδιάστρια Τσιτόσε Άμπε από την Ιαπωνία παρουσίασε ρούχα με στρατιωτική καταγωγή. Ένα αεροπορικού τύπου bomber jacket συνυπάρχει με ένα cargo παντελόνι. Το look συμπληρώνουν ένα λευκό πουκάμισο και μαύρα σανδάλια. Η συνολική εικόνα δεν παραπέμπει, τουλάχιστον ευθέως, σε στρατιωτική στολή.
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UPD:
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