Τα στρατιωτικά ρούχα που έγιναν μόδα

Από τα χαρακώματα και τα πιλοτήρια στις πασαρέλες των μεγάλων οίκων μόδας. Πώς τα στρατιωτικά ρούχα έγιναν διαχρονικά κομμάτια της σύγχρονης γκαρνταρόμπας