Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν μοιράζουν την τράπουλα, οι Ευρωπαίοι τσακώνονται για τις καρέκλες – Το παρασκήνιο στο Δουβλίνο

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονταν αυτή την εβδομάδα στο Δουβλίνο για δύο διαδοχικές συνόδους κορυφής, οι ουσιαστικές διπλωματικές εξελίξεις εκτυλίσσονταν μακριά από τις αίθουσες των συνεδριάσεων, σε μια στρατιωτική αεροπορική βάση στα δυτικά της ιρλανδικής πρωτεύουσας.Αργά το βράδυ της Πέμπτης, οι δύο βασικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησαν σύντομη στάση στην αεροπορική βάση Κέισμεντ, προκειμένου να ενημερώσουν τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι και τη Μόσχα, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αρχικά διαφώνησαν ακόμη και για το ποιος θα υποδεχόταν τους Αμερικανούς απεσταλμένους, αποφάσισαν τελικά να στείλουν μια ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματούχων ασφαλείας. Οι τελευταίοι ενημερώθηκαν για τις διπλωματικές επαφές, χωρίς ωστόσο να συμμετάσχουν στις βασικές διαπραγματεύσεις.Η εικόνα μιας Ευρώπης που αγωνίζεται να εξασφαλίσει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, την ώρα που Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία επιχειρούν να αναζωογονήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, αναδεικνύει τις δυσκολίες της ΕΕ να διαμορφώσει ενιαία πολιτική για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλειά της.