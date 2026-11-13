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'Εφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι 46χρονου μετά από καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας: Βρήκαν 721 φιαλίδια με παράνομα φάρμακα, όπλο και βυζαντινά νομίσματα
'Εφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι 46χρονου μετά από καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας: Βρήκαν 721 φιαλίδια με παράνομα φάρμακα, όπλο και βυζαντινά νομίσματα
H ΕΛΑΣ πραγματοποίησε οργανωμένη επιχείρηση έπειτα από καταγγελία σε βάρος του 46χρονου από γυναίκα στο Α.Τ. Αλίμου, που φέρεται να προσκόμισε και βιντεοληπτικό υλικό ως αποδεικτικό στοιχείο
Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από έφοδο που πραγματοποίησε στο σπίτι του όπου εντοπίστηκαν εκατοντάδες φιαλίδια με παράνομα φάρμακα, ένα όπλο, γεμιστήρες, φυσίγγια, καθώς και χάλκινα βυζαντινά νομίσματα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε οργανωμένη επιχείρηση έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 46χρονου από γυναίκα στο Α.Τ. Αλίμου, που φέρεται να επέδειξε και βιντεοληπτικό υλικό από τα social media .
Την αξιολόγηση των πληροφοριών ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, το οποίο συγκρότησε ειδική ομάδα για τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση της ενδεχόμενης παράνομης εμπορίας. Όταν συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, έπειτα από συστηματική παρακολούθηση, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, με ελέγχους τόσο στην κατοικία του όσο και στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε. Τα ευρήματα των αστυνομικών ήταν εκτεταμένα, καθώς εντοπίστηκαν συνολικά 721 φιαλίδια με παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία κατασχέθηκαν.
Στους χώρους που ελέγχθηκαν βρέθηκε επίσης ένα πιστόλι, για το οποίο ο 46χρονος δεν διέθετε την προβλεπόμενη άδεια κατοχής, καθώς και δύο γεμιστήρες και 625 φυσίγγια διαφορετικών διαμετρημάτων. Ανάμεσα στα πυρομαχικά υπήρχαν και φυσίγγια κατάλληλα για όπλο τύπου Καλάσνικοφ, γεγονός που εξετάζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της έρευνας για την προέλευση και τον πιθανό προορισμό τους.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν επτά χάλκινα νομίσματα της βυζαντινής περιόδου, που χρονολογούνται μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα και κατασχέθηκαν, καθώς εξετάζεται η κατοχή τους υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να προωθούσε και να διέθετε αναβολικές ουσίες και φαρμακευτικά προϊόντα που δεν είχαν την απαραίτητη έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και το διαδίκτυο, καθώς και την πλατφόρμα TikTok, για να προσεγγίζει υποψήφιους αγοραστές.
Έπειτα από την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης σχηματίστηκε σε βάρος του 46χρονου δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προστασίας αρχαιοτήτων και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με επιβλαβή φάρμακα.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν την προέλευση των κατασχεθέντων σκευασμάτων, τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντος το όπλο και τα πυρομαχικά, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών ή άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχουν διασυνδέσεις του με εγκληματικές ομάδες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε οργανωμένη επιχείρηση έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 46χρονου από γυναίκα στο Α.Τ. Αλίμου, που φέρεται να επέδειξε και βιντεοληπτικό υλικό από τα social media .
Την αξιολόγηση των πληροφοριών ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, το οποίο συγκρότησε ειδική ομάδα για τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση της ενδεχόμενης παράνομης εμπορίας. Όταν συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, έπειτα από συστηματική παρακολούθηση, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, με ελέγχους τόσο στην κατοικία του όσο και στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε. Τα ευρήματα των αστυνομικών ήταν εκτεταμένα, καθώς εντοπίστηκαν συνολικά 721 φιαλίδια με παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία κατασχέθηκαν.
Στους χώρους που ελέγχθηκαν βρέθηκε επίσης ένα πιστόλι, για το οποίο ο 46χρονος δεν διέθετε την προβλεπόμενη άδεια κατοχής, καθώς και δύο γεμιστήρες και 625 φυσίγγια διαφορετικών διαμετρημάτων. Ανάμεσα στα πυρομαχικά υπήρχαν και φυσίγγια κατάλληλα για όπλο τύπου Καλάσνικοφ, γεγονός που εξετάζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της έρευνας για την προέλευση και τον πιθανό προορισμό τους.
Όπλο, γεμιστήρες και βυζαντινά νομίσματα
Παράλληλα, εντοπίστηκαν επτά χάλκινα νομίσματα της βυζαντινής περιόδου, που χρονολογούνται μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα και κατασχέθηκαν, καθώς εξετάζεται η κατοχή τους υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να προωθούσε και να διέθετε αναβολικές ουσίες και φαρμακευτικά προϊόντα που δεν είχαν την απαραίτητη έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και το διαδίκτυο, καθώς και την πλατφόρμα TikTok, για να προσεγγίζει υποψήφιους αγοραστές.
Έπειτα από την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης σχηματίστηκε σε βάρος του 46χρονου δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προστασίας αρχαιοτήτων και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με επιβλαβή φάρμακα.
Δικογραφία σε βάρος του 46χρονου
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν την προέλευση των κατασχεθέντων σκευασμάτων, τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντος το όπλο και τα πυρομαχικά, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών ή άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχουν διασυνδέσεις του με εγκληματικές ομάδες.
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