Οι φωνές του Κ.Μ και ο Γεραπετρίτης, το γεύμα στις Σέρρες, οι δεσπότες, ο Ιερώνυμος, ο Τσίπρας και οι offshore, το νέο ντιλ της ΓΕΚ, η νέα κατάσταση στην TV, τα κομπιουτεράκια έξω, νίκες και ζημιές

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Έτσι, ενώ η Αθήνα έδωσε το πράσινο φως για την έκδοση της NAVTEX, η άμεση απάντηση της Τουρκίας με τη δική της αντι-NAVTEX και την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ προκάλεσε αναστάτωση, καθώς δημιουργήθηκε η εντύπωση είτε ότι δεν υπήρχε η συνεννόηση που έπρεπε, είτε ότι η Τουρκία υπαναχωρούσε από αυτήν. Χρειάστηκε νέα διπλωματική κινητοποίηση, η οποία, όπως μαθαίνουμε, περιλάμβανε και δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες του Γ. Γεραπετρίτη με τον Χ. Φιντάν, Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί, ώστε να μην οδηγηθούμε σε κρίση πριν καν ξεκινήσουν οι έρευνες. Η Αθήνα, έχοντας στα χέρια της την αίτηση αδειοδότησης των ερευνών, είχε επιτύχει το βασικό που επιδίωκε: η άδεια να δοθεί μόνο από την Ελλάδα και, φυσικά, από την Κύπρο, στο τμήμα που της αναλογεί. Αυτό, όμως, προκαλούσε αντιδράσεις στην Άγκυρα, η οποία δεν φαίνεται να έπαιρνε αυτό που περίμενε μέσω της γαλλικής συνεννόησης. Αργά το απόγευμα της Παρασκευής υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, νέα ενημέρωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, μέρος της οποίας κοινοποιήθηκε και στην Αθήνα και στη Λευκωσία, στην οποία, εκτός των άλλων, υπήρχε η αναφορά ότι η Γαλλία δεν αναμειγνύεται σε «αξιώσεις που αφορούν θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή». Υπήρξε νέος γύρος διαβουλεύσεων και φαίνεται ότι η Τουρκία αποδέχθηκε τη νέα ενημέρωση, η οποία, βεβαίως, δεν είναι γνωστό τι άλλο περιλαμβάνει σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Όμως, όπως μαθαίνουμε, βρίσκεται σε εξέλιξη και παρασκηνιακή παρέμβαση των Αμερικανών διά της διπλωματικής οδού σε Άγκυρα, Λευκωσία και Αθήνα, στη γραμμή Ρούμπιο. Όλα αυτά ίσως εξηγούν και τη δήλωση Φιντάν ότι «όλα είναι καλά», αν και με τον συγκεκριμένο πολιτικό κανείς δεν ξέρει ποτέ τι εννοεί με αυτή τη δήλωση, η οποία μάλιστα έγινε, όπως είδαμε, σε μια κοινωνική εκδήλωση και εν μέσω πολλών δηλώσεων και ερωτήσεων. Και ίσως πρέπει να περιμένουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει πιθανότατα σήμερα στην Άγκυρα, όπου το θέμα θα είναι στην ατζέντα. Η Αθήνα, πάντως, κάθε άλλο παρά εφησυχάζει, καθώς όλες οι συνεννοήσεις και οι παρεμβάσεις θα κριθούν επί του πεδίου, όταν, πιθανότατα μέχρι αύριο, το πλοίο θα βρίσκεται στην επίμαχη περιοχή…Μητσοτάκης-Γεραπετρίτης-Τώρα σε όλο αυτό που διαβάσατε εσείς προσθέστε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με κάποιους αρχικούς χειρισμούς του Γεραπετρίτη και… οι φωνές ακούστηκαν και έξω από το ΜΜ χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το επεισόδιο θα παράξει αποτελέσματα σε επίπεδο ΥΠΕΞ. Πάντως, σημειώστε ότι χρειάστηκε και προσωπική παρέμβαση του Κ.Μ για να σβήσει η φωτιά.Η COP31, ο Ερντογάν και το Καλώδιο-Την ερχόμενη Τετάρτη θα γίνει στην Αττάλεια της Τουρκίας η επίσημη έναρξη της Διάσκεψης για το Κλίμα COP31. Θα μου πείτε, τι μας νοιάζει εμάς. Για πολλούς λόγους και ένας συνδέεται με το καλώδιο: ο Ερντογάν θα είναι παρών στην Αττάλεια ως οικοδεσπότης και έχει καλεσμένους από όλον τον κόσμο και βεβαίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει περιγράψει το καλώδιο ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου το συγχρηματοδοτεί. Παρούσα θα είναι η VDL, από ελληνικής μεριάς ο Σταύρος Παπασταύρου, αλλά και ο Κύπριος Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, για τον οποίον όπως σας έχω ξαναγράψει οι Τούρκοι έκαναν αγριάδες, αλλά εν τέλει δεν τους πέρασε. Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε μια γενικευμένη κόντρα με το καλώδιο δεν θα υπήρχε αυτός ο βαθμός εκπροσώπησης, ούτε από την ΕΕ ούτε από την Κύπρο. Κατά τα άλλα, ως προς τα δικά μας, την Πέμπτη στο ελληνικό περίπτερο θα γίνει μια εκδήλωση προβολής των όσων έχει κάνει εσχάτως η χώρα μας για την προστασία του περιβάλλοντος.Μητσοτάκης-Μητροπολίτες, Τσίπρας, Ιερώνυμος και offshore-Σε άλλα νέα, προχθές το βράδυ ο Μητσοτάκης δείπνησε με δέκα παρακαλώ δεσποτάδες της Βορείου Ελλάδος στο σπίτι του Μητροπολίτη Σερρών Θεολόγου γιατί χωρίς την Εκκλησία σε εκλογές δεν πας, όπως είναι -από αρχαιοτάτων ετών- γνωστό. Το κλίμα ήταν θερμό μου λένε, είχαν να τα πούνε τόσο καλά από πριν την εποχή του νόμου για τους gay γάμους, μου λένε ότι ήρθε και η κουβέντα για τον Σαμαρά και ένας-δυο από τους δεσπότες αναφέρθηκαν απαξιωτικά. Ο Μητσοτάκης ήταν εύχαρις, περιγραφικός για όσα έκανε η κυβέρνησή του για την ευρύτερη περιοχή, έργα, δρόμους, νοσοκομεία κ.λπ. και όλα ήταν καλά. Κάποιος δεσπότης είπε και κάτι του τύπου να μην αφήσουμε την Εκκλησία να γίνει offshore εταιρεία και κάποιος άλλος σχολίασε για τον Ιερώνυμο ότι μια είναι με τη ΝΔ και μια με τον Τσίπρα.Η υποδοχή και το ραντεβού με τους αγρότες-Άνθρωπος που είδε την υποδοχή του Μητσοτάκη στις «καραμανλικές» Σέρρες μου ανέφερε ότι το κλίμα ήταν ζεστό και ειδικά μετά τη λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όταν ο Μητσοτάκης πήγε να πιει μαζί με τους συνεργάτες του και τους τοπικούς βουλευτές καφέ. Ένα ακόμα κρίσιμο μέτωπο στις Σέρρες είναι οι αγρότες, οι οποίοι πέρυσι ήταν στα κάγκελα και είχαν κοντέψει να δείρουν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό σε αγροτική έκθεση. Φέτος το κλίμα είναι μακράν ηπιότερο, καθώς έγιναν πληρωμές, αλλά υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Ο Μητσοτάκης τους είδε, έκανε μια πρώτη συζήτηση μαζί τους και έκλεισαν ένα ραντεβού τηλεδιάσκεψης με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη και τον αρμόδιο υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Γενικώς, η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει μέτωπα με τους αγρότες, κάτι που θα γίνει όμως μόνο μέσα από σωστές πληρωμές ως το τέλος του έτους, αλλιώς θα υπάρχουν θέματα.Πιερρ καλεί Ρούτε στο Eurogroup-Με έναν σημαντικό καλεσμένο και βαριά ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup υπό τον Πιερρακάκη. Στη συνεδρίαση των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης θα βρεθεί ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, προκειμένου να συζητήσουν για τα σημαντικά αμυντικά projects της Ευρώπης υπό το πρίσμα της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα. Επίσης, θα γίνει συζήτηση και για τους διαδόχους της Λαγκάρντ, με τους υπουργούς Οικονομικών να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους και να τις υποστηρίζουν. Οι αποφάσεις θα ληφθούν ως το τέλος του έτους στο επίπεδο των ηγετών και οι δύο υποψήφιοι εκφράζουν και τις δύο σχολές σκέψης εντός της Ευρωζώνης: ο Ολλανδός Κνοτ και ο Ισπανός Ερνάντεθ ντε Κος.Η νέα κατάσταση στην TV, τα κομπιουτεράκια έξω, νίκες και ζημιές