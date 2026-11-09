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Τραγωδία στην Κίνα με 14 νεκρούς μετά από φωτιά σε πολυκατοικία, δείτε βίντεο
Τραγωδία στην Κίνα με 14 νεκρούς μετά από φωτιά σε πολυκατοικία, δείτε βίντεο
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κινεζική επαρχία Σανσί - 38 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομειο
Τραγωδία την Κυριακή στην Κίνα καθώς 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην πόλη Ταϊγιουάν, στην κινεζική επαρχία Σανσί (βόρεια), όπως μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, επικαλούμενο τις αρχές.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στην πολυκατοικία, στο κέντρο της Ταϊγιουάν, στις 16:59 (τοπική ώρα• 10:59 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης.
Η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς είχε ολοκληρωθεί περίπου δύο ώρες αργότερα και οι αρχές ανέφεραν πως η επιχείρηση διάσωσης είχε αποπερατωθεί στις 20:30, με 38 ανθρώπους να διακομίζονται σε νοσοκομείο.
Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.
🇨🇳 Deadly high-rise fire in Taiyuan, China, leaves 14 people dead.— KOSO🇳🇬 (@KosoNwa1) November 9, 2026
Footage shows two people trapped at a window, calling for help as flames and thick smoke engulf the Howard Johnson International Apartments in Shanxi Province.
A survivor alleged that hotel guests received no… pic.twitter.com/T3edPB9rXQ
Η πυρκαγιά ξέσπασε στην πολυκατοικία, στο κέντρο της Ταϊγιουάν, στις 16:59 (τοπική ώρα• 10:59 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης.
Η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς είχε ολοκληρωθεί περίπου δύο ώρες αργότερα και οι αρχές ανέφεραν πως η επιχείρηση διάσωσης είχε αποπερατωθεί στις 20:30, με 38 ανθρώπους να διακομίζονται σε νοσοκομείο.
Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.
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