Η ελληνική ταβέρνα που γίνεται διεθνές σύμβολο: Το Manari στα 50 καλύτερα “nose to tail”

Ο θεσμός των “The 50 Best Restaurants” ξεχωρίζει το Manari ως ένα από τα καλύτερα μέρη του κόσμου για κοκορέτσι, νεφρά και συκωτάκια