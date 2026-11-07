Η ελληνική ταβέρνα που γίνεται διεθνές σύμβολο: Το Manari στα 50 καλύτερα “nose to tail”
Η ελληνική ταβέρνα που γίνεται διεθνές σύμβολο: Το Manari στα 50 καλύτερα “nose to tail”
Ο θεσμός των “The 50 Best Restaurants” ξεχωρίζει το Manari ως ένα από τα καλύτερα μέρη του κόσμου για κοκορέτσι, νεφρά και συκωτάκια
Νεφρά αρνιού σε ψημένο ψωμί, κοκορέτσι, συκώτι σε νερό ντομάτας και γλυκάδια στα κάρβουνα. Το Μανάρι, η αθηναϊκή ταβέρνα του Άρη Βεζενέ, μπήκε στο αφιέρωμα των “50 Best” για το nose-to-tail και απέδειξε ότι αυτό που η Ελλάδα έκανε διαχρονικά, κυρίως από ανάγκη, η παγκόσμια κοινότητα το αποθεώνει σήμερα ως sustainable τάση.
Νοse-to-tail φιλοσοφία
Ακόμη θυμάμαι τα ξεροψημένα, τραγανά, ζουμερά νεφράκια, τον αρνίσιο λαιμό και τα αρνίσια κεφαλάκια στο Μανάρι. Μια ζεστή χειμωνιάτικη μοσχαρόσουπα με λαχανικά, λεμόνι και έναν διαυγή βαθιά νόστιμο ζωμό, αλλά και εκείνη τη χειροποίητη κρεατόπιτα με αρνίσια σπάλα -ένα πιάτο που αξίζει να προστεθεί στα κιτάπια κάθε γαστρονομικής προβολής- πλάι στο λεπτοκομμένο, ζουμερό, τραγανό και κρουστό περιμετρικά μοσχαρίσιο συκώτι βουτηγμένο σε μια πολύ έξυπνη ιδέα: μια ντοματένια βινεγκρέτ που χαρίζει σπιρτάδα και φρουτένιο χαρακτήρα σε ένα εξαιρετικό πιάτο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Νοse-to-tail φιλοσοφία
Ακόμη θυμάμαι τα ξεροψημένα, τραγανά, ζουμερά νεφράκια, τον αρνίσιο λαιμό και τα αρνίσια κεφαλάκια στο Μανάρι. Μια ζεστή χειμωνιάτικη μοσχαρόσουπα με λαχανικά, λεμόνι και έναν διαυγή βαθιά νόστιμο ζωμό, αλλά και εκείνη τη χειροποίητη κρεατόπιτα με αρνίσια σπάλα -ένα πιάτο που αξίζει να προστεθεί στα κιτάπια κάθε γαστρονομικής προβολής- πλάι στο λεπτοκομμένο, ζουμερό, τραγανό και κρουστό περιμετρικά μοσχαρίσιο συκώτι βουτηγμένο σε μια πολύ έξυπνη ιδέα: μια ντοματένια βινεγκρέτ που χαρίζει σπιρτάδα και φρουτένιο χαρακτήρα σε ένα εξαιρετικό πιάτο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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