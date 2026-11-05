Η Εθνική Τράπεζα κορυφαία επιλογή στις πωλήσεις και τη διαπραγμάτευση διεθνών αγορών

Σημαντική διεθνή αναγνώριση της θέσης της στις χρηματοπιστωτικές αγορές και της αξίας που προσφέρει σε επιχειρήσεις, θεσμικούς επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα