Η Εθνική Τράπεζα κορυφαία επιλογή στις πωλήσεις και τη διαπραγμάτευση διεθνών αγορών
Η Εθνική Τράπεζα κορυφαία επιλογή στις πωλήσεις και τη διαπραγμάτευση διεθνών αγορών
Σημαντική διεθνή αναγνώριση της θέσης της στις χρηματοπιστωτικές αγορές και της αξίας που προσφέρει σε επιχειρήσεις, θεσμικούς επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων των αγορών και η άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις αποτελούν σήμερα βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η διάκριση Greece’s Best Sales & Trading Team που απέσπασε η Εθνική Τράπεζα στα Euromoney Markets Awards 2026 αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση της εξέχουσας θέσης της στις χρηματοπιστωτικές αγορές και της αξίας που προσφέρει διαχρονικά στις επιχειρήσεις, τους θεσμικούς επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Στο κέντρο της επιτυχίας αυτής βρίσκονται οι ομάδες Πωλήσεων και Διαπραγμάτευσης Διεθνών Αγορών της Τράπεζας, οι οποίες συνδυάζουν τη βαθιά γνώση των αγορών με τις σύγχρονες δυνατότητες σχεδιασμού εξειδικευμένων λύσεων που, μεταξύ άλλων, αφορούν τη διαχείριση ρίσκου της εταιρικής πελατείας. Μέσα από ένα πλήρως ενοποιημένο λειτουργικό μοντέλο, η κάλυψη πελατών, η δόμηση προϊόντων, η εκτέλεση συναλλαγών και η διαχείριση κινδύνων λειτουργούν συντονισμένα, προσφέροντας συνέπεια στην τιμολόγηση, ταχύτητα στην εκτέλεση και αξιοπιστία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στο κέντρο της επιτυχίας αυτής βρίσκονται οι ομάδες Πωλήσεων και Διαπραγμάτευσης Διεθνών Αγορών της Τράπεζας, οι οποίες συνδυάζουν τη βαθιά γνώση των αγορών με τις σύγχρονες δυνατότητες σχεδιασμού εξειδικευμένων λύσεων που, μεταξύ άλλων, αφορούν τη διαχείριση ρίσκου της εταιρικής πελατείας. Μέσα από ένα πλήρως ενοποιημένο λειτουργικό μοντέλο, η κάλυψη πελατών, η δόμηση προϊόντων, η εκτέλεση συναλλαγών και η διαχείριση κινδύνων λειτουργούν συντονισμένα, προσφέροντας συνέπεια στην τιμολόγηση, ταχύτητα στην εκτέλεση και αξιοπιστία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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