Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ: Ο γιος Αιγύπτιου μετανάστη, η στιγμή που του άλλαξε τη ζωή και η ιστορική νίκη στις ΗΠΑ
Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ: Ο γιος Αιγύπτιου μετανάστη, η στιγμή που του άλλαξε τη ζωή και η ιστορική νίκη στις ΗΠΑ
Σε μια κουζίνα του Ντιτρόιτ, φορώντας μια ποδιά των Detroit Lions, ένας άνδρας ψήνει σάουαρμα, ανακατεύει σκορδαλιά και απαντά με αφοπλιστικό χιούμορ σε ερωτήσεις για τη θρησκευτική του ταυτότητα
«Σαρία; Όχι, εγώ είμαι εδώ για τον νόμο του σάουαρμα», δηλώνει γελώντας. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος βρίσκεται κάτω από τα προβολέα μιας τηλεμαχίας, δεχόμενος τα διασταυρούμενα πυρά των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι αμφισβητούν την ιατρική του ιδιότητα και την επιστημονική του επάρκεια.
Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ —γιος Αιγυπτίων μεταναστών, γιατρός χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, υπότροφος Rhodes, πρώην διευθυντής Δημόσιας Υγείας και εξέχουσα προσωπικότητα της αμερικανικής προοδευτικής σκηνής— που θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ ενσαρκώνει τις βαθιές αντιφάσεις, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της σύγχρονης Αμερικής. Η διαδρομή του δεν ακολούθησε ποτέ μια ευθύγραμμη πορεία. Διαμορφώθηκε μέσα από κομβικούς σταθμούς, προσωπικές ρήξεις και καθοριστικές συναντήσεις που τον μετέτρεψαν από έναν επίδοξο χειρουργό σε έναν μαχητικό υπέρμαχο της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ —γιος Αιγυπτίων μεταναστών, γιατρός χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, υπότροφος Rhodes, πρώην διευθυντής Δημόσιας Υγείας και εξέχουσα προσωπικότητα της αμερικανικής προοδευτικής σκηνής— που θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ ενσαρκώνει τις βαθιές αντιφάσεις, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της σύγχρονης Αμερικής. Η διαδρομή του δεν ακολούθησε ποτέ μια ευθύγραμμη πορεία. Διαμορφώθηκε μέσα από κομβικούς σταθμούς, προσωπικές ρήξεις και καθοριστικές συναντήσεις που τον μετέτρεψαν από έναν επίδοξο χειρουργό σε έναν μαχητικό υπέρμαχο της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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