Deal 30 δισ. ευρώ: Τσέχος μεγιστάνας των όπλων επιχειρεί να εξαγοράσει την εταιρεία πίσω από τη Ray-Ban

Ο 34χρονος Τσέχος δισεκατομμυριούχος της αμυντικής βιομηχανίας, Μιχάλ Στρναντ υπέβαλε πρόταση μαμούθ για την εξαγορά της Delfin Sar, της οικογενειακής εταιρείας που ελέγχει τον κολοσσό EssilorLuxottica (Ray-Ban) καθώς και σημαντικά μερίδια στις Generali, UniCredit και Monte dei Paschi