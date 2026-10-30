Deal 30 δισ. ευρώ: Τσέχος μεγιστάνας των όπλων επιχειρεί να εξαγοράσει την εταιρεία πίσω από τη Ray-Ban
Deal 30 δισ. ευρώ: Τσέχος μεγιστάνας των όπλων επιχειρεί να εξαγοράσει την εταιρεία πίσω από τη Ray-Ban
Ο 34χρονος Τσέχος δισεκατομμυριούχος της αμυντικής βιομηχανίας, Μιχάλ Στρναντ υπέβαλε πρόταση μαμούθ για την εξαγορά της Delfin Sar, της οικογενειακής εταιρείας που ελέγχει τον κολοσσό EssilorLuxottica (Ray-Ban) καθώς και σημαντικά μερίδια στις Generali, UniCredit και Monte dei Paschi
Σε μια τολμηρή και αυτόκλητη κίνηση που στοχεύει να εισχωρήσει στην καρδιά της ιταλικής επιχειρηματικής ελίτ, ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος του αμυντικού κλάδου Μιχάλ Στρναντ υπέβαλε προσφορά ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ (33,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για την εξαγορά της Delfin Sarl, της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών που ελέγχει τον κολοσσό οπτικών EssilorLuxottica SA.
Η πρόταση του 34χρονου Στρναντ αποτιμά την Delfin με έκπτωση 30% σε σχέση με την καθαρή αξία των περιουσιακών της στοιχείων (NAV), σύμφωνα με επιστολή με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου που περιήλθε στη γνώση του Bloomberg. Παρότι η προσφορά σε μετρητά αφορά στο σύνολο της εταιρείας, ο Στρναντ διευκρίνισε ότι θα αποδεχόταν ένα πλειοψηφικό πακέτο τουλάχιστον 62,5%, εφόσον ορισμένοι από τους οκτώ κληρονόμους επιθυμούσαν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους.
Η κίνηση αυτή επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την παρατεταμένη ενδοοικογενειακή διαμάχη που ξέσπασε μετά τον θάνατο του ιδρυτή της EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, το 2022. Μια ενδεχόμενη εξαγορά της Delfin θα τοποθετούσε τον Στρναντ στο τιμόνι ενός χαρτοφυλακίου εισηγμένων τίτλων με αγοραία αξία άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν το ένα τρίτο της κατασκευάστριας των Ray-Ban, καθώς και σημαντικά μερίδια στην ασφαλιστική Assicurazioni Generali SpA και τις τράπεζες UniCredit SpA και Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.
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Η πρόταση του 34χρονου Στρναντ αποτιμά την Delfin με έκπτωση 30% σε σχέση με την καθαρή αξία των περιουσιακών της στοιχείων (NAV), σύμφωνα με επιστολή με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου που περιήλθε στη γνώση του Bloomberg. Παρότι η προσφορά σε μετρητά αφορά στο σύνολο της εταιρείας, ο Στρναντ διευκρίνισε ότι θα αποδεχόταν ένα πλειοψηφικό πακέτο τουλάχιστον 62,5%, εφόσον ορισμένοι από τους οκτώ κληρονόμους επιθυμούσαν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους.
Η κίνηση αυτή επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την παρατεταμένη ενδοοικογενειακή διαμάχη που ξέσπασε μετά τον θάνατο του ιδρυτή της EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, το 2022. Μια ενδεχόμενη εξαγορά της Delfin θα τοποθετούσε τον Στρναντ στο τιμόνι ενός χαρτοφυλακίου εισηγμένων τίτλων με αγοραία αξία άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν το ένα τρίτο της κατασκευάστριας των Ray-Ban, καθώς και σημαντικά μερίδια στην ασφαλιστική Assicurazioni Generali SpA και τις τράπεζες UniCredit SpA και Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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