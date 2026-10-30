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Έλατο 75 ετών, ύψους 23 μέτρων θα στολίσει φέτος τα Χριστούγεννα το Rockefeller Center, δείτε βίντεο
Έλατο 75 ετών, ύψους 23 μέτρων θα στολίσει φέτος τα Χριστούγεννα το Rockefeller Center, δείτε βίντεο
Η επίσημη τελετή φωταγώγησης έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου
Ένα εντυπωσιακό έλατο ύψους 23 μέτρων θα αποτελέσει φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center στη Νέα Υόρκη, συνεχίζοντας μια παράδοση που έχει συνδεθεί με την εορταστική περίοδο στην αμερικανική μεγαλούπολη.
Το δέντρο, ηλικίας περίπου 75 ετών, προέρχεται από την περιοχή West Edmeston της πολιτείας της Νέας Υόρκης και αναμένεται να φτάσει στην κεντρική πλατεία του Rockefeller Center στις 7 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.
Η μεταφορά και η τοποθέτηση του δέντρου στην πλατεία θα συνοδευτούν από εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Meet the Tree Day», η οποία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
Δείτε βίντεο:
Σημειώνεται ότι η επίσημη τελετή φωταγώγησης έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου.
Το δέντρο θα στολιστεί με περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια LED. Στην κορυφή του θα τοποθετηθεί το εντυπωσιακό αστέρι Swarovski, το οποίο σχεδιάστηκε το 2018 από τον αρχιτέκτονα Ντάνιελ Λίμπεσκιντ. Το αστέρι ζυγίζει περίπου 408 κιλά και διαθέτει 70 ακτίνες, καλυμμένες συνολικά με τρία εκατομμύρια κρυστάλλους.
Το δέντρο, ηλικίας περίπου 75 ετών, προέρχεται από την περιοχή West Edmeston της πολιτείας της Νέας Υόρκης και αναμένεται να φτάσει στην κεντρική πλατεία του Rockefeller Center στις 7 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.
Η μεταφορά και η τοποθέτηση του δέντρου στην πλατεία θα συνοδευτούν από εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Meet the Tree Day», η οποία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
Δείτε βίντεο:
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Σημειώνεται ότι η επίσημη τελετή φωταγώγησης έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου.
Το δέντρο θα στολιστεί με περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια LED. Στην κορυφή του θα τοποθετηθεί το εντυπωσιακό αστέρι Swarovski, το οποίο σχεδιάστηκε το 2018 από τον αρχιτέκτονα Ντάνιελ Λίμπεσκιντ. Το αστέρι ζυγίζει περίπου 408 κιλά και διαθέτει 70 ακτίνες, καλυμμένες συνολικά με τρία εκατομμύρια κρυστάλλους.
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