Ο Αρντά Τουράν τρελάθηκε από τη χαρά του για τις κλήσεις δύο παικτών της Σαχτάρ στην εθνική Βραζιλίας, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Βραζιλίας Σαχτάρ Ντόνετσκ Αρντά Τουράν

Ο Αρντά Τουράν τρελάθηκε από τη χαρά του για τις κλήσεις δύο παικτών της Σαχτάρ στην εθνική Βραζιλίας, δείτε βίντεο

Ο Τούρκος προπονητής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την κλήση των Άλισον και Μαρλόν στη «σελεσάο», ενόψει των φιλικών του Νοεμβρίου

Ο Αρντά Τουράν τρελάθηκε από τη χαρά του για τις κλήσεις δύο παικτών της Σαχτάρ στην εθνική Βραζιλίας, δείτε βίντεο
Μία ξεχωριστή στιγμή για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και δύο από τους ποδοσφαιριστές της επιφύλασσε η νέα αποστολή της εθνικής Βραζιλίας, καθώς ο Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε στις επιλογές του τους Άλισον και Μαρλόν για τις φιλικές αναμετρήσεις του Νοεμβρίου.

Η «σελεσάο» ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, με τον Ιταλό τεχνικό να συνεχίζει τη διαδικασία ανανέωσης του ρόστερ, δίνοντας ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις τους στους συλλόγους τους.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και οι δύο ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν και επιβραβεύτηκαν για την αγωνιστική τους παρουσία με την πρώτη τους κλήση στην εθνική ομάδα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις της ουκρανικής ομάδας, με τον προπονητή της, Αρντά Τουράν, να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά και την περηφάνια του για τους δύο παίκτες του. Συγκεκριμένα πανηγύρισε έξαλλα  χειροκροτώντας τους δύο Βραζιλιάνους.

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