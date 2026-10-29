Wall Street: Σημαντικές απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο με βαρίδι την Alphabet

Στο κόκκινο όλοι οι δείκτες - Στροφή των επενδυτών σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις, όπως τα ομόλογα - Ο υψηλός πληθωρισμός κρατά ψηλά τις πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed, το Δεκέμβριο