Θέρμανση: Καλοριφέρ, σόμπα ή τζάκι; Ποια επιλογή ζεσταίνει καλύτερα και κοστίζει λιγότερο
Θέρμανση: Καλοριφέρ, σόμπα ή τζάκι; Ποια επιλογή ζεσταίνει καλύτερα και κοστίζει λιγότερο
Ποια θέρμανση συμφέρει περισσότερο; Σύγκριση για καλοριφέρ, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σόμπες πέλετ και τζάκια, με ενδεικτικές τιμές και κόστος χρήσης
Με το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα να έχουν ακριβύνει, τα νοικοκυριά αναζητούν τον οικονομικότερο τρόπο για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Καλοριφέρ, ξυλόσομπα, πέλετ ή τζάκι; Η απάντηση δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή των καυσίμων, αλλά και από την απόδοση κάθε συστήματος, τη μόνωση και τις ανάγκες του σπιτιού.
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, το κόστος θέρμανσης επιστρέφει στο επίκεντρο του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η επιλογή ανάμεσα σε καλοριφέρ, σόμπα και τζάκι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας περιορίζουν τις οικονομικές αντοχές των νοικοκυριών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, το κόστος θέρμανσης επιστρέφει στο επίκεντρο του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η επιλογή ανάμεσα σε καλοριφέρ, σόμπα και τζάκι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας περιορίζουν τις οικονομικές αντοχές των νοικοκυριών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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