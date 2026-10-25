Απούσα η Παρί Σεν Ζερμέν από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας

Ο αγώνας των Παριζιάνων με αντίπαλο τη Λιόν για το πρωτάθλημα της Ligue 1, κάνει σχεδόν αδύνατη την παρουσία τους στην τελετή που θα γίνει στο Λονδίνο