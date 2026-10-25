Απούσα η Παρί Σεν Ζερμέν από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας
SPORTS
Παρί Σεν Ζερμέν Χρυσή μπάλα

Απούσα η Παρί Σεν Ζερμέν από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας

Ο αγώνας των Παριζιάνων με αντίπαλο τη Λιόν για το πρωτάθλημα της Ligue 1, κάνει σχεδόν αδύνατη την παρουσία τους στην τελετή που θα γίνει στο Λονδίνο

Απούσα η Παρί Σεν Ζερμέν από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας
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Αλλαγή προέκυψε στο πρόγραμμα της Ligue 1, καθώς η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έπειτα από απόφαση των αρμόδιων αρχών για λόγους ασφαλείας.



Το ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες αναμενόταν να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον στη Γαλλία, ωστόσο οι εξελίξεις γύρω από τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις στο Παρίσι οδήγησαν στην αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν παρέμβασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης, η οποία έκρινε ότι δεν ήταν δυνατή η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα την αρχικά προγραμματισμένη ημέρα.

Οι κοινωνικές διαμαρτυρίες και οι συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην πρωτεύουσα, αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις, δημιούργησαν ανησυχία για την ασφάλεια γύρω από την αναμέτρηση. Έτσι, η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στην αλλαγή του προγράμματος, με τις δύο ομάδες να καλούνται πλέον να αναμετρηθούν μία ημέρα αργότερα.

Το ντέρμπι που περιπλέκει τα σχέδια για τη Χρυσή Μπάλα

Η μετάθεση του αγώνα, ωστόσο, δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς η νέα ημερομηνία συμπίπτει με την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει την παρουσία της γαλλικής ομάδας στην εκδήλωση, αφού αρκετά μέλη της αποστολής θα πρέπει να βρίσκονται στο Παρίσι για την αναμέτρηση με τη Λιόν. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στην τελετή ορισμένων ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν αναμένεται να αγωνιστούν.

Μεταξύ των ονομάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Κβίτσα Κβαρατσχέλια και Μαρκίνιος. Η τελική απόφαση για το ποιοι θα ταξιδέψουν στην αγγλική πρωτεύουσα εξαρτάται από τις συνθήκες και τον προγραμματισμό της ομάδας.

Κλείσιμο
Αντίθετα, ποδοσφαιριστές όπως οι Φαμπιάν Ρουίθ, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες και Ασράφ Χακίμι αναμένεται να επικεντρωθούν στις υποχρεώσεις της Παρί, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον προπονητή της, Λουίς Ενρίκε, ο οποίος συγκαταλέγεται στους υποψηφίους για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή.

Το περσινό προηγούμενο με τον Ντεμπελέ

Δεν είναι η πρώτη φορά που το αγωνιστικό πρόγραμμα της Παρί Σεν Ζερμέν επηρεάζει την παρουσία της στην τελετή της Χρυσής Μπάλας. Και την προηγούμενη χρονιά, οι υποχρεώσεις της ομάδας στο γαλλικό πρωτάθλημα δημιούργησαν δυσκολίες στον προγραμματισμό της αποστολής της για την εκδήλωση.

Τότε, ο Ουσμάν Ντεμπελέ κατάφερε να παραστεί στην τελετή, καθώς δεν ήταν διαθέσιμος για αγωνιστικές υποχρεώσεις λόγω τραυματισμού. Πολλά από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν είχαν την ίδια δυνατότητα, καθώς έπρεπε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα.
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