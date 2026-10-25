Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Η συμφωνία για τη Μονή Σινά δίνει ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος
Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Η συμφωνία για τη Μονή Σινά δίνει ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος
«Αντιμετωπίζεται μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων» γράφει στην ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Στην ιστορική συμφωνία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά αναφέρεται με ανάρτησής στο Facebook η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Όπως σημειώνει, η συμφωνία της Μονής με την Αίγυπτο «δίνει ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος με ιστορία δεκαπέντε αιώνων».
«Αντιμετωπίζεται έτσι μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων» καταλήγει στην ανάρτησή της η κυρία Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Όλη η ανάρτηση
«Συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και της Αιγύπτου, η οποία δίνει ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος με ιστορία δεκαπέντε αιώνων.
Για πρώτη φορά, με ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται στο διηνεκές ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο μοναστικός τρόπος ζωής της Μονής, καθώς και η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της με την εγγύηση της Αιγύπτου και χωρίς καμία δυνατότητα αλλοίωσης των λατρευτικών χώρων.
Αντιμετωπίζεται έτσι μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων».
Όπως σημειώνει, η συμφωνία της Μονής με την Αίγυπτο «δίνει ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος με ιστορία δεκαπέντε αιώνων».
«Αντιμετωπίζεται έτσι μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων» καταλήγει στην ανάρτησή της η κυρία Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Όλη η ανάρτηση
«Συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και της Αιγύπτου, η οποία δίνει ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος με ιστορία δεκαπέντε αιώνων.
Για πρώτη φορά, με ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται στο διηνεκές ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο μοναστικός τρόπος ζωής της Μονής, καθώς και η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της με την εγγύηση της Αιγύπτου και χωρίς καμία δυνατότητα αλλοίωσης των λατρευτικών χώρων.
Αντιμετωπίζεται έτσι μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων».
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