Νέα επίθεση Σαμαρά στον Γεραπετρίτη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Νέα επίθεση στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, με αφορμή τις εξελίξεις όσον αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.Χωρίς να αναφερθεί στην κοινή απόφαση Ελλάδας και Αιγύπτου να ξεκινήσουν συζητήσεις για την επέκταση της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ ώστε να συμπεριλάβει την περιοχή του Καστελόριζου, επιμένει στον ισχυρισμό περί «αλλαγής της εξωτερικής μας πολιτικής». Επαναλαμβάνει ότι «είναι μονόδρομος η αυτονόητη αποπομή Γεραπετρίτη» ενώ συμπληρώνει «δεν αξίζει ούτε στην Ιστορία της χώρας ούτε στην ιστορία της παράταξης, αλλά ούτε και στην αξιοπρέπεια του λαού μας, η πολιτική των υποκλίσεων».Ειδικά για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει πως «όταν, λοιπόν, ο κ. Γεραπετρίτης μας λέει ότι δεν έχει αντίρρηση να ενημερωθεί η Τουρκία, στην πραγματικότητα αναγνωρίζει, εμμέσως πλην σαφώς, δικαιοδοσία της Τουρκίας. Όμως η Τουρκία δεν δικαιούται το καλώδιο!» «Δεν αποτελεί αυτό υποχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων; Ποιος έδωσε τέτοιο δικαίωμα στην Κυβέρνηση; Κανείς! Ο κ. Μητσοτάκης έχει τεράστια εθνική ευθύνη» συμπληρώνει ο κ. Σαμαράς.Με αφορμή, δε, δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη από τον Αύγουστο του 2026 αλλά και την περασμένη εβδομάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Σαμαράς γράφει «ή μας κορόιδευε επομένως τον Αύγουστο ή δημοσίως ομολογεί πως είμαστε ανήμποροι να επηρεάσουμε την Λιβύη…»