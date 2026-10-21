28η Οκτωβρίου: Φθινοπωρινή έξοδος παρά την ακρίβεια – Πληρότητες μέχρι 75% και πακέτα εκδρομών από 250 ευρώ
28η Οκτωβρίου: Φθινοπωρινή έξοδος παρά την ακρίβεια – Πληρότητες μέχρι 75% και πακέτα εκδρομών από 250 ευρώ
Σε περισσότερες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής προσβλέπουν οι ξενοδόχοι - Η μάχη των προσφορών και των last minute κρατήσεων
Με το βλέμμα στον καιρό, το κόστος μετακίνησης αλλά και τις προσφορές της τελευταίας στιγμής οι Έλληνες ετοιμάζουν τις πρώτες μεγάλες φθινοπωρινές αποδράσεις για την 28η Οκτωβρίου, με τη ζήτηση, όπως διαπιστώνουν οι ξενοδόχοι ανά την Ελλάδα, να κρίνεται ικανοποιητική και να βαίνει αυξανόμενη, κατά τις εκτιμήσεις, τις αμέσως επόμενες ημέρες με περισσότερες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
«Παρά την οικονομική πίεση και τα ακριβότερα έξοδα μετακίνησης, τα ταξίδια παραμένουν προτεραιότητα. Οι κρατήσεις στο παρά… πέντε, που ούτως ή άλλως ταιριάζουν στη νοοτροπία του Έλληνα, τείνουν να παγιωθούν ως τάση, όπως φάνηκε και από τη θερινή σεζόν, ειδικά όταν τα οικονομικά είναι πιο πιεσμένα και οι ταξιδιώτες θέλουν να πετύχουν ιδανικές συνθήκες σε σχέση με τον καιρό ή ακόμη και τις τιμές», δηλώνουν οι τουριστικοί φορείς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Παρά την οικονομική πίεση και τα ακριβότερα έξοδα μετακίνησης, τα ταξίδια παραμένουν προτεραιότητα. Οι κρατήσεις στο παρά… πέντε, που ούτως ή άλλως ταιριάζουν στη νοοτροπία του Έλληνα, τείνουν να παγιωθούν ως τάση, όπως φάνηκε και από τη θερινή σεζόν, ειδικά όταν τα οικονομικά είναι πιο πιεσμένα και οι ταξιδιώτες θέλουν να πετύχουν ιδανικές συνθήκες σε σχέση με τον καιρό ή ακόμη και τις τιμές», δηλώνουν οι τουριστικοί φορείς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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