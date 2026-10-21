Νετανιάχου: Ο Ερντογάν νομίζει πως θα αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν θα υποκύψουμε στις επιδιώξεις του
Νετανιάχου: Ο Ερντογάν νομίζει πως θα αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν θα υποκύψουμε στις επιδιώξεις του
Νέες αιχμές του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατά του Ταγίπ Ερντογάν - «Δεν θέλω αντιπαράθεση με την Τουρκία. Η Τουρκία θέλει αντιπαράθεση μαζί μας» τόνισε ο Νετανιάχου
Το Ισραήλ δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις φιλοδοξίες της Τουρκίας, που ονειρεύεται αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Channel 14 ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε, παράλληλα, πως δεν είναι εκείνος που επιδιώκει να συγκρουστεί με τους Τούρκους, αλλά το αντίστροφο.
Ο Νετανιάχου απέφυγε να διευκρινίσει εάν το επικαιροποιημένο δόγμα ασφαλείας του Ισραήλ θα μπορούσε να περιλαμβάνει προληπτικά στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τουρκίας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως έναν αναδυόμενο «ακραίο σουνιτικό άξονα» υπό την ηγεσία της Άγκυρας.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ρωτήθηκε στη συνέχεια υπό ποιες συνθήκες το Ισραήλ θα μπορούσε να εξαπολύσει προληπτικό πλήγμα εναντίον μιας χώρας όπως η Τουρκία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ρητορική μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας γίνεται ολοένα και πιο επιθετική, με τον Ερντογάν να επικρίνει επανειλημμένα τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και την κυβέρνηση Νετανιάχου να κατηγορεί την Άγκυρα ότι ακολουθεί μια ολοένα πιο συγκρουσιακή περιφερειακή πολιτική.
Ο Νετανιάχου αρνήθηκε να αναφερθεί στα μελλοντικά στρατιωτικά σχέδια της χώρας του, υπενθύμισε όμως ότι το Ισραήλ έχει αποδείξει στο παρελθόν πως είναι διατεθειμένο να ενεργεί προληπτικά, προτού δυνητικοί αντίπαλοι αποκτήσουν δυνατότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή. Επιπλέον επισήμανε πως το Ισραήλ διαθέτει προηγμένες στρατιωτικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-16, καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.
Ακόμη, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να συνθηκολογήσει απέναντι στους περιφερειακούς αντιπάλους του. «Δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε έναν ακραίο σουνιτικό άξονα, του οποίου ηγείται η Τουρκία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Δεν θέλω αντιπαράθεση με την Τουρκία. Η Τουρκία θέλει αντιπαράθεση μαζί μας. Ο Ερντογάν λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να καταστραφεί, ότι η Ιερουσαλήμ είναι δική τους πόλη. Νομίζει ότι θα επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξεχνάει ότι εδώ υπάρχει μια χώρα με την οποία είμαστε συνδεδεμένοι εδώ και πάνω από 3.000 χρόνια. Δεν βρισκόμαστε στον 16ο αιώνα, όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν την περιοχή και την κυβέρνησαν για 400 χρόνια. Υπάρχει μια δύναμη εδώ. Ονομάζεται εβραϊκό κράτος» τόνισε.
Ο Νετανιάχου απέφυγε να διευκρινίσει εάν το επικαιροποιημένο δόγμα ασφαλείας του Ισραήλ θα μπορούσε να περιλαμβάνει προληπτικά στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τουρκίας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως έναν αναδυόμενο «ακραίο σουνιτικό άξονα» υπό την ηγεσία της Άγκυρας.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ρωτήθηκε στη συνέχεια υπό ποιες συνθήκες το Ισραήλ θα μπορούσε να εξαπολύσει προληπτικό πλήγμα εναντίον μιας χώρας όπως η Τουρκία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ρητορική μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας γίνεται ολοένα και πιο επιθετική, με τον Ερντογάν να επικρίνει επανειλημμένα τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και την κυβέρνηση Νετανιάχου να κατηγορεί την Άγκυρα ότι ακολουθεί μια ολοένα πιο συγκρουσιακή περιφερειακή πολιτική.
🚨 EXCLUSIVE: We asked Prime Minister Netanyahu, what would it take for Israel to preemptively strike a country like Turkey? His answer is nuanced and detailed.— C14 News | EN (@c14english) October 20, 2026
In an interview that will air later today, PM @Netanyahu elaborates on potential preemptive strikes in his updated… pic.twitter.com/nRm2LfjPoe
Ο Νετανιάχου αρνήθηκε να αναφερθεί στα μελλοντικά στρατιωτικά σχέδια της χώρας του, υπενθύμισε όμως ότι το Ισραήλ έχει αποδείξει στο παρελθόν πως είναι διατεθειμένο να ενεργεί προληπτικά, προτού δυνητικοί αντίπαλοι αποκτήσουν δυνατότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή. Επιπλέον επισήμανε πως το Ισραήλ διαθέτει προηγμένες στρατιωτικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-16, καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.
Ακόμη, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να συνθηκολογήσει απέναντι στους περιφερειακούς αντιπάλους του. «Δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε έναν ακραίο σουνιτικό άξονα, του οποίου ηγείται η Τουρκία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Ο Ερντογάν επιδιώκει αντιπαράθεση»Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στις ανησυχίες σχετικά με τις φιλοδοξίες του Ερντογάν και στο ενδεχόμενο μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ Ιερουσαλήμ και Άγκυρας.
«Δεν θέλω αντιπαράθεση με την Τουρκία. Η Τουρκία θέλει αντιπαράθεση μαζί μας. Ο Ερντογάν λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να καταστραφεί, ότι η Ιερουσαλήμ είναι δική τους πόλη. Νομίζει ότι θα επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξεχνάει ότι εδώ υπάρχει μια χώρα με την οποία είμαστε συνδεδεμένοι εδώ και πάνω από 3.000 χρόνια. Δεν βρισκόμαστε στον 16ο αιώνα, όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν την περιοχή και την κυβέρνησαν για 400 χρόνια. Υπάρχει μια δύναμη εδώ. Ονομάζεται εβραϊκό κράτος» τόνισε.
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