Getty Images: Αίτηση πτώχευσης από τον κολοσσό της φωτογραφίας, αποχωρεί από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Getty Images: Αίτηση πτώχευσης από τον κολοσσό της φωτογραφίας, αποχωρεί από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Η κίνηση αναμενόταν έπειτα από πρόσφατη συμφωνία για αναδιάρθρωση χρέους - Το υψηλό επίπεδο δανεισμού και η πίεση από την τεχνητή νοημοσύνη «στρίμωξαν» το πρακτορείο
Το αμερικανικό πρακτορείο φωτογραφιών Getty Images ανακοίνωσε σήμερα ότι κήρυξε πτώχευση ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, κάτι που αναμενόταν έπειτα από μια πρόσφατη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους του, η οποία προβλέπει επίσης την απόσυρσή του από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Η διαδικασία αυτή άρχισε «ενόψει της επίσημης έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης (...) και για να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό με τον αποτελεσματικότερο τρόπο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πρακτορείο.
Το Getty, εμπορικός εταίρος πολυάριθμων μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχε ανακοινώσει στις 12 Οκτωβρίου πως κατέληξε σε συμφωνία με τους κύριους πιστωτές του για την αναδιάρθρωση του χρέους του.
Βάσει της συμφωνίας αυτής, η οικογένεια Γκέτι και η επενδυτική εταιρεία Koch Equity Development (KED) δεσμεύθηκαν να εισφέρουν στην επιχείρηση έως 533 εκατομμύρια δολάρια.
Από την πλευρά τους, οι πιστωτές του Getty Images συμφώνησαν να διαγράψουν 270 εκατομμύρια δολάρια χρέους. Ο όμιλος πέτυχε επίσης μια μείωση των τόκων και παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής.
Το πρακτορείο ανακοίνωσε σήμερα πως έχει «προχωρήσει στην εφαρμογή» του σχεδίου. Η ολοκλήρωσή του εξακολουθεί να αναμένεται «μέχρι το τέλος της χρονιάς, μόλις επιτευχθούν οι κανονιστικές εγκρίσεις», πρόσθεσε.
Το Getty θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, βασιζόμενο σε μια χρηματοδότηση προερχόμενη από το KED που μπορεί να φθάσει τα 143 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και στα έσοδα από τη λειτουργία του πρακτορείου.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οικογένεια Γκέτι και η KED θα κατέχουν το 100% του κεφαλαίου της επιχείρησης.
Η αυξανόμενη χρήση εικόνων που δημιουργούνται μέσω εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης έχει μεταβάλει τις επιλογές των πελατών, καθώς μέρος της ζήτησης στρέφεται από τις παραδοσιακές φωτογραφικές βιβλιοθήκες προς το περιεχόμενο που παράγεται με AI.
Η εξέλιξη αυτή ασκεί πρόσθετη πίεση στο επιχειρηματικό μοντέλο εταιρειών που βασίζονται στην εμπορική διάθεση φωτογραφιών και άλλου οπτικού υλικού.
Σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο δανεισμού, οι αλλαγές στην αγορά δυσχέραναν τη χρηματοοικονομική θέση της Getty Images, οδηγώντας τη διοίκηση στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης αναδιάρθρωσης.
Η διαδικασία αυτή άρχισε «ενόψει της επίσημης έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης (...) και για να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό με τον αποτελεσματικότερο τρόπο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πρακτορείο.
Το Getty, εμπορικός εταίρος πολυάριθμων μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχε ανακοινώσει στις 12 Οκτωβρίου πως κατέληξε σε συμφωνία με τους κύριους πιστωτές του για την αναδιάρθρωση του χρέους του.
Βάσει της συμφωνίας αυτής, η οικογένεια Γκέτι και η επενδυτική εταιρεία Koch Equity Development (KED) δεσμεύθηκαν να εισφέρουν στην επιχείρηση έως 533 εκατομμύρια δολάρια.
Από την πλευρά τους, οι πιστωτές του Getty Images συμφώνησαν να διαγράψουν 270 εκατομμύρια δολάρια χρέους. Ο όμιλος πέτυχε επίσης μια μείωση των τόκων και παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής.
Το πρακτορείο ανακοίνωσε σήμερα πως έχει «προχωρήσει στην εφαρμογή» του σχεδίου. Η ολοκλήρωσή του εξακολουθεί να αναμένεται «μέχρι το τέλος της χρονιάς, μόλις επιτευχθούν οι κανονιστικές εγκρίσεις», πρόσθεσε.
Το Getty θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, βασιζόμενο σε μια χρηματοδότηση προερχόμενη από το KED που μπορεί να φθάσει τα 143 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και στα έσοδα από τη λειτουργία του πρακτορείου.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οικογένεια Γκέτι και η KED θα κατέχουν το 100% του κεφαλαίου της επιχείρησης.
Το υψηλό χρέος και η πίεση από την τεχνητή νοημοσύνηΗ απόφαση έρχεται ύστερα από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, καθώς η Getty Images βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο σημαντικές προκλήσεις: το υψηλό χρέος και τις αλλαγές στην αγορά φωτογραφικού περιεχομένου λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
Η αυξανόμενη χρήση εικόνων που δημιουργούνται μέσω εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης έχει μεταβάλει τις επιλογές των πελατών, καθώς μέρος της ζήτησης στρέφεται από τις παραδοσιακές φωτογραφικές βιβλιοθήκες προς το περιεχόμενο που παράγεται με AI.
Η εξέλιξη αυτή ασκεί πρόσθετη πίεση στο επιχειρηματικό μοντέλο εταιρειών που βασίζονται στην εμπορική διάθεση φωτογραφιών και άλλου οπτικού υλικού.
Σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο δανεισμού, οι αλλαγές στην αγορά δυσχέραναν τη χρηματοοικονομική θέση της Getty Images, οδηγώντας τη διοίκηση στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης αναδιάρθρωσης.
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