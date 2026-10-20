Wall Street: Κέρδη 1% για τον Dow Jones - Το πετρέλαιο έδωσε ανάσα, η AI προβληματίζει

Τα ισχυρά αποτελέσματα της 3M και η αποκλιμάκωση του πετρελαίου έδωσαν ώθηση στον Dow Jones, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε οριακά, με τις ανησυχίες για την AI να επιμένουν στις αγορές