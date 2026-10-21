Στην Ιθάκη το 7ο «Μικρό Θερινό» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ένα αφιέρωμα στη γλωσσική μεταβολή και τα πολιτισμικά συμφραζόμενά της

οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην ψηφιακή εποχή απασχόλησαν τις εργασίες του 7ου Μικρού Θερινού που πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη, μια δράση που οργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο διαδικτυακός όμιλος αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», σε συνεργασία με τον δήμο Ιθάκης.



Πώς αλλάζει μια γλώσσα με το πέρασμα του χρόνου; Πώς οι λέξεις επηρεάζουν τον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, ερμηνεύουμε τις κρίσεις και διαμορφώνουμε τις κοινωνικές και πολιτικές μας απόψεις; Και πώς μπορεί η ελληνική γλώσσα να διατηρήσει τη δυναμική της σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται διαρκώς από την τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνητή νοημοσύνη;





Με ειδικότερο τίτλο «Λέξεις σε περιπλάνηση: Γλωσσική μεταβολή και πολιτισμικά συμφραζόμενα», η φετινή διοργάνωση έφερε κοντά πανεπιστημιακούς, νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που ασχολούνται με τη μελέτη, τη διδασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας.



Η Ιθάκη, ένας τόπος άρρηκτα συνδεδεμένος με το ταξίδι, την αναζήτηση και τη συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών, αποτέλεσε το κατάλληλο περιβάλλον για μια διοργάνωση που έθεσε στο επίκεντρο τη διαρκή περιπλάνηση των λέξεων ανάμεσα σε εποχές, κοινωνίες, πολιτισμούς και διαφορετικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα.



Η γλώσσα ως καθρέφτης της κοινωνίας και εργαλείο διαμόρφωσης της πραγματικότητας Κεντρικός άξονας των εργασιών του 7ου «Μικρού Θερινού» ήταν η γλώσσα στον δημόσιο λόγο και ο τρόπος, με τον οποίο οι λέξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ανάλογα με το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιούνται.



Η γλώσσα δεν περιγράφει απλώς όσα συμβαίνουν γύρω μας. Συχνά καθορίζει και τον τρόπο, με τον οποίο τα αντιλαμβανόμαστε. Η επιλογή μιας λέξης αντί μιας άλλης μπορεί να μεταβάλει το νόημα μιας είδησης, να επηρεάσει την πρόσληψη ενός πολιτικού γεγονότος ή να ενισχύσει συγκεκριμένες ερμηνείες μιας κοινωνικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε ο ρόλος του δημόσιου λόγου στην αναπαράσταση των κρίσεων, στην έκφραση της πολιτικής ευθύνης, στη διαμόρφωση ιδεολογιών και στην κατασκευή κοινωνικών αντιλήψεων. Πρόκειται για ζητήματα με ιδιαίτερη σημασία στη σύγχρονη επικοινωνιακή πραγματικότητα, όπου η ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας, η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης και η διάδοση περιεχομένου μέσω ψηφιακών πλατφορμών ενισχύουν τη δύναμη της γλωσσικής επιλογής. Κατά συνέπεια, η μελέτη των λέξεων δεν αφορά μόνο στη γλωσσολογία. Συνδέεται άμεσα με τη δημοσιογραφία, την πολιτική επικοινωνία, την εκπαίδευση και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, καθώς η κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο οργανώνεται ο δημόσιος λόγος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο διάλογο.



Η ελληνική γλώσσα που εξελίσσεται Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο προβληματισμού αφορούσε τις μεταβολές που παρατηρούνται στο ίδιο το γλωσσικό σύστημα. Οι νεολογισμοί, οι γλωσσικές αποκλίσεις και η εξέλιξη της ελληνικής ορολογίας αποτέλεσαν αντικείμενα συζήτησης, αναδεικνύοντας τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μια γλώσσα προσαρμόζεται στις νέες κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνολογικές συνθήκες. Νέες έννοιες γεννούν την ανάγκη για νέες λέξεις, ενώ οι ήδη υπάρχουσες αποκτούν διαφορετικές σημασίες ή χρησιμοποιούνται σε νέα συμφραζόμενα. Η επιστημονική πρόοδος, η τεχνολογική ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση και η επαφή με άλλες γλώσσες επιταχύνουν αυτές τις διαδικασίες.



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Παράλληλα, η εξέλιξη της ελληνικής ορολογίας αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής απόδοσης νέων επιστημονικών και τεχνολογικών εννοιών στα ελληνικά. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η δημιουργία ή η υιοθέτηση νέων λέξεων, αλλά η διαμόρφωση ενός γλωσσικού περιβάλλοντος που να επιτρέπει την ακριβή έκφραση της γνώσης και την ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν. Η γλωσσική μεταβολή, άλλωστε, δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη γλωσσικής παρακμής. Είναι μια διαρκής διαδικασία, μέσα από την οποία οι ομιλητές προσαρμόζουν τη γλώσσα στις ανάγκες της εποχής τους. Η πρόκληση βρίσκεται στην κατανόηση αυτών των αλλαγών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που επιτρέπουν την κριτική αξιολόγηση της γλωσσικής χρήσης ανάλογα με το επικοινωνιακό περιβάλλον.



Διγλωσσία, διάλεκτοι και γλωσσικές ταυτότητες της διασποράς Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατείχε και η γλωσσική ποικιλότητα, με έμφαση στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στη διγλωσσία, στις γλωσσικές ταυτότητες της διασποράς, στις διαλέκτους και στον γλωσσικό δανεισμό. Η συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών δημιουργεί σύνθετα επικοινωνιακά περιβάλλοντα, μέσα στα οποία η γλώσσα λειτουργεί όχι μόνο ως μέσο συνεννόησης, αλλά και ως φορέας μνήμης, πολιτισμού και συλλογικής ταυτότητας.



Για τους ανθρώπους που ζουν εκτός της χώρας καταγωγής τους, η διατήρηση της μητρικής γλώσσας συνδέεται συχνά με τη σχέση τους με την οικογενειακή ιστορία, τις πολιτισμικές τους αναφορές και την αίσθηση του ανήκειν. Η γλωσσική ταυτότητα, ωστόσο, δεν παραμένει αμετάβλητη. Διαμορφώνεται μέσα από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής, την επαφή με άλλες γλώσσες και τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών επιρροών.



Η γλωσσική μεταβολή, η δύναμη των λέξεων στον δημόσιο λόγο,και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στηναπασχόλησαν τις εργασίες τουπου πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη, μια δράση που οργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο διαδικτυακός όμιλος αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», σε συνεργασία με τον δήμοΠώς αλλάζει μια γλώσσα με το πέρασμα του χρόνου; Πώς οι λέξεις επηρεάζουν τον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, ερμηνεύουμε τις κρίσεις και διαμορφώνουμε τις κοινωνικές και πολιτικές μας απόψεις; Και πώς μπορεί η ελληνική γλώσσα να διατηρήσει τη δυναμική της σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται διαρκώς από την τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνητή νοημοσύνη;Στα ερωτήματα αυτά αναζητήθηκαν απαντήσεις στο πλαίσιο του 7ου «Μικρού Θερινού», αναδεικνύοντας τη γλώσσα όχι ως ένα στατικό σύστημα κανόνων, αλλά ως έναν ζωντανό οργανισμό που εξελίσσεται μαζί με την κοινωνία, αποτυπώνει τις αλλαγές της και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, σκέφτονται και συγκροτούν την ταυτότητά τους.Με ειδικότερο τίτλο «Λέξεις σε περιπλάνηση: Γλωσσική μεταβολή και πολιτισμικά συμφραζόμενα», η φετινή διοργάνωση έφερε κοντά πανεπιστημιακούς, νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που ασχολούνται με τη μελέτη, τη διδασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας.Η Ιθάκη, ένας τόπος άρρηκτα συνδεδεμένος με το ταξίδι, την αναζήτηση και τη συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών, αποτέλεσε το κατάλληλο περιβάλλον για μια διοργάνωση που έθεσε στο επίκεντρο τη διαρκή περιπλάνηση των λέξεων ανάμεσα σε εποχές, κοινωνίες, πολιτισμούς και διαφορετικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα.Κεντρικός άξονας των εργασιών του 7ου «Μικρού Θερινού» ήταν η γλώσσα στον δημόσιο λόγο και ο τρόπος, με τον οποίο οι λέξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ανάλογα με το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιούνται.Η γλώσσα δεν περιγράφει απλώς όσα συμβαίνουν γύρω μας. Συχνά καθορίζει και τον τρόπο, με τον οποίο τα αντιλαμβανόμαστε. Η επιλογή μιας λέξης αντί μιας άλλης μπορεί να μεταβάλει το νόημα μιας είδησης, να επηρεάσει την πρόσληψη ενός πολιτικού γεγονότος ή να ενισχύσει συγκεκριμένες ερμηνείες μιας κοινωνικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε ο ρόλος του δημόσιου λόγου στην αναπαράσταση των κρίσεων, στην έκφραση της πολιτικής ευθύνης, στη διαμόρφωση ιδεολογιών και στην κατασκευή κοινωνικών αντιλήψεων. Πρόκειται για ζητήματα με ιδιαίτερη σημασία στη σύγχρονη επικοινωνιακή πραγματικότητα, όπου η ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας, η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης και η διάδοση περιεχομένου μέσω ψηφιακών πλατφορμών ενισχύουν τη δύναμη της γλωσσικής επιλογής. Κατά συνέπεια, η μελέτη των λέξεων δεν αφορά μόνο στη γλωσσολογία. Συνδέεται άμεσα με τη δημοσιογραφία, την πολιτική επικοινωνία, την εκπαίδευση και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, καθώς η κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο οργανώνεται ο δημόσιος λόγος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο διάλογο.Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο προβληματισμού αφορούσε τις μεταβολές που παρατηρούνται στο ίδιο το γλωσσικό σύστημα. Οι νεολογισμοί, οι γλωσσικές αποκλίσεις και η εξέλιξη της ελληνικής ορολογίας αποτέλεσαν αντικείμενα συζήτησης, αναδεικνύοντας τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μια γλώσσα προσαρμόζεται στις νέες κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνολογικές συνθήκες. Νέες έννοιες γεννούν την ανάγκη για νέες λέξεις, ενώ οι ήδη υπάρχουσες αποκτούν διαφορετικές σημασίες ή χρησιμοποιούνται σε νέα συμφραζόμενα. Η επιστημονική πρόοδος, η τεχνολογική ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση και η επαφή με άλλες γλώσσες επιταχύνουν αυτές τις διαδικασίες.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση των μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αποτελούν πλέον σημαντικούς παράγοντες γλωσσικής μεταβολής. Η ταχύτητα, με την οποία διαδίδονται εκφράσεις, συντομογραφίες, νέοι όροι και γλωσσικές πρακτικές δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η γλώσσα μεταβάλλεται με ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς.Παράλληλα, η εξέλιξη της ελληνικής ορολογίας αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής απόδοσης νέων επιστημονικών και τεχνολογικών εννοιών στα ελληνικά. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η δημιουργία ή η υιοθέτηση νέων λέξεων, αλλά η διαμόρφωση ενός γλωσσικού περιβάλλοντος που να επιτρέπει την ακριβή έκφραση της γνώσης και την ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν. Η γλωσσική μεταβολή, άλλωστε, δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη γλωσσικής παρακμής. Είναι μια διαρκής διαδικασία, μέσα από την οποία οι ομιλητές προσαρμόζουν τη γλώσσα στις ανάγκες της εποχής τους. Η πρόκληση βρίσκεται στην κατανόηση αυτών των αλλαγών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που επιτρέπουν την κριτική αξιολόγηση της γλωσσικής χρήσης ανάλογα με το επικοινωνιακό περιβάλλον.Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατείχε και η γλωσσική ποικιλότητα, με έμφαση στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στη διγλωσσία, στις γλωσσικές ταυτότητες της διασποράς, στις διαλέκτους και στον γλωσσικό δανεισμό. Η συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών δημιουργεί σύνθετα επικοινωνιακά περιβάλλοντα, μέσα στα οποία η γλώσσα λειτουργεί όχι μόνο ως μέσο συνεννόησης, αλλά και ως φορέας μνήμης, πολιτισμού και συλλογικής ταυτότητας.Για τους ανθρώπους που ζουν εκτός της χώρας καταγωγής τους, η διατήρηση της μητρικής γλώσσας συνδέεται συχνά με τη σχέση τους με την οικογενειακή ιστορία, τις πολιτισμικές τους αναφορές και την αίσθηση του ανήκειν. Η γλωσσική ταυτότητα, ωστόσο, δεν παραμένει αμετάβλητη. Διαμορφώνεται μέσα από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής, την επαφή με άλλες γλώσσες και τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών επιρροών.

Αντίστοιχα, οι διάλεκτοι και οι τοπικές γλωσσικές ποικιλίες αποτελούν σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς διασώζουν λέξεις, εκφράσεις και τρόπους επικοινωνίας που συνδέονται με την ιστορία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε κοινότητας. Ο γλωσσικός δανεισμός, από την άλλη πλευρά, αποτυπώνει τις διαχρονικές επαφές μεταξύ των κοινωνιών. Οι λέξεις ταξιδεύουν μαζί με τους ανθρώπους, τις ιδέες, το εμπόριο, την επιστήμη και τον πολιτισμό, ενσωματώνονται σε νέα περιβάλλοντα και αποκτούν νέες αποχρώσεις.



Η συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα ανέδειξε τη σημασία της γλωσσικής ποικιλότητας ως στοιχείου πολιτιστικού πλούτου, αλλά και την ανάγκη να αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές γλωσσικές πρακτικές με επιστημονική γνώση και χωρίς στερεότυπα.



Τεχνητή νοημοσύνη και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: Οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε στη διδασκαλία της γλώσσας σε ένα περιβάλλον, που μετασχηματίζεται από την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων, η εξάπλωση των ψηφιακών οικοσυστημάτων μάθησης και η ανάδειξη διαφορετικών μορφών γραμματισμού δημιουργούν νέες δυνατότητες για την εκπαίδευση, θέτουν όμως και ουσιαστικά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα της μάθησης, την προσβασιμότητα και την καλλιέργεια ολοκληρωμένων γλωσσικών δεξιοτήτων.



Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία, να διευκολύνει την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και να προσφέρει νέες δυνατότητες εξάσκησης και εξατομικευμένης μάθησης. Ταυτόχρονα, όμως, η αξιοποίησή της προϋποθέτει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν κριτικά τις πληροφορίες, να αναγνωρίζουν πιθανά λάθη και να διακρίνουν την αξιόπιστη γνώση από το ανακριβές ή παραπλανητικό περιεχόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κριτικός και ο ψηφιακός γραμματισμός αποκτούν κεντρική σημασία. Η ικανότητα κατανόησης, αξιολόγησης και παραγωγής λόγου δεν περιορίζεται πλέον στην ανάγνωση και τη γραφή με την παραδοσιακή έννοια. Επεκτείνεται στην κατανόηση πολυτροπικών μηνυμάτων, στην αξιολόγηση ψηφιακών πηγών και στην υπεύθυνη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Οι πολυγραμματισμοί, δηλαδή η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και κατανόησης μέσα από διαφορετικές μορφές και περιβάλλοντα, αναδεικνύονται έτσι σε βασική παράμετρο της σύγχρονης εκπαίδευσης.



Για την ελληνική γλώσσα, το διακύβευμα είναι ακόμη ευρύτερο. Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων μπορεί να συμβάλει στη διάδοσή της στις νεότερες γενιές, αλλά και στην ενίσχυση της διδασκαλίας της στην ομογένεια, όπου η γεωγραφική απόσταση από την Ελλάδα δημιουργεί πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες. Το ζητούμενο είναι η τεχνολογία να λειτουργεί ως μέσο ενίσχυσης της γλωσσικής καλλιέργειας και όχι ως υποκατάστατο της ουσιαστικής επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης και της ανθρώπινης παιδαγωγικής σχέσης.

Η σύνδεση της γλωσσικής εκπαίδευσης με τις νέες τεχνολογίες αποτελεί, επομένως, ένα από τα σημαντικότερα πεδία προβληματισμού για την επόμενη ημέρα της ελληνικής γλώσσας.



Η «ταυτότητα» του 7ου «Μικρού Θερινού» Το 7ο «Μικρό Θερινό» διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τον διαδικτυακό όμιλο αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», σε συνεργασία με τον Δήμο Ιθάκης. Η φετινή διοργάνωση ακολούθησε την επιτυχημένη πορεία της προηγούμενης χρονιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αργυρόκαστρο, μεταφέροντας αυτή τη φορά τον επιστημονικό διάλογο στο Ιόνιο.



Η συμμετοχή εκπροσώπων διαφορετικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιστημονικών πεδίων συνέβαλε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανταλλαγής γνώσεων και ερευνητικών προσεγγίσεων, με κοινό σημείο αναφοράς τη γλώσσα και τις πολλαπλές διασυνδέσεις της με την κοινωνία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Στις εργασίες συμμετείχαν πανεπιστημιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς και από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού Essex και Montpellier Paul-Valéry. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η παρουσία στελεχών του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΔΙ.Κ.ΕΠ.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η δραστηριότητα του οποίου συνδέεται με τη διδασκαλία και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.



Στη διοργάνωση συμμετείχε, επίσης, η κ. Δ. Παπαστάθη, πρόεδρος της Επιτροπής Λογοτεχνικών Βραβείων Jean Moreas και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, παρουσία, που ενίσχυσε τη σύνδεση της γλωσσικής έρευνας με τη λογοτεχνία και τη σύγχρονη ποιητική δημιουργία. Τον χαιρετισμό του Δήμου Ιθάκης απηύθυναν ο δήμαρχος, κ. Διονύσης Στανίτσας, και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Στέφανος Φιαμπόλης. Από την πλευρά του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης μίλησε η διευθύντριά του, Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τη διοργάνωση του προγράμματος ανέλαβε ο κ. Παντελής Παπαμιχαήλ, ο οποίος απηύθυνε επίσης χαιρετισμό και ομιλία, εκπροσωπώντας την πλευρά των νέων ερευνητών.



Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συμμετοχή στη δράση προσφέρθηκε, όπως κάθε χρόνο, δωρεάν στους εκπαιδευτικούς και στους φοιτητές, με την υποστήριξη του Δήμου Ιθάκης.



Το «Μικρό Θερινό» δεν περιορίστηκε στις επιστημονικές εργασίες και στις συζητήσεις για τη γλώσσα. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από πολιτιστικές δραστηριότητες που έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της τοπικής παράδοσης, της μουσικής και της ιστορίας της Ιθάκης. Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Χαρίλαος Τσιγώνιας» παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς, αναδεικνύοντας τη ζωντανή σχέση της τοπικής κοινότητας με την πολιτιστική της κληρονομιά. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η συναυλία της Φιλαρμονικής και της Μουσικής Σχολής Ιθάκης, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου. Οι πολιτιστικές δράσεις συμπληρώθηκαν από επισκέψεις σε σημαντικά σημεία του νησιού, μεταξύ των οποίων η Μονή Καθαρών, η εκκλησία της Ανωγής και η αρχαιολογική περιοχή «Άγιος Αθανάσιος – Σχολή Ομήρου».



Γιατί Ιθάκη; Η επιλογή της Ιθάκης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη φετινή συνάντηση, συνδέοντας τη μελέτη της γλώσσας με έναν τόπο που έχει αποκτήσει διαχρονική θέση στη συλλογική φαντασία μέσα από την ομηρική παράδοση και τον συμβολισμό του ταξιδιού. Όπως ακριβώς ένα ταξίδι μεταβάλλει εκείνον που το πραγματοποιεί, έτσι και οι λέξεις μεταμορφώνονται μέσα από τη χρήση τους, τις κοινωνικές συνθήκες, τις πολιτισμικές ανταλλαγές και τις νέες μορφές επικοινωνίας. Η πορεία τους αποκαλύπτει όχι μόνο την ιστορία μιας γλώσσας, αλλά και τις αλλαγές στις αντιλήψεις, στις αξίες και στις σχέσεις των ανθρώπων.



Σε μια εποχή, κατά την οποία η τεχνολογία επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την παραγωγή και τη διάδοση του λόγου, η μελέτη της γλωσσικής μεταβολής αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο αλλάζει η γλώσσα συμβάλλει στην καλύτερη ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας, στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και στην ουσιαστική διδασκαλία της ελληνικής στις νεότερες γενιές. Πιο απλά, μέσα από τη μελέτη της γλώσσας και της πορείας της στο χρόνο, κατανοούμε καλύτερα και την ίδια την κοινωνία, μέσα στην οποία ζούμε.