Η «κατάρα των Κένεντι» ξαναχτυπά: Δολοφονίες, αεροπορικές τραγωδίες και πρόωροι θάνατοι στη δυναστεία που σημάδεψε την Αμερική
Η «κατάρα των Κένεντι» ξαναχτυπά: Δολοφονίες, αεροπορικές τραγωδίες και πρόωροι θάνατοι στη δυναστεία που σημάδεψε την Αμερική
Ο θάνατος της 42χρονης Κάιλ Κένεντι επαναφέρει τον σκοτεινό θρύλο μιας οικογένειας που γνώρισε την απόλυτη εξουσία αλλά και αμέτρητες τραγωδίες - Από τη δολοφονία του JFK μέχρι τις απώλειες της νέας γενιάς
Είναι κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται προνομιούχοι, υπό την έννοια ότι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο, τα φυσικά χαρίσματα που έχουν, τα εκμεταλλεύεται σωστά, ώστε να προδιαγράψει μια επιτυχημένη πορεία και κοινωνική καταξίωση. Για τους Κένεντι, ωστόσο, αυτό το προνόμιο, είναι ταυτόχρονα και κατάρα. Από τότε που ο γενάρχης της οικογενείας «υποσχέθηκε» ότι θα βγάλει πρόεδρο των ΗΠΑ, είναι λες και ένα μαύρο σύννεφο έχει καθίσει πάνω από τα μέλη της. Τρομερά ατυχήματα και δυστυχήματα, ασθένειες και δολοφόνοι, κατά κάποιο τρόπο «φροντίζουν» ώστε οι περισσότεροι Κένεντι να μην μακροημερεύουν ακριβώς…
Ο θάνατος της 42χρονης εγγονής του Ρόμπερτ Κένεντι, Κάιλ, δεν ήταν ακριβώς «έκπληξη» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μάλλον «αναμενόμενη» εάν σκεφτεί κανείς ότι όσοι και όσες φέρουν αυτό το επώνυμο (ή σχεδόν όλοι) μοιάζουν να τους κυνηγά μια κατάρα. Μια κακοδαιμονία που κλονίζει την υγεία τους, ή κόβει πρόωρα το νήμα της ζωής τους. Η «κατάρα των Κένεντι», άλλωστε, αυτός ο σκοτεινός θρύλος που θέλει τους Κένεντι να περιβάλλονται από θάνατο, από μαύρη μοίρα, δεν είναι μια επινόηση των ταμπλόιντ. Είναι μια φράση που είπε ένα μέλος της το 1969, όταν μετά την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο, αναρωτήθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εάν οι Κένεντι βαρύνονται από κάποια κατάρα...
Καθόλου τυχαία, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, το όνομα Κένεντι είναι συνυφασμένο με τον θάνατο. Από τα μεγάλα μυστήρια της ανθρώπινης ιστορίας, το μεγαλύτερο, ίσως, είναι η δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, όταν ερωτώνται για ένα μυστικό που θα ήθελαν να ξέρουν, απαντούν αυθόρμητα «ποιος σκότωσε τον Κένεντι», πεπεισμένοι ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δεν ήταν αυτός που τον εκτέλεσε πραγματικά. Σε «δεύτερο πλάνο», εξίσου μεγάλο μυστήριο θεωρείται και η δολοφονία του αδελφού του JFK, Ρόμπερτ Κένεντι, τη μέρα που θα αναλάμβανε καθήκοντα.
Η εγγονή του Ρόμπερτ και της Έθελ Κένεντι, κόρη του Μάικλ Κένεντι, ήταν αυτή που είχε σειρά. Πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Γουέστγουντ. Ήταν 42 ετών. Η κηδεία έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο και τα αίτια του θανάτου δεν δημοσιοποιήθηκαν.
Η ζωή της δεν ήταν εύκολη. Το 2020 υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, που της άφησε μακροχρόνια παράλυση και αναπηρία. Από τότε άρχισε να δραστηριοποιείται για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Χτυπημένη και αυτή από την κατάρα, με «όπλα» το πείσμα, αλλά και το καυστικό χιούμορ της, πάλευε να μεγαλώσει τους δύο γιους της, τον 12χρονο Κόνορ και τον 10χρονο Ντέκλαν. Είχε χάσει νωρίτερα μια κόρη, την Τζόζι, δίδυμη αδελφή του Κόνορ, λίγες μέρες μετά τη γέννησή της. Και ο θάνατος δεν της ήταν ξένος από παιδί. Ήταν 13 ετών όταν ο πατέρας της σκοτώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1997, στις πίστες του Άσπεν.
Σχεδόν εννέα μήνες πριν από την Κάιλ, στις 30 Δεκεμβρίου 2025, είχε φύγει από λευχαιμία, στα 35 της, η ξαδέλφη της Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του προέδρου Τζον Κένεντι. Δύο νέες γυναίκες της ίδιας γενιάς μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Ακόμα πιστεύει κάποιος ότι πρόκειται για υπερβολές;
Η ιστορία πηγαίνει πολύ πίσω, στον Τζόζεφ Πάτρικ Κένεντι, στον οποίο πολλοί αποδίδουν τη «γέννηση» της κατάρας, από την αστείρευτη δίψα του να καταλάβει τα πάντα. Ενδεχομένως και από αμαρτίες που δεν πλήρωσε, λένε κάποιοι άλλοι. Εγγονός Ιρλανδών μεταναστών, τραπεζίτης στα 25 του, κερδοσκόπος στο χρηματιστήριο, έμπορος ποτών και επενδυτής στο Χόλιγουντ, έφτιαξε μια τεράστια περιουσία. Με τη σύζυγό του, Ρόουζ Φιτζέραλντ απέκτησε εννέα παιδιά και είχε για εκείνα ένα σχέδιο: ένας από τους γιους του θα γινόταν ένοικος του Λευκού Οίκου. Μια μέρα, οι Κένεντι θα κυβερνούσαν τη χώρα.
Ο θάνατος της 42χρονης εγγονής του Ρόμπερτ Κένεντι, Κάιλ, δεν ήταν ακριβώς «έκπληξη» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μάλλον «αναμενόμενη» εάν σκεφτεί κανείς ότι όσοι και όσες φέρουν αυτό το επώνυμο (ή σχεδόν όλοι) μοιάζουν να τους κυνηγά μια κατάρα. Μια κακοδαιμονία που κλονίζει την υγεία τους, ή κόβει πρόωρα το νήμα της ζωής τους. Η «κατάρα των Κένεντι», άλλωστε, αυτός ο σκοτεινός θρύλος που θέλει τους Κένεντι να περιβάλλονται από θάνατο, από μαύρη μοίρα, δεν είναι μια επινόηση των ταμπλόιντ. Είναι μια φράση που είπε ένα μέλος της το 1969, όταν μετά την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο, αναρωτήθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εάν οι Κένεντι βαρύνονται από κάποια κατάρα...
🕊️ Robert F. Kennedy's granddaughter Kyle Kennedy has died at 42.— TMZ (@TMZ) October 20, 2026
What we know: https://t.co/QOVdthArcA pic.twitter.com/8klrtWfMHV
Καθόλου τυχαία, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, το όνομα Κένεντι είναι συνυφασμένο με τον θάνατο. Από τα μεγάλα μυστήρια της ανθρώπινης ιστορίας, το μεγαλύτερο, ίσως, είναι η δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, όταν ερωτώνται για ένα μυστικό που θα ήθελαν να ξέρουν, απαντούν αυθόρμητα «ποιος σκότωσε τον Κένεντι», πεπεισμένοι ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δεν ήταν αυτός που τον εκτέλεσε πραγματικά. Σε «δεύτερο πλάνο», εξίσου μεγάλο μυστήριο θεωρείται και η δολοφονία του αδελφού του JFK, Ρόμπερτ Κένεντι, τη μέρα που θα αναλάμβανε καθήκοντα.
Η εγγονή του Ρόμπερτ και της Έθελ Κένεντι, κόρη του Μάικλ Κένεντι, ήταν αυτή που είχε σειρά. Πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Γουέστγουντ. Ήταν 42 ετών. Η κηδεία έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο και τα αίτια του θανάτου δεν δημοσιοποιήθηκαν.
Η ζωή της δεν ήταν εύκολη. Το 2020 υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, που της άφησε μακροχρόνια παράλυση και αναπηρία. Από τότε άρχισε να δραστηριοποιείται για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Χτυπημένη και αυτή από την κατάρα, με «όπλα» το πείσμα, αλλά και το καυστικό χιούμορ της, πάλευε να μεγαλώσει τους δύο γιους της, τον 12χρονο Κόνορ και τον 10χρονο Ντέκλαν. Είχε χάσει νωρίτερα μια κόρη, την Τζόζι, δίδυμη αδελφή του Κόνορ, λίγες μέρες μετά τη γέννησή της. Και ο θάνατος δεν της ήταν ξένος από παιδί. Ήταν 13 ετών όταν ο πατέρας της σκοτώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1997, στις πίστες του Άσπεν.
Σχεδόν εννέα μήνες πριν από την Κάιλ, στις 30 Δεκεμβρίου 2025, είχε φύγει από λευχαιμία, στα 35 της, η ξαδέλφη της Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του προέδρου Τζον Κένεντι. Δύο νέες γυναίκες της ίδιας γενιάς μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Ακόμα πιστεύει κάποιος ότι πρόκειται για υπερβολές;
58 YEARS AGO TODAY: On this day in 1963, President John F. Kennedy was assassinated in Dallas.— CBS News (@CBSNews) November 22, 2021
This was the moment CBS News anchor Walter Cronkite broke the news to a stunned nation. pic.twitter.com/DJjEGfaO1o
Η «γέννηση» της κατάρας
Η ιστορία πηγαίνει πολύ πίσω, στον Τζόζεφ Πάτρικ Κένεντι, στον οποίο πολλοί αποδίδουν τη «γέννηση» της κατάρας, από την αστείρευτη δίψα του να καταλάβει τα πάντα. Ενδεχομένως και από αμαρτίες που δεν πλήρωσε, λένε κάποιοι άλλοι. Εγγονός Ιρλανδών μεταναστών, τραπεζίτης στα 25 του, κερδοσκόπος στο χρηματιστήριο, έμπορος ποτών και επενδυτής στο Χόλιγουντ, έφτιαξε μια τεράστια περιουσία. Με τη σύζυγό του, Ρόουζ Φιτζέραλντ απέκτησε εννέα παιδιά και είχε για εκείνα ένα σχέδιο: ένας από τους γιους του θα γινόταν ένοικος του Λευκού Οίκου. Μια μέρα, οι Κένεντι θα κυβερνούσαν τη χώρα.
Η μοίρα, όμως, άρχισε να «διορθώνει» το σχέδιο πολύ νωρίς. Το 1941 η μεγαλύτερη κόρη, η Ρόζμαρι, 23 ετών τότε, με αναπτυξιακές δυσκολίες και έντονες μεταπτώσεις, υποβλήθηκε με απόφαση του πατέρα της σε λοβοτομή. Η επέμβαση απέτυχε. Έχασε σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα να μιλά και να περπατά και πέρασε την υπόλοιπη ζωή της σε ίδρυμα, μακριά από τα φώτα και την οικογένειά της, ως τον θάνατό της το 2005.
Ο «κλήρος» του Τζόζεφ για τον γιο που θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε πέσει φυσικά στον πρωτότοκο, ο οποίος μάλιστα έφερε και το ίδιο όνομα με αυτόν. Ο Τζο Τζούνιορ, όμως, τον Αύγουστο του 1944, πετούσε σε μια άκρως απόρρητη αποστολή του Αμερικανικού Ναυτικού στην Ευρώπη: ένα αεροπλάνο φορτωμένο με εκρηκτικά, που το πλήρωμα θα εγκατέλειπε με αλεξίπτωτο πριν οδηγηθεί από απόσταση σε γερμανικό στόχο. Το αεροσκάφος εξερράγη στον αέρα πάνω από την Αγγλία. Ο Τζο ήταν 29 ετών. Η σορός του δεν βρέθηκε ποτέ.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο σύζυγος της κόρης Κάθλιν, ο Βρετανός μαρκήσιος του Χάρτινγκτον, σκοτωνόταν στο μέτωπο του Βελγίου, τέσσερις μήνες μετά τον γάμο τους. Το 1948 η ίδια η Κάθλιν, η «Κικ», σκοτώθηκε σε ηλικία 28 ετών όταν ένα μικρό αεροσκάφος, με προορισμό τη Γαλλική Ριβιέρα, έπεσε μέσα σε καταιγίδα στα βουνά της νότιας Γαλλίας. Δύο παιδιά νεκρά σε αεροπλάνα μέσα σε τέσσερα χρόνια. Και ήταν μόνο η αρχή ενός μοτίβου.
Ο θάνατος θα συνέχιζε να ρίχνει τη σκιά του πάνω από τους Κένεντι. Τον Αύγουστο του 1963, ένας Κένεντι, ο δευτερότοκος γιος του Τζόζεφ, Τζον, θα είχε εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο, μετά από θρίαμβο, με τους Δημοκρατικούς, όμως μαζί με τη σύζυγό του, Τζάκι, θα έχαναν τον νεογέννητο γιο τους Πάτρικ, που γεννήθηκε πρόωρα και έζησε μόλις 39 ώρες. Είχαν προηγηθεί, το 1956, ένα θνησιγενές κοριτσάκι, η Αραμπέλα.
Τρεις μήνες μετά, στις 22 Νοεμβρίου, στο Ντάλας, οι πυροβολισμοί στην προεδρική αυτοκινητοπομπή μετέτρεψαν μια οικογενειακή τραγωδία σε εθνικό τραύμα. Τα ερωτήματα για τη δολοφονία δεν έκλεισαν ποτέ: η Επιτροπή Γουόρεν κατέληξε σε έναν μοναδικό δράστη, τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, ενώ μια μεταγενέστερη επιτροπή του Κογκρέσου έκρινε, το 1979, ότι πιθανότατα υπήρξε συνωμοσία. Από ποιον όμως; Και υπήρχε ένας μόνο ελεύθερος σκοπευτής;
Τον Ιούνιο του 1964 ήταν η σειρά του μικρότερου αδελφού. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον γερουσιαστή Τεντ Κένεντι συνετρίβη στη Μασαχουσέτη. Ο πιλότος και ένας βοηθός του σκοτώθηκαν. Ο Τεντ επέζησε με σπασμένη σπονδυλική στήλη.
Και μετά ο Μπομπ. Την 4η Ιουνίου 1968 σε μια παραλία στο Μαλιμπού, ο Ρόμπερτ Κένεντι βούτηξε στα κύματα για να τραβήξει έξω τον 12χρονο γιο του Ντέιβιντ, που τον είχε παρασύρει το ρεύμα. Λίγες ώρες αργότερα κέρδισε τις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνιας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, βγαίνοντας από την αίθουσα όπου είχε μιλήσει στο ξενοδοχείο Ambassador, δέχθηκε τις σφαίρες του Σιρχάν Σιρχάν. Πέθανε την επομένη, στα 42 του. Την ίδια ηλικία που είχε η εγγονή του, η Κάιλ, όταν έφυγε.
Η «κατάρα» δεν είναι επινόηση κανενός άλλου, παρά μόνο ενός Κένεντι. Τον Ιούλιο του 1969, στο νησάκι Τσαπακουίντικ, το αυτοκίνητο του Τεντ Κένεντι έπεσε από μια ξύλινη γέφυρα στο νερό. Εκείνος βγήκε. Η 28χρονη Μαίρη Τζο Κοπέκνι, πρώην συνεργάτιδα της εκστρατείας του Ρόμπερτ, πνίγηκε. Ο Τεντ, ο οποίος όχι μόνο δεν βούτηξε να τη σώσει, αλλά έφυγε κατατρομαγμένος από τον τόπο του δυστυχήματος, ειδοποίησε τις αρχές το επόμενο πρωί, περίπου δέκα ώρες αργότερα. Δήλωσε ένοχος για εγκατάλειψη του τόπου του δυστυχήματος και καταδικάστηκε σε δίμηνη φυλάκιση με αναστολή.
Λίγες μέρες μετά, στις 25 Ιουλίου, μίλησε στην τηλεόραση. Και μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές αναρωτήθηκε αν κάποια φοβερή κατάρα βαραίνει πράγματι όλους τους Κένεντι. Από εκείνο το βράδυ, η φράση πέρασε στη λαϊκή μυθολογία της Αμερικής.
Η κατάρα, αν δεχτούμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ή η βαριά ατυχία αν προτιμάτε, συνέχισε να επιστρέφει ανά μερικά χρόνια, παίρνοντας από τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας:
-1973. Ο 12χρονος Τεντ Τζούνιορ χάνει το δεξί του πόδι από καρκίνο των οστών. Την ίδια χρονιά, ο Τζόζεφ Κένεντι Β΄, γιος του Ρόμπερτ, οδηγεί ένα τζιπ που ανατρέπεται και η συνεπιβάτιδά του Παμ Κέλι μένει παράλυτη.
-1984. Ο Ντέιβιντ, το αγόρι που ο πατέρας του είχε τραβήξει από τη θάλασσα το 1968, βρίσκεται νεκρός από υπερβολική δόση σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Παλμ Μπιτς. Είναι 28 ετών.
-1997. Ο Μάικλ, ο πατέρας της Κάιλ, σκοτώνεται στο Άσπεν, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Έπαιζε με συγγενείς ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι με μπάλα πάνω στα χιονοδρομικά πέδιλα, χωρίς κράνος, όταν προσέκρουσε σε δέντρο. Ήταν 39 ετών.
-1999. Στις 16 Ιουλίου, ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ (Τζον Τζον) πιλοτάρει το μονοκινητήριο αεροσκάφος του προς τη Μασαχουσέτη. Προορισμός, ο γάμος της ξαδέλφης του Ρόρι, μικρότερης κόρης του Ρόμπερτ και θείας της Κάιλ. Το αεροπλάνο πέφτει στον Ατλαντικό ανοιχτά του Μάρθας Βίνιαρντ. Μαζί του σκοτώνονται η σύζυγός του Κάρολιν Μπεσέτ και η αδελφή της Λόρεν. Αυτό είναι ένα από τα πιο τραυματικά περιστατικά για την αμερικανική κοινωνία. Ο γοητευτικός Τζον Τζον Κένεντι με το αριστοκρατικό παράστημα, θεωρείτο βέβαιο από πολλούς ότι κάποια στιγμή θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τζον Τζον όμως, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του και, χρησιμοποιώντας την ισχύ του επωνύμου του, πέταξε χωρίς εκπαιδευτή -όπως επιβαλλόταν- νύχτα, χωρίς να το έχει επιχειρήσει ποτέ, κουβαλώντας μαζί του όλη του την οικογένεια.
-2012. Η Μαίρη Ρίτσαρντσον Κένεντι, εν διαστάσει σύζυγος του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, βάζει τέλος στη ζωή της στα 52 της.
-2019. Η 22χρονη Σίρσα Κένεντι Χιλ, εγγονή του Ρόμπερτ, πεθαίνει από υπερβολική δόση στο οικογενειακό συγκρότημα του Χαϊάνις Πορτ.
-2020. Στις αρχές Απριλίου, εν μέσω πανδημίας, η 40χρονη Μέιβ Κένεντι ΜακΚίν, άλλη μια εγγονή του Ρόμπερτ, μπαίνει με τον οκτάχρονο γιο της Γκίντεον σε ένα κανό στον κόλπο Τσέσαπικ για να πιάσουν μια μπάλα που είχε παρασυρθεί στο νερό. Ο άνεμος τους παίρνει μακριά. Οι σοροί τους εντοπίζονται μέρες αργότερα.
Στις 22 Νοεμβρίου 2025, ακριβώς 62 χρόνια μετά το Ντάλας, το New Yorker δημοσίευσε ένα κείμενο που συγκλόνισε την Αμερική. Η δημοσιογράφος Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι, αποκάλυπτε ότι πάσχει από μια σπάνια και επιθετική μορφή οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, που διαγνώστηκε αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης της, τον Μάιο του 2024. Είχε περάσει χημειοθεραπείες, μεταμόσχευση μυελού των οστών και κλινικές δοκιμές. Οι γιατροί τής έδιναν περίπου έναν χρόνο ζωής.
Σε εκείνο το κείμενο έγραφε ότι όλη της τη ζωή προσπαθούσε να μη φέρει άλλη θλίψη στη μητέρα της, και ότι τώρα πρόσθετε μια ακόμη τραγωδία στην οικογένεια χωρίς να μπορεί να τη σταματήσει. Δεν πρόλαβε ούτε τον χρόνο. Πέθανε στις 30 Δεκεμβρίου 2025, στα 35 της, αφήνοντας πίσω της δύο μικρά παιδιά.
Τι συμβαίνει, λοιπόν, με τους Κένεντι; Οι ερμηνείες της ατέλειωτης τραγωδίας που ζει αυτή η οικογένεια, ποικίλλουν. Ο βιογράφος Έντουαρντ Κλάιν, που έγραψε ολόκληρο βιβλίο για την «κατάρα», την περιέγραψε ως σύγκρουση ανάμεσα στην αίσθηση παντοδυναμίας των Κένεντι και τη σκληρή πραγματικότητα. Άλλοι μιλούν για μια οικογένεια με δεκάδες μέλη, εκτεθειμένη σε ισχυρούς εχθρούς, ριψοκίνδυνα χόμπι, ιδιωτικά αεροπλάνα και ασφυκτική δημοσιότητα.
Η Κάιλ Κένεντι έζησε σχεδόν όλη της τη ζωή στη σκιά αυτού του επωνύμου και της κατάρας που το συνοδεύει. Ο παππούς της δολοφονήθηκε πριν γεννηθεί. Ο πατέρας της χάθηκε όταν ήταν παιδί. Η γιαγιά της, η Έθελ, έθαψε σύζυγο, δύο γιους, δύο εγγονές και ένα δισέγγονο, πριν φύγει η ίδια το 2024, στα 96 της. Και τώρα το όνομα της Κάιλ προστίθεται σε αυτό τον μαύρο κατάλογο των Κένεντι που χάθηκαν νωρίς…
Ο «κλήρος» του Τζόζεφ για τον γιο που θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε πέσει φυσικά στον πρωτότοκο, ο οποίος μάλιστα έφερε και το ίδιο όνομα με αυτόν. Ο Τζο Τζούνιορ, όμως, τον Αύγουστο του 1944, πετούσε σε μια άκρως απόρρητη αποστολή του Αμερικανικού Ναυτικού στην Ευρώπη: ένα αεροπλάνο φορτωμένο με εκρηκτικά, που το πλήρωμα θα εγκατέλειπε με αλεξίπτωτο πριν οδηγηθεί από απόσταση σε γερμανικό στόχο. Το αεροσκάφος εξερράγη στον αέρα πάνω από την Αγγλία. Ο Τζο ήταν 29 ετών. Η σορός του δεν βρέθηκε ποτέ.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο σύζυγος της κόρης Κάθλιν, ο Βρετανός μαρκήσιος του Χάρτινγκτον, σκοτωνόταν στο μέτωπο του Βελγίου, τέσσερις μήνες μετά τον γάμο τους. Το 1948 η ίδια η Κάθλιν, η «Κικ», σκοτώθηκε σε ηλικία 28 ετών όταν ένα μικρό αεροσκάφος, με προορισμό τη Γαλλική Ριβιέρα, έπεσε μέσα σε καταιγίδα στα βουνά της νότιας Γαλλίας. Δύο παιδιά νεκρά σε αεροπλάνα μέσα σε τέσσερα χρόνια. Και ήταν μόνο η αρχή ενός μοτίβου.
Ο θάνατος θα συνέχιζε να ρίχνει τη σκιά του πάνω από τους Κένεντι. Τον Αύγουστο του 1963, ένας Κένεντι, ο δευτερότοκος γιος του Τζόζεφ, Τζον, θα είχε εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο, μετά από θρίαμβο, με τους Δημοκρατικούς, όμως μαζί με τη σύζυγό του, Τζάκι, θα έχαναν τον νεογέννητο γιο τους Πάτρικ, που γεννήθηκε πρόωρα και έζησε μόλις 39 ώρες. Είχαν προηγηθεί, το 1956, ένα θνησιγενές κοριτσάκι, η Αραμπέλα.
Τρεις μήνες μετά, στις 22 Νοεμβρίου, στο Ντάλας, οι πυροβολισμοί στην προεδρική αυτοκινητοπομπή μετέτρεψαν μια οικογενειακή τραγωδία σε εθνικό τραύμα. Τα ερωτήματα για τη δολοφονία δεν έκλεισαν ποτέ: η Επιτροπή Γουόρεν κατέληξε σε έναν μοναδικό δράστη, τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, ενώ μια μεταγενέστερη επιτροπή του Κογκρέσου έκρινε, το 1979, ότι πιθανότατα υπήρξε συνωμοσία. Από ποιον όμως; Και υπήρχε ένας μόνο ελεύθερος σκοπευτής;
Τον Ιούνιο του 1964 ήταν η σειρά του μικρότερου αδελφού. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον γερουσιαστή Τεντ Κένεντι συνετρίβη στη Μασαχουσέτη. Ο πιλότος και ένας βοηθός του σκοτώθηκαν. Ο Τεντ επέζησε με σπασμένη σπονδυλική στήλη.
Και μετά ο Μπομπ. Την 4η Ιουνίου 1968 σε μια παραλία στο Μαλιμπού, ο Ρόμπερτ Κένεντι βούτηξε στα κύματα για να τραβήξει έξω τον 12χρονο γιο του Ντέιβιντ, που τον είχε παρασύρει το ρεύμα. Λίγες ώρες αργότερα κέρδισε τις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνιας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, βγαίνοντας από την αίθουσα όπου είχε μιλήσει στο ξενοδοχείο Ambassador, δέχθηκε τις σφαίρες του Σιρχάν Σιρχάν. Πέθανε την επομένη, στα 42 του. Την ίδια ηλικία που είχε η εγγονή του, η Κάιλ, όταν έφυγε.
«Μήπως μας βαραίνει φοβερή κατάρα»;
Η «κατάρα» δεν είναι επινόηση κανενός άλλου, παρά μόνο ενός Κένεντι. Τον Ιούλιο του 1969, στο νησάκι Τσαπακουίντικ, το αυτοκίνητο του Τεντ Κένεντι έπεσε από μια ξύλινη γέφυρα στο νερό. Εκείνος βγήκε. Η 28χρονη Μαίρη Τζο Κοπέκνι, πρώην συνεργάτιδα της εκστρατείας του Ρόμπερτ, πνίγηκε. Ο Τεντ, ο οποίος όχι μόνο δεν βούτηξε να τη σώσει, αλλά έφυγε κατατρομαγμένος από τον τόπο του δυστυχήματος, ειδοποίησε τις αρχές το επόμενο πρωί, περίπου δέκα ώρες αργότερα. Δήλωσε ένοχος για εγκατάλειψη του τόπου του δυστυχήματος και καταδικάστηκε σε δίμηνη φυλάκιση με αναστολή.
Λίγες μέρες μετά, στις 25 Ιουλίου, μίλησε στην τηλεόραση. Και μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές αναρωτήθηκε αν κάποια φοβερή κατάρα βαραίνει πράγματι όλους τους Κένεντι. Από εκείνο το βράδυ, η φράση πέρασε στη λαϊκή μυθολογία της Αμερικής.
Η κατάρα, αν δεχτούμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ή η βαριά ατυχία αν προτιμάτε, συνέχισε να επιστρέφει ανά μερικά χρόνια, παίρνοντας από τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας:
-1973. Ο 12χρονος Τεντ Τζούνιορ χάνει το δεξί του πόδι από καρκίνο των οστών. Την ίδια χρονιά, ο Τζόζεφ Κένεντι Β΄, γιος του Ρόμπερτ, οδηγεί ένα τζιπ που ανατρέπεται και η συνεπιβάτιδά του Παμ Κέλι μένει παράλυτη.
-1984. Ο Ντέιβιντ, το αγόρι που ο πατέρας του είχε τραβήξει από τη θάλασσα το 1968, βρίσκεται νεκρός από υπερβολική δόση σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Παλμ Μπιτς. Είναι 28 ετών.
-1997. Ο Μάικλ, ο πατέρας της Κάιλ, σκοτώνεται στο Άσπεν, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Έπαιζε με συγγενείς ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι με μπάλα πάνω στα χιονοδρομικά πέδιλα, χωρίς κράνος, όταν προσέκρουσε σε δέντρο. Ήταν 39 ετών.
-1999. Στις 16 Ιουλίου, ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ (Τζον Τζον) πιλοτάρει το μονοκινητήριο αεροσκάφος του προς τη Μασαχουσέτη. Προορισμός, ο γάμος της ξαδέλφης του Ρόρι, μικρότερης κόρης του Ρόμπερτ και θείας της Κάιλ. Το αεροπλάνο πέφτει στον Ατλαντικό ανοιχτά του Μάρθας Βίνιαρντ. Μαζί του σκοτώνονται η σύζυγός του Κάρολιν Μπεσέτ και η αδελφή της Λόρεν. Αυτό είναι ένα από τα πιο τραυματικά περιστατικά για την αμερικανική κοινωνία. Ο γοητευτικός Τζον Τζον Κένεντι με το αριστοκρατικό παράστημα, θεωρείτο βέβαιο από πολλούς ότι κάποια στιγμή θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τζον Τζον όμως, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του και, χρησιμοποιώντας την ισχύ του επωνύμου του, πέταξε χωρίς εκπαιδευτή -όπως επιβαλλόταν- νύχτα, χωρίς να το έχει επιχειρήσει ποτέ, κουβαλώντας μαζί του όλη του την οικογένεια.
-2012. Η Μαίρη Ρίτσαρντσον Κένεντι, εν διαστάσει σύζυγος του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, βάζει τέλος στη ζωή της στα 52 της.
-2019. Η 22χρονη Σίρσα Κένεντι Χιλ, εγγονή του Ρόμπερτ, πεθαίνει από υπερβολική δόση στο οικογενειακό συγκρότημα του Χαϊάνις Πορτ.
-2020. Στις αρχές Απριλίου, εν μέσω πανδημίας, η 40χρονη Μέιβ Κένεντι ΜακΚίν, άλλη μια εγγονή του Ρόμπερτ, μπαίνει με τον οκτάχρονο γιο της Γκίντεον σε ένα κανό στον κόλπο Τσέσαπικ για να πιάσουν μια μπάλα που είχε παρασυρθεί στο νερό. Ο άνεμος τους παίρνει μακριά. Οι σοροί τους εντοπίζονται μέρες αργότερα.
«Προσθέτω άλλη μια τραγωδία στην οικογένεια»
Στις 22 Νοεμβρίου 2025, ακριβώς 62 χρόνια μετά το Ντάλας, το New Yorker δημοσίευσε ένα κείμενο που συγκλόνισε την Αμερική. Η δημοσιογράφος Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι, αποκάλυπτε ότι πάσχει από μια σπάνια και επιθετική μορφή οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, που διαγνώστηκε αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης της, τον Μάιο του 2024. Είχε περάσει χημειοθεραπείες, μεταμόσχευση μυελού των οστών και κλινικές δοκιμές. Οι γιατροί τής έδιναν περίπου έναν χρόνο ζωής.
Σε εκείνο το κείμενο έγραφε ότι όλη της τη ζωή προσπαθούσε να μη φέρει άλλη θλίψη στη μητέρα της, και ότι τώρα πρόσθετε μια ακόμη τραγωδία στην οικογένεια χωρίς να μπορεί να τη σταματήσει. Δεν πρόλαβε ούτε τον χρόνο. Πέθανε στις 30 Δεκεμβρίου 2025, στα 35 της, αφήνοντας πίσω της δύο μικρά παιδιά.
Τι συμβαίνει, λοιπόν, με τους Κένεντι; Οι ερμηνείες της ατέλειωτης τραγωδίας που ζει αυτή η οικογένεια, ποικίλλουν. Ο βιογράφος Έντουαρντ Κλάιν, που έγραψε ολόκληρο βιβλίο για την «κατάρα», την περιέγραψε ως σύγκρουση ανάμεσα στην αίσθηση παντοδυναμίας των Κένεντι και τη σκληρή πραγματικότητα. Άλλοι μιλούν για μια οικογένεια με δεκάδες μέλη, εκτεθειμένη σε ισχυρούς εχθρούς, ριψοκίνδυνα χόμπι, ιδιωτικά αεροπλάνα και ασφυκτική δημοσιότητα.
Η Κάιλ Κένεντι έζησε σχεδόν όλη της τη ζωή στη σκιά αυτού του επωνύμου και της κατάρας που το συνοδεύει. Ο παππούς της δολοφονήθηκε πριν γεννηθεί. Ο πατέρας της χάθηκε όταν ήταν παιδί. Η γιαγιά της, η Έθελ, έθαψε σύζυγο, δύο γιους, δύο εγγονές και ένα δισέγγονο, πριν φύγει η ίδια το 2024, στα 96 της. Και τώρα το όνομα της Κάιλ προστίθεται σε αυτό τον μαύρο κατάλογο των Κένεντι που χάθηκαν νωρίς…
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