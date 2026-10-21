Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Δεν θα είναι ο Νίκος Καρβέλας ο νέος μου συνθέτης, κάποια πράγματα λέγονται χωρίς να έχουν περάσει από φίλτρο
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Δεν θα είναι ο Νίκος Καρβέλας ο νέος μου συνθέτης, κάποια πράγματα λέγονται χωρίς να έχουν περάσει από φίλτρο
Δεν μου αρέσει να βγάζουν φήμες χωρίς λόγο, δεν με ενοχλεί, αλλά δεν μου αρέσει, δήλωσε η τραγουδίστρια
Τη θέση της σχετικά με τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να προετοιμάζει νέα δισκογραφική συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα ξεκαθάρισε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις σχετικές φήμες.
Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την εμπλοκή του ονόματός της σε μια φημολογία με την οποία, όπως υπογράμμισε, δεν έχει καμία απολύτως σχέση, η οποία έρχεται μετά την κόντρα του συνθέτη με την Άννα Βίσση.
Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε σε Vidcast του Rosa.gr που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στα social media, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τόνισε ότι βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας μιας νέας μουσικής δουλειάς σε συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη.
Όπως είπε: «Δεν θα είναι ο Νίκος Καρβέλας ο νέος μου συνθέτης. Ετοιμάζω μια καινούρια δουλειά με τον Γιώργο Σαμπάνη. Για κάποιον λόγο δεν περίμενα μέσα σε όλο αυτό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους είναι τόσα χρόνια σε αυτόν τον χώρο, που είναι τόσα χρόνια μαζί, που τέλος πάντων είναι μεγάλα παιδιά και πολύ έμπειρα και ξέρουν να το διαχειριστούν, ότι θα εμφανιστώ και εγώ. Τώρα αν με ρωτάς κάποια πράγματα λέγονται χωρίς να έχουν περάσει από κάποιο φίλτρο, έστω ενός ψαξίματος. Εγώ είχα εμφανιστεί πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου και είχα πει, υπάρχει δημόσια, το είχα εκφράσει. Τώρα, το πώς μπορεί να συνδυαστούν πράγματα, έχω αρχίσει να το παρατηρώ, ότι ναι, συνδυάζονται. Δεν συμφωνώ και δεν συμφωνώ ότι μόνο ως καλλιτέχνης, αλλά και ως άνθρωπος».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη φημολογία, συνδέοντάς την με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο, και τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα.
Όπως εξήγησε, ο σύντροφός της εργάζεται στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και είχε επικοινωνία με τον Νίκο Καρβέλα, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε ορισμένους σε αυθαίρετους συσχετισμούς.
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη υπογράμμισε ότι οι προσωπικές της σχέσεις δεν θα πρέπει να συγχέονται με τις επαγγελματικές της επιλογές, καθώς η ίδια ακολουθεί τη δική της ανεξάρτητη πορεία: «Φαντάζονται πράγματα. Εγώ ναι έχω έναν σύντροφο, που κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά κι εγώ κάνω μια άλλη δουλειά. Το ότι μέσα σε αυτές τις εκπομπές ασχολούνται και συζητάνε πράγματα της επικαιρότητας, το ξέρουμε. Επομένως, συνειρμικά επειδή μιλήσανε γι’ αυτό, κάποιοι που δεν νομίζω ότι το κάνανε και με πολύ καλή πρόθεση, είπαν αυτό. Είμαι πολύ διακριτική από φύση. Είμαι μια προσωπικότητα, όπως όλοι, ξεχωριστή. Έχουμε ένα περιβάλλον, αλλά δεν ανήκουμε σε κανέναν. Δεν είμαι ούτε του αντρός μου, ούτε του πατρός μου, κι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σαφώς έχω ένα περιβάλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ απόλυτα με ό,τι κάνει και με ό,τι λέει. Όμως, δεν μου αρέσει να με συσχετίζουν με αυτό το περιβάλλον. Και δεν μου αρέσει να βγάζουν φήμες χωρίς λόγο. Δεν με ενοχλεί, αλλά δεν μου αρέσει. Ειδικά σε μια τέτοια στιγμή που το βρίσκω τελείως άκυρο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν να ξεπεράσουν κάποια πράγματα που είναι μεταξύ τους και εύχομαι να τα ξεπεράσουν, με ό,τι τρόπο ο καθένας επιλέξει και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν με έναν τρόπο και ο ένας και ο άλλος και αυτό εύχομαι».
Κλείνοντας, εξήγησε: «Δεν με ενοχλούν τα σχόλια, πέρα από το ότι είμαι σε μία πολύ φωτεινή στιγμή της ζωής μου. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που έχω έναν δίσκο και είμαι σε αυτή τη διαδικασία και που ξεκινάω τις εμφανίσεις μου. Οπότε αυτή τη σκοτεινιά δεν την ήθελα, γιατί δεν έχω κάνει και κάτι γι΄αυτή. Θέλω να πω πραγματικά ότι στο συγκεκριμένο δεν υπάρχω. Είναι σαν με πέταξαν μέσα σε μία λεκάνη, να με βρωμίσουν, ενώ δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι αυτό».
Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την εμπλοκή του ονόματός της σε μια φημολογία με την οποία, όπως υπογράμμισε, δεν έχει καμία απολύτως σχέση, η οποία έρχεται μετά την κόντρα του συνθέτη με την Άννα Βίσση.
Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε σε Vidcast του Rosa.gr που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στα social media, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τόνισε ότι βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας μιας νέας μουσικής δουλειάς σε συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη.
Όπως είπε: «Δεν θα είναι ο Νίκος Καρβέλας ο νέος μου συνθέτης. Ετοιμάζω μια καινούρια δουλειά με τον Γιώργο Σαμπάνη. Για κάποιον λόγο δεν περίμενα μέσα σε όλο αυτό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους είναι τόσα χρόνια σε αυτόν τον χώρο, που είναι τόσα χρόνια μαζί, που τέλος πάντων είναι μεγάλα παιδιά και πολύ έμπειρα και ξέρουν να το διαχειριστούν, ότι θα εμφανιστώ και εγώ. Τώρα αν με ρωτάς κάποια πράγματα λέγονται χωρίς να έχουν περάσει από κάποιο φίλτρο, έστω ενός ψαξίματος. Εγώ είχα εμφανιστεί πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου και είχα πει, υπάρχει δημόσια, το είχα εκφράσει. Τώρα, το πώς μπορεί να συνδυαστούν πράγματα, έχω αρχίσει να το παρατηρώ, ότι ναι, συνδυάζονται. Δεν συμφωνώ και δεν συμφωνώ ότι μόνο ως καλλιτέχνης, αλλά και ως άνθρωπος».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη φημολογία, συνδέοντάς την με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο, και τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα.
Όπως εξήγησε, ο σύντροφός της εργάζεται στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και είχε επικοινωνία με τον Νίκο Καρβέλα, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε ορισμένους σε αυθαίρετους συσχετισμούς.
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη υπογράμμισε ότι οι προσωπικές της σχέσεις δεν θα πρέπει να συγχέονται με τις επαγγελματικές της επιλογές, καθώς η ίδια ακολουθεί τη δική της ανεξάρτητη πορεία: «Φαντάζονται πράγματα. Εγώ ναι έχω έναν σύντροφο, που κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά κι εγώ κάνω μια άλλη δουλειά. Το ότι μέσα σε αυτές τις εκπομπές ασχολούνται και συζητάνε πράγματα της επικαιρότητας, το ξέρουμε. Επομένως, συνειρμικά επειδή μιλήσανε γι’ αυτό, κάποιοι που δεν νομίζω ότι το κάνανε και με πολύ καλή πρόθεση, είπαν αυτό. Είμαι πολύ διακριτική από φύση. Είμαι μια προσωπικότητα, όπως όλοι, ξεχωριστή. Έχουμε ένα περιβάλλον, αλλά δεν ανήκουμε σε κανέναν. Δεν είμαι ούτε του αντρός μου, ούτε του πατρός μου, κι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σαφώς έχω ένα περιβάλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ απόλυτα με ό,τι κάνει και με ό,τι λέει. Όμως, δεν μου αρέσει να με συσχετίζουν με αυτό το περιβάλλον. Και δεν μου αρέσει να βγάζουν φήμες χωρίς λόγο. Δεν με ενοχλεί, αλλά δεν μου αρέσει. Ειδικά σε μια τέτοια στιγμή που το βρίσκω τελείως άκυρο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν να ξεπεράσουν κάποια πράγματα που είναι μεταξύ τους και εύχομαι να τα ξεπεράσουν, με ό,τι τρόπο ο καθένας επιλέξει και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν με έναν τρόπο και ο ένας και ο άλλος και αυτό εύχομαι».
Κλείνοντας, εξήγησε: «Δεν με ενοχλούν τα σχόλια, πέρα από το ότι είμαι σε μία πολύ φωτεινή στιγμή της ζωής μου. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που έχω έναν δίσκο και είμαι σε αυτή τη διαδικασία και που ξεκινάω τις εμφανίσεις μου. Οπότε αυτή τη σκοτεινιά δεν την ήθελα, γιατί δεν έχω κάνει και κάτι γι΄αυτή. Θέλω να πω πραγματικά ότι στο συγκεκριμένο δεν υπάρχω. Είναι σαν με πέταξαν μέσα σε μία λεκάνη, να με βρωμίσουν, ενώ δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι αυτό».
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