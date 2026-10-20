Ο Αλέξης στο καφενείο (παλιά μου τέχνη…) και ο Αντώνης σκίζει (πάλι) μνημόνια, ποιες εκλογές στις ΗΠΑ… εδώ έχουμε Champions League: PerCapita, Αλαφούζος, Δημήτρης και Netflix;

Κλείσιμο

Γενικώς διάφοροι αναλυτές, δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι κ.λπ. προεξοφλούν ότι όπου να ’ναι έρχεται η σειρά μας στην Ελλάδα, θα γίνουμε Γαλλία. Για την ώρα θα σημειώσω ότι -χωρίς να ευημερούμε- για Γαλλία δεν το βλέπω να γινόμαστε σύντομα. Αντιθέτως, σ’ ένα ρεπορτάζ που κάνουμε εδώ στο newmoney.gr προβλέπεται ότι οι εν Ελλάδι ταξιδιωτικοί προορισμοί ενόψει αργίας 28ης Οκτωβρίου έχουν πληρότητα 95%. Και να σκεφτείτε ότι η αργία πέφτει Τετάρτη. Για να σοβαρευτούμε πάντως και λίγο, ασφαλώς η ακρίβεια αποτελεί σε όλον τον κόσμο σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κοινωνία και για τις κυβερνήσεις, καθώς πληθωριστική έξαρση είχαμε να ζήσουμε εδώ και 40 χρόνια. Το πρόβλημα είναι μείζον, είναι σχεδόν άλυτο διεθνώς από την Αμερική μέχρι την Ασία και φυσικά δεν σηκώνει διοικητικά μέτρα, αλλά ενισχύσεις εισοδήματος, κάποιους ελέγχους, ίσως πιο σοβαρή αντιμονοπωλιακή πολιτική, η οποία όμως δεν λύνεται τόσο εύκολα σε ρηχές και μικρές οικονομίες όπως η ελληνική. Συνεπώς, το να κάνει ένα κόμμα αντιπολίτευση για την ακρίβεια είναι απολύτως φυσιολογικό. Το να λες, όπως ο αγαπημένος μας Αλέξης, ότι «αργά ή γρήγορα οι νέοι θα ξεσηκωθούν όπως στη Γαλλία», είναι παπάτζα σχεδόν όμοια όπως την είπε και ο μικρός Πάνος (Λαμπρινίδης-Στάχτος κ.λπ.) ολίγον πιο ωμά.Κουβέντες καφενείου…-Βέβαια ο Αλέξης μας από λόγια της πλώρης και κουβέντες καφενείου άλλο τίποτα. Βλέπω ένα reel που έχει γυρίσει από έναν καφενέ στη βόρεια Ελλάδα και μιλάει με κάτι ωραίους τύπους που αφού τον συγχαίρουν για τις 120 δόσεις που έκανε(!) -εννοούν προ δεκαετίας, γιατί τώρα τις ξαναέκανε ο Πιερρακάκης- τους απαντάει αυτός δήθεν στο άσχετο. Ναι, ναι και άσε που φορολογούνται τα tips, αυτό είναι απαράδεκτο. Meanwhile -μιας και ο Αλέξης το έριξε στ’ αγγλικά- τα φιλοδωρήματα είναι αφορολόγητα μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως με το νέο νομοσχέδιο. Εκτός αν τα παιδιά δουλεύουν στο Zuma στη φίλη μου τη Σούλα και παίρνουν tips παραπάνω. Ό,τι να ’ναι, έτσι;Σαμαράς… εδώ Θεσσαλονίκη-Τελευταίος στην κούρσα της μείωσης φόρων, ειδικών εισφορών, ΦΠΑ κ.λπ. μπήκε χθες και ο Σαμαράς. Μη φανταστείτε ότι προσέθεσε κάτι καινούριο στον διάλογο, τα έχει προλάβει όλα το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας σε σκόντο στη φορολογία καυσίμων, εστίασης κ.λπ. Δεν έχει νόημα να κοστολογήσει κανείς τις προτάσεις του Σαμαρά, αν θα έπρεπε τις κόβω να έχουν κόστος 1,5 δισ. ευρώ, γιατί πραγματικά όταν είσαι αντιπολίτευση δεν σε πιστεύει κανείς. Ειδικά όταν λες περίπου… ό,τι έλεγε ο Τσίπρας όταν ήταν κυβέρνηση ο Σαμαράς, κάτι σαν ένα μικρό Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Λείπει να βγει τώρα ο Αντώνης να καταργήσει και τον ΕΝΦΙΑ! By the way (μου κόλλησε ο Αλέξης το αγγλικό) αυτά που λέει ο Καράογλου είναι γιατί θέλει να τον στηρίξει ο Σαμαράς και οι λοιποί στη βόρειο Ελλάδα που υπάρχει ακροδεξιό κοινό, κι αυτός θέλει να κατέβει για Περιφερειάρχης. Αλλά χθες η ΝΔ είχε τα δικά της με κάτι μπούρδες για πτυχία και το επιτελικό κράτος, οπότε δεν έβγαλαν λέξη.Από το μπλοκάκι στο Claude-Πριν από κάμποσα χρόνια, ο αστικός πολιτικός μύθος περιστρεφόταν γύρω από το περίφημο «μπλοκάκι» που κρατούσε ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος έκανε και την αξιολόγηση των υπουργών του. Από το 2019 και μετά παρουσιάστηκε ως σημαντική τομή το σύστημα «ΜΑΖΙ» στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους, με βάση το οποίο γινόταν ένα monitoring στο κυβερνητικό έργο. Χθες, συζητώντας για τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟ στο Λαύριο, ο Μητσοτάκης προειδοποίησε τους υπουργούς ότι, αν προσπαθήσουν να τον παραπλανήσουν και να του παρουσιάσουν ότι έκαναν κάτι που δεν το έχουν κάνει, θα βρουν απέναντί τους το… Claude. Και αυτό γιατί ο ίδιος χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, όπως και πολλοί άλλοι στο γραφείο του για να κάνουν οργάνωση της δουλειάς τους. Συνεπώς, όποιος έχει σκέψεις για πονηριές, θα βρει απέναντί του το AI.Η Κοροβέση περιμένει το ραντεβού της-Την οριστικοποίηση του ραντεβού της με τον Νίκο Ανδρουλάκη περιμένει αυτή την εβδομάδα η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει και αυτή πιο ελεύθερα για το πώς αποφάσισε να τραβήξει κατά Χαριλάου Τρικούπη μεριά. Θυμίζω ότι πολιτεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στον Κασσελάκη, απ’ όπου αποχώρησε τρέχοντας. Λογικά αυτές τις μέρες θα οριστικοποιηθεί η προσχώρησή της στην Κ.Ο. και παίρνουν σειρά οι υπόλοιπες περιπτώσεις. Πρώτη και ώριμη είναι η Νίνα Κασιμάτη, η οποία δεν θα ενταχθεί τις αμέσως επόμενες μέρες, αλλά δεν θα χρονίσει κιόλας το θέμα. Και η επόμενη στη σειρά είναι η Γιώτα Πούλου, με την οποία οι επαφές είναι επίσης στενές.3 Νοεμβρίου: Η ημέρα που ξαναμοιράζεται η ελληνική τηλεόραση-Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου όλος ο πλανήτης θα έχει την προσοχή του στραμμένη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αλλά οι άνθρωποι της Ελληνικής Τηλεόρασης θα έχουν τον δικό τους καημό. Είναι η μέρα που κατατίθενται οι προσφορές για τα τηλεοπτικά δικαιώματα Champions League, Europa League και Conference League στην Ελλάδα για την τετραετία 2027-2031. Σήμερα τα δικαιώματα έχει η Magenta TV του ΟΤΕ (Telekom), με τριετές συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι και 546 μεταδόσεις τη σεζόν, συν έναν αγώνα την Τετάρτη στο Mega. Στον προηγούμενο διαγωνισμό (2024) οι υποψήφιοι ήταν τρεις: Cosmote, Mega, Antenna. Φέτος το τοπίο είναι διαφορετικό, πιθανώς πολύ ανταγωνιστικό και οι τιμές του χρυσού τηλεοπτικού προϊόντος μπορεί να εκτοξευθούν ειδικά αν στη διεκδίκηση μπει καμιά διεθνής πλατφόρμα-κολοσσός. Εξηγούμαι: Σίγουρα το πακέτο θα το διεκδικήσει η PerCapita (συμμαχία καναλιών) υπό την πλατφόρμα του Antenna η οποία θα μετονομαστεί. Η εταιρεία έχει ήδη πάρει τα δικαιώματα των 12 από τις 14 ομάδες της Super League από τη Magenta TV (πρώην Cosmote) και βρίσκονται σε οικονομική συνεργασία για το προϊόν αυτό. Δεύτερος διεκδικητής ο Γιάννης Αλαφούζος που μόλις έφτιαξε τη δική του πλατφόρμα (Sport FM) έχει τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, πήρε τον ΠΑΟΚ από του χρόνου, το Κύπελλο Ποδοσφαίρου και το πρωτάθλημα μπάσκετ. Χρειάζεται για να εδραιωθεί και να πάρει πελάτες ένα τέτοιο πακέτο ποδοσφαιρικών αγώνων. Από εκεί και μετά υπάρχει μια πληροφορία ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει μόνος ή σε συμμαχία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παίκτης με μεγάλο brand κι αυτός, το μπάσκετ του ΠΑΟ και λεφτά. Το εξόχως ενδιαφέρον θέμα όμως είναι αν θα αποφασίσει καμία ξένη πλατφόρμα τύπου Netflix να μπει περιφερειακά και στην ελληνική αγορά. Λέγεται ότι το bid μπορεί να φτάσει λόγω ανταγωνισμού στα ύψη και από 18 εκατ. ευρώ που τα πήρε η Telekom να φτάσουν τα 40 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον ματς, γιατί πραγματικά όποιος πάρει το ευρωπαϊκό πακέτο κερδίζει μεγάλο μερίδιο, όχι χωρίς να ματώσει οικονομικά.Μετά το Αιγαίο, το Ιόνιο