Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη η μητέρα του
Τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη η μητέρα του
Το παιδί έφυγε από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό – Περαστικός το εντόπισε και ειδοποίησε την Αστυνομία
Ένα αγοράκι, μόλις 3 ετών, εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε υπαίθριο χώρο στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.
Το παιδάκι φέρεται να έφυγε, χθες το απόγευμα, από το σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτό και εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου.
Το παιδάκι φέρεται να έφυγε, χθες το απόγευμα, από το σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτό και εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου.
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