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Στο νοσοκομείο 13χρονη στη Λάρισα μετά από κατανάλωση βότκας, συνελήφθη ιδιοκτήτρια παντοπωλείου
Στο νοσοκομείο 13χρονη στη Λάρισα μετά από κατανάλωση βότκας, συνελήφθη ιδιοκτήτρια παντοπωλείου
Η ανήλικη αγόρασε το μπουκάλι και πήγε με μία φίλη της να το καταναλώσει σε προαύλιο Γυμνασίου
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 13χρονη μαθήτρια στη Λάρισα, αφού κατανάλωσε αλκοόλ και παρουσίασε συμπτώματα μέθης και μερικής απώλειας αισθήσεων.
Tο βράδυ της Δευτέρας η ανήλικη, μαζί με φίλη της, προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα από παντοπωλείο. Στη συνέχεια βρέθηκαν σε προαύλιο Γυμνασίου, όπου η 13χρονη αισθάνθηκε αδιαθεσία. Περαστικός που αντιλήφθηκε την κατάστασή της ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και το κορίτσι μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Για την υπόθεση συνελήφθη 52χρονη ιδιοκτήτρια του παντοπωλείου, η οποία κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ και προϊόντων καπνού σε ανηλίκους. Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ζήτησε αναβολή για την Παρασκευή και αφέθηκε ελεύθερη.
Πηγή: kosmoslarissa
Tο βράδυ της Δευτέρας η ανήλικη, μαζί με φίλη της, προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα από παντοπωλείο. Στη συνέχεια βρέθηκαν σε προαύλιο Γυμνασίου, όπου η 13χρονη αισθάνθηκε αδιαθεσία. Περαστικός που αντιλήφθηκε την κατάστασή της ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και το κορίτσι μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Για την υπόθεση συνελήφθη 52χρονη ιδιοκτήτρια του παντοπωλείου, η οποία κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ και προϊόντων καπνού σε ανηλίκους. Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ζήτησε αναβολή για την Παρασκευή και αφέθηκε ελεύθερη.
Πηγή: kosmoslarissa
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