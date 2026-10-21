Γιώργος Σαμπάνης: Δεν προλαβαίνω να δω τι γράφεται για εμένα, αλλά τα κακά τα μαθαίνεις πρώτος
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Γιώργος Σαμπάνης Σχόλια Διαδίκτυο

Γιώργος Σαμπάνης: Δεν προλαβαίνω να δω τι γράφεται για εμένα, αλλά τα κακά τα μαθαίνεις πρώτος

Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά όντως δεν προλαβαίνω, σχολίασε ο τραγουδιστής

Γιώργος Σαμπάνης: Δεν προλαβαίνω να δω τι γράφεται για εμένα, αλλά τα κακά τα μαθαίνεις πρώτος
Ιωάννα Μαρίνου
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Στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται για όσα γράφονται γύρω από το όνομά του αναφέρθηκε ο Γιώργος Σαμπάνης, εξηγώντας πως οι υποχρεώσεις του δεν του αφήνουν χρόνο να παρακολουθεί τα δημοσιεύματα, τονίζοντας ωστόσο πως τα αρνητικά σχόλια φτάνουν συνήθως πιο γρήγορα σε εκείνον.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, εξηγώντας πως δεν διαθέτει ελεύθερο χρόνο, ώστε να ενημερώνεται σχετικά με όσα κυκλοφορούν για τον ίδιο στο διαδίκτυο.

Όπως είπε, όταν πρόκειται για αρνητικά σχόλια ή αναφορές στο πρόσωπό του, ακόμα και αν δεν λαμβάνει γνώση γι' αυτές απευθείας ο ίδιος, φροντίζουν άλλα πρόσωπα να τον κρατούν ενήμερο: «Δεν προλαβαίνω αυτό τον καιρό να μπω στο διαδίκτυο να δω τι γράφουν για μένα. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά όντως δεν προλαβαίνω. Τι γράφεται; Τα κακά τα μαθαίνεις πρώτος. Αν εννοείτε αυτό, φυσικά μου τα λένε, και να μην μπω θα μου τα πουν, δεν υπάρχει περίπτωση, θα μου πουν "είπαν αυτό για εσένα"».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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