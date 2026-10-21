Champions League: Η Μπαρτσελόνα κατήγγειλε στην UEFA το πανό των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν, βίντεο
Champions League: Η Μπαρτσελόνα κατήγγειλε στην UEFA το πανό των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν, βίντεο
Οι «μπλαουγκράνα» αντέδρασαν έντονα στο πανό των Παριζιάνων και ζήτησαν επίσημα, από τη διοργανώτρια αρχή, την τιμωρία της γαλλικής ομάδας
H ατμόσφαιρα στις εξέδρες του Parc des Princes προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα. Η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την UEFA, διαμαρτυρόμενη για τα προσβλητικά και απειλητικά μηνύματα που εμφανίστηκαν στην πλευρά των οργανωμένων οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν.
Το πανό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ενόχληση απεικόνιζε μια τρομακτική φιγούρα, εμπνευσμένη από τον χαρακτήρα της κινηματογραφικής σειράς «Παρασκευή και 13», να κρατά αλυσοπρίονο και να καταστρέφει το έμβλημα της Μπαρτσελόνα. Η εικόνα συνοδευόταν από το σύνθημα «Massacre à la Parisienne», το οποίο παρέπεμπε σε μια «παριζιάνικη σφαγή», εντείνοντας το κλίμα αντιπαράθεσης.
#Fútbol2Day - 🇫🇷 El tifo con motosierra 🪚 incluida, de los hinchas del Paris Saint-Germain ante Barcelona. https://t.co/byABka9J98— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 20, 2026
Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα δεν άφησαν το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ενημέρωσαν τον εκπρόσωπο της UEFA που βρισκόταν στο γήπεδο, ζητώντας να εξεταστεί το περιεχόμενο του πανό. Παράλληλα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους και σε άλλα μηνύματα που αναρτήθηκαν στις εξέδρες και περιείχαν υβριστικές αναφορές προς τον καταλανικό σύλλογο.
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