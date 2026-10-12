Στον αέρα ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πακέτο 49 δισ. ευρώ για την Ελλάδα αφορά η διαπραγμάτευση
Στον αέρα ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πακέτο 49 δισ. ευρώ για την Ελλάδα αφορά η διαπραγμάτευση
Η Γερμανία απορρίπτει τις προτεινόμενες περικοπές ως ανεπαρκείς- Οι «Φειδωλοί» εναντίον των «17» στην κρίσιμη μάχη της 15ης Οκτωβρίου- Πού έρχεται «ψαλίδι»
Στον «αέρα» βρίσκεται ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Γερμανία να απορρίπτει τη νέα συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδίας και να ζητά ακόμη βαθύτερες περικοπές.
Το διακύβευμα είναι τεράστιο: σχεδόν δύο τρισεκατομμύρια ευρώ που θα καθορίσουν τις χρηματοδοτήσεις της Ευρώπης από το 2028 έως το 2034. Για την Ελλάδα, η διαπραγμάτευση αφορά άμεσα ένα πακέτο περίπου 49 δισ. ευρώ, από το οποίο θα εξαρτηθούν αγροτικές ενισχύσεις, έργα υποδομών, περιφερειακές επενδύσεις και κοινωνικές πολιτικές.
Η νέα πρόταση προβλέπει περικοπές 159 δισ. ευρώ σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, αντί να γεφυρώσει τις διαφορές, προκάλεσε νέες αντιδράσεις.
Η επιμονή τους για σημαντικό περιορισμό των δαπανών, σε συνδυασμό με την αντίσταση των χωρών που εξαρτώνται περισσότερο από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, έφερε τις διαπραγματεύσεις αντιμέτωπες με τον κίνδυνο αδιεξόδου.
Σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα ενόψει της Συνόδου Κορυφής, η Ιρλανδία, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσίασε στις 10 Οκτωβρίου νέα συμβιβαστική πρόταση.
Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο dpa, το Δουβλίνο εισηγείται τη μείωση του προϋπολογισμού από 1,985 τρισ. ευρώ σε 1,826 τρισ. ευρώ, δηλαδή περικοπές περίπου 159 δισ. ευρώ.
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Το διακύβευμα είναι τεράστιο: σχεδόν δύο τρισεκατομμύρια ευρώ που θα καθορίσουν τις χρηματοδοτήσεις της Ευρώπης από το 2028 έως το 2034. Για την Ελλάδα, η διαπραγμάτευση αφορά άμεσα ένα πακέτο περίπου 49 δισ. ευρώ, από το οποίο θα εξαρτηθούν αγροτικές ενισχύσεις, έργα υποδομών, περιφερειακές επενδύσεις και κοινωνικές πολιτικές.
Η νέα πρόταση προβλέπει περικοπές 159 δισ. ευρώ σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, αντί να γεφυρώσει τις διαφορές, προκάλεσε νέες αντιδράσεις.
Η συμβιβαστική πρόταση που δεν ικανοποίησε κανένανΗ αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προϋπολογισμό σχεδόν 2 τρισ. ευρώ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τις χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα στα ευρωπαϊκά ταμεία από όσα εισπράττουν.
Η επιμονή τους για σημαντικό περιορισμό των δαπανών, σε συνδυασμό με την αντίσταση των χωρών που εξαρτώνται περισσότερο από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, έφερε τις διαπραγματεύσεις αντιμέτωπες με τον κίνδυνο αδιεξόδου.
Σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα ενόψει της Συνόδου Κορυφής, η Ιρλανδία, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσίασε στις 10 Οκτωβρίου νέα συμβιβαστική πρόταση.
Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο dpa, το Δουβλίνο εισηγείται τη μείωση του προϋπολογισμού από 1,985 τρισ. ευρώ σε 1,826 τρισ. ευρώ, δηλαδή περικοπές περίπου 159 δισ. ευρώ.
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