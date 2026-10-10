«Ψαλίδι» 159 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ προτείνει η ιρλανδική προεδρία, πού μειώνονται οι δαπάνες

Σημαντικές περικοπές, συνολικού ύψους 159 δισ. ευρώ, προβλέπει η νέα πρόταση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, περιορίζοντας αισθητά το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν.



Η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία συντονίζει τις διαπραγματεύσεις, εισηγείται τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 κατά περίπου 8%, επιχειρώντας να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μιας ομάδας κρατών με επικεφαλής τη Γερμανία, που ζητούν δραστικό περιορισμό των δαπανών.



Το νέο ιρλανδικό διαπραγματευτικό έγγραφο, γνωστό ως negobox, προβλέπει περικοπές 122 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόταση που είχε παρουσιάσει η κυπριακή προεδρία τον Ιούνιο.



Όπως τονίζει το Politico, η εξέλιξη προετοιμάζει το έδαφος για δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ των 27 ηγετών της ΕΕ, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει διχασμένη ανάμεσα στις δημοσιονομικά αυστηρές χώρες, που απαιτούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόταση προϋπολογισμού ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, και σε μια αντίπαλη ομάδα κρατών της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, γνωστή ως «Φίλοι της Συνοχής» (Friends of Cohesion), η οποία αντιτίθεται στις μειώσεις.



Πού μπαίνει το «ψαλίδι», προστατεύονται αγρότες και περιφέρειες



Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη στήριξη των «Φίλων της Συνοχής», η Ιρλανδία επέλεξε να προστατεύσει από τις περικοπές τις αγροτικές επιδοτήσεις και τα κονδύλια περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνολικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα.



Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων επικεντρώνεται σε άλλες κατηγορίες δαπανών.



Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει:



• Περικοπές 75 δισ. ευρώ στα κονδύλια για την ανταγωνιστικότητα.

• Μείωση 38 δισ. ευρώ στη χρηματοδότηση της εξωτερικής και αναπτυξιακής βοήθειας.

• Περιορισμό 10 δισ. ευρώ στις διοικητικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Παράλληλα, το Δουβλίνο προτείνει την πλήρη κατάργηση ενός αποθεματικού έκτακτης ανάγκης, γνωστού ως «EU Facility cushion», το οποίο θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινητοποιεί χρηματοδοτικούς πόρους για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κρίσεων κατά τη διάρκεια της επταετούς δημοσιονομικής περιόδου.



Ωστόσο, η ιρλανδική πρόταση θεωρείται απίθανο να ικανοποιήσει τις χώρες που ζητούν αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική, καθώς αυτές έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να επιβληθούν δυσανάλογες περικοπές στις νέες πανευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η αναπτυξιακή χρηματοδότηση.



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