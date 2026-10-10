Ο εφιάλτης του 6% στα ομόλογα – «Από εδώ αρχίζει η καταστροφή»
Ο εφιάλτης του 6% στα ομόλογα – «Από εδώ αρχίζει η καταστροφή»
Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι μια νέα κρίση χρέους θα μπορούσε να αποδειχθεί σοβαρότερη από την κρίση του ευρώ - Τι περιμένει τον κόσμο μετά το σοκ των επιτοκίων;
Ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς οικονομολόγους με εξειδίκευση στις αγορές ομολόγων. Ελάχιστοι γνωρίζουν τόσο καλά τη λειτουργία των διεθνών αγορών χρέους και ακόμη λιγότεροι έχουν την ικανότητα να εξηγούν τις πολύπλοκες εξελίξεις με τόσο εύστοχες διατυπώσεις. Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός οικονομολόγος έδωσε ακόμη ένα δείγμα αυτής της ικανότητας. «Είναι το δικό μας χρέος, αλλά το δικό σας πρόβλημα», δήλωσε στο podcast «One Decision».
Με τη φράση αυτή παρέπεμψε στη διάσημη δήλωση του πρώην υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζον Κόναλι, το 1971, όταν η Ουάσιγκτον αποφάσισε μονομερώς να καταργήσει τη σύνδεση του δολαρίου με τον χρυσό, προκαλώντας αναταράξεις στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα.
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Με τη φράση αυτή παρέπεμψε στη διάσημη δήλωση του πρώην υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζον Κόναλι, το 1971, όταν η Ουάσιγκτον αποφάσισε μονομερώς να καταργήσει τη σύνδεση του δολαρίου με τον χρυσό, προκαλώντας αναταράξεις στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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