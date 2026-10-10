Ο εφιάλτης του 6% στα ομόλογα – «Από εδώ αρχίζει η καταστροφή»

Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι μια νέα κρίση χρέους θα μπορούσε να αποδειχθεί σοβαρότερη από την κρίση του ευρώ - Τι περιμένει τον κόσμο μετά το σοκ των επιτοκίων;