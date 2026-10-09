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SpaceX: Το μεγάλο στοίχημα του Έλον Μασκ στην κινητή τηλεφωνία (tweet)
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SpaceX: Το μεγάλο στοίχημα του Έλον Μασκ στην κινητή τηλεφωνία (tweet)

Η SpaceX αποκτά κρίσιμο φάσμα 800 MHz για να εξελιχθεί σε μεγάλο πάροχο κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ, συνδυάζοντας Starlink και επίγειο δίκτυο, ενώ οι επενδύσεις σε δορυφόρους και Starship παραμένουν καθοριστικές

SpaceX: Το μεγάλο στοίχημα του Έλον Μασκ στην κινητή τηλεφωνία (tweet)
Η SpaceX πλησιάζει στην απόκτηση ενός κρίσιμου τμήματος του φάσματος συχνοτήτων που χρειάζεται, προκειμένου η εταιρεία πυραύλων, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ να εξελιχθεί σε «μεγάλο πάροχο κινητής τηλεφωνίας», ανοίγοντας τον δρόμο για ευθεία αντιπαράθεση με κολοσσούς όπως οι T-Mobile US, Verizon Communications και AT&T.

Το νέο φάσμα, το οποίο η SpaceX αποκτά από την επενδυτική εταιρεία Grain Management, επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε συσκευές ακόμη και μέσα σε κτίρια, μέσω του δικτύου Starlink, που διαθέτει περισσότερους από 10.000 δορυφόρους.

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