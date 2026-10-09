SpaceX: Το μεγάλο στοίχημα του Έλον Μασκ στην κινητή τηλεφωνία (tweet)

Η SpaceX αποκτά κρίσιμο φάσμα 800 MHz για να εξελιχθεί σε μεγάλο πάροχο κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ, συνδυάζοντας Starlink και επίγειο δίκτυο, ενώ οι επενδύσεις σε δορυφόρους και Starship παραμένουν καθοριστικές