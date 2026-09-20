Αυξήσεις στις συντάξεις το 2027: Ποιοι κερδίζουν και πόσα περισσότερα χρήματα θα πάρουν

Αυξήσεις 2,6%-3% έρχονται στις συντάξεις το 2027, με όφελος έως 840 ευρώ ετησίως, ενώ καταργείται το εμπόδιο της προσωπικής διαφοράς και αυξάνεται η εθνική σύνταξη