Αυξήσεις στις συντάξεις το 2027: Ποιοι κερδίζουν και πόσα περισσότερα χρήματα θα πάρουν
Αυξήσεις στις συντάξεις το 2027: Ποιοι κερδίζουν και πόσα περισσότερα χρήματα θα πάρουν
Αυξήσεις 2,6%-3% έρχονται στις συντάξεις το 2027, με όφελος έως 840 ευρώ ετησίως, ενώ καταργείται το εμπόδιο της προσωπικής διαφοράς και αυξάνεται η εθνική σύνταξη
Αυξήσεις στις συντάξεις που θα ξεκινούν από περίπου 2,6% και, ανάλογα με την πορεία του πληθωρισμού, θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και στο 3% αναμένονται για τους συνταξιούχους το 2027.
Με τη νέα αναπροσαρμογή, η μέση σύνταξη γήρατος, η οποία σήμερα διαμορφώνεται στα 975 ευρώ μεικτά, αναμένεται να φθάσει περίπου στα 1.000 ευρώ, περνώντας για πρώτη φορά το συγκεκριμένο όριο.
Το πραγματικό όφελος θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Για περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχους, οι μηνιαίες αυξήσεις εκτιμάται ότι θα ξεκινούν από περίπου 16 ευρώ για τις χαμηλές συντάξεις των 600 ευρώ και θα μπορούν να φθάνουν περίπου στα 70 ευρώ για υψηλές συντάξεις της τάξης των 2.700 ευρώ.
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Με τη νέα αναπροσαρμογή, η μέση σύνταξη γήρατος, η οποία σήμερα διαμορφώνεται στα 975 ευρώ μεικτά, αναμένεται να φθάσει περίπου στα 1.000 ευρώ, περνώντας για πρώτη φορά το συγκεκριμένο όριο.
Το πραγματικό όφελος θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Για περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχους, οι μηνιαίες αυξήσεις εκτιμάται ότι θα ξεκινούν από περίπου 16 ευρώ για τις χαμηλές συντάξεις των 600 ευρώ και θα μπορούν να φθάνουν περίπου στα 70 ευρώ για υψηλές συντάξεις της τάξης των 2.700 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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